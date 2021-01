Butković se obrušio na oporbu: Pogledajte im rejtinge, oni destabiliziraju Vladu i državu!

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković za N1 televiziju prokomentirao je zajednički zahtjev oporbe oko pokretanja saborskog povjerenstva za istraživanje poslijeratne obnove.

No, nije želio potvrditi hoće li HDZ pristati na to.

“Nama je u interesu saznati punu istinu oko obnove. Ono što znamo je da se određene izvidene radnje događaju na terenu, a odluku stanke ćemo pričekati nakon sastanaka predsjedništva i nacionalnog vijeća“, izjavio je.

To što im je cilj da se sazna istina, ne znači da i podržavaju osnivanje povjerenstva, dodao je.

“Oporba pokušava kao i nebrojeno puta do sada, u susret lokalnih izbora, tražiti mjesto za sebe. Pogledajte rejtinge stranaka, oni destabiliziraju Vladu i državu, oni to rade i dalje. Koliko su iskreni, to je sekundarno pitanje. To su stvari kojima se ne politizira, ako DORH radi predistražnje radnje, možda se pokrene i istraga, to mi ne znamo, pa tako ne znam i je li potrebna politizacija takve teme. Svatko istražno povjerenstvo je više politizacija nego način da se dozna istina i odgovornost pojedinih ljudi“, stava je.

S obzirom da se špekulira o odgovornosti sisačkog župana Ive Žinića, člana HDZ-a, upitan je i postoji li interes da se pitanje obnove zamente pod tepih.

“Rekao sam, nikome nije u cilju nešto staviti pod tepih. Ukoliko je istina da je obnova napravljena na loš način – mi ne znamo je li to tako – HDZ će se zalagati da se to otkrije i utvrdi odgovornost ako postoji”, rekao je.