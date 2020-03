BUTKOVIĆ SE OGLASIO: ‘Škoro nema puno utakmica u nogama. On nije političar’

Autor: Dnevno

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture te kandidat za potpredsjednika HDZ-a u N1 Studiju govorio je o unutarstranačkoj kampanji u HDZ-u.

Butković kaže kako je ministartsvo koje vodi kompleksno i ima dosta problema, pa je potrebno i dosta snage za poslijepodnevne kampanje po zemlji, dodavši da je bilo i gorih dana.

Tomislav Tolušić, kandidat za potpredsjednika stranke iz Kovačeva tima “Pobjednički put”, rekao je da podržava ministra prometa kao kandidata za mjesto potpredsjednika HDZ-a, iako je iz suprotna tima. “Tomo i ja smo prijatelji i to ćemo ostati i nakon izbora. Nismo mi na suprotnim stranama, svoi smo dio iste stranke. Poštujem njegov rad”, navodi Butković.

“Uvijek sam bio konstruktivan. Smatram da je u ovom trenutku Andrej Plenković najbolje rješenje za HDZ”, osvrnuo se Butković na Plenkovića, u čijem je timu. Navodi da je znao biti kritičan, ali, kako kaže, nikad nije bio negativan.

Smatra i kako HDZ nije krivac za dolazak Milanovića. “Kroz prošlost ste uvijek imali da ono što je desnije od HDZ-a želi HDZ-u uzeti glasove”, rekao je te dodao da je takva situacija i sa Škorom. “HDZ je uvijek okupljao širok spektar ljudi”. “Sve što je u korijenu HDZ-ova člana i birača provodi se za vrijeme ove Vlade”, ocijenio je.

Na konstataciju reporterke Ive Puljić Šego kako su desno orijentirani članovi HDZ-a prilično marginalizirani, Butković je rekao: “Mislim da ta krila u HDZ-u ne postoje, to je jedna imagincija. Postoji puno faktora – osobnih ambicija, frustracija, neostvarenih ambicija pojedinaca, koji se, ako to nisu ostvarili poistovjećuju s nekom desnicom. Što to znači desno? Ne priznajem nikoga da kaže da je desniji od mene. To su gluposti. Po mom sudu je to retrogradna priča. Činjenica je da se neki ljudi na to love. U Predsjedništvu imate čitav niz različitih ljudi. Bitno je koliko svatko od nas daje doprinos.” “Nismo svi isti, nismo svi klonirani tamo”, dodao je.

Otkrio je i što misli o Miroslavu Škori. “Škoro nema puno utakmica u nogama. On nije političar. Cijenim ga, dobro pjeva i zabavlja. Ne isključujem ga, vidjet ćemo njegov program.”

Kovačev tim prigovara zbog koalicije s HNS-om te traže da se zabrani koaliranje s lijevim strankama. Butković je objasnio kako je ta koalicija bila potrebna tada – nisu htjeli nove izbore u situaciji kada su bili veliki problemi u državi, poput one s Agrokorom, istaknuvši da odgovorni političari u takvim trenucima ne razmišljaju o ideologiji, piše N1. “Možda će ovo izazvati kontroverze – smisao svake političke stranke je da pobijedi na izborima i dođe na vlast. Nakon završenih izbora 2016. sastavljena je Vlada s Mostom. Imali ste situaciju gdje su oni digli ruku protiv Marića, koji je po meni jedan od najuspješnijih ministra. Svatko normalan bi učinio što je i Plenković. Bilo je da idemo na nove izbore ili sastavimo novu koaliciju”, kazao je Butković.