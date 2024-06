Butković opet bocka Milanovića, usporedio ga sa životinjicom: ‘Imamo osebujnu interakciju’

Autor: V.S

Čini se da će podbadanja na relaciji Butković-Milanović dobiti svoj nastavak. Na konferenciji za medije u povodu izgradnje obilaznice Nedelišće i Pušćina ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je opet “počastio” predsjednika Zorana Milanovića.

Za početak je primijetio kako su imali “osebujnu interakciju”, no u zadnje vrijeme predsjednik ništa ne govori.

“Ali dobro i to je dio njegovog plana i programa”, analizirao je ministar.

‘Nije bilo ni ironije ni šale’

Potom se osvrnuo na rezultate parlamentarnih i europskih izbora, rekavši da je HDZ u vodstvu, a onda je objasnio što ga je motiviralo za jučerašnju objavu koju je posvetio Milanoviću.

“Budući da je predsjednik bio aktivan u parlamentarnim izborima i da je htio postati predsjednik Vlade, naravno u tome nije uspio, a pritom je kršio i Ustav, onda sam ja jučer stavio to u objavu – da me iznenadilo da on sada više ne želi biti premijer, nego ponovno želi biti predsjednik. Tu nije bilo ni ironije ni šale, nego je tu bilo dosta isitne”, kaže Butković.

Nakon toga je zaključio da je Milanović “kao janje”.

“Praktički je izgubio s SDP-om i parlamentarne i europske izbore. Iako se nakon parlamentarnih izbora smirio, bio je onako više kao janje.”









Govora je bilo i o tome tko će se sukobiti s Milanovićem, no Butković nije previše rekao.

“Nakon što HDZ i tijela HDZ-a donesu odluku o kandidatu, znat ćete tko je to. U ovom trenutku ne mogu reći tko će biti kandidat za predsjednika, ali da ćemo imati jakog kandidata i da želimo pobijediti na tim izborima, apsolutno da. Želimo da rezultat bude 3:0 na kraju ove godine”, poručio je.