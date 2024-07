Butković o povišici: ’40 ljudi u mom ministarstvu zarađuje više od mene, to nije normalno’

Autor: M.P.

Rastu plaće ministara, saborskih zastupnika, državnih tajnika, ustavnih sudaca, ali i ostalih državnih dužnosnika. Plan je da se izmjene osnovice usvoje već ovaj tjedan, a najesen bi trebali rasti i koeficijenti složenosti posla. To bi predsjedniku, premijeru, ministrima i još tristotinjak dužnosnika trebalo donijeti veće plaće.

Situacija je sada takva da pojedini državni tajnici, pa čak i niži službenici imaju veće plaće od ministara. No, veće bi im plaće trebale stići već u kolovozu. Najveću povišicu trebao bi dobiti predsjednik Zoran Milanović, a zatim i premijer Andrej Plenković.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao je povišice za ministre i najbliže suradnike. Na početku je naglasio da zasad nema nikakve političke odluke te da se još vodi rasprava.

Butković: Ja sam četrdeset i neki po primanjima u Ministarstvu, to nije normalno

No, osvrnuo se i na to da deseci ljudi u njegovu Ministarstvu imaju veće plaće: “Kad se nešto nas vas odnosi, bolje ne komentirati, ali činjenica je da sam četrdeset i neki po primanjima u Ministarstvu, to nije normalno. Plaće se nisu povećavale, ne samo ministrima, nego ni saborskim zastupnicima i lokalnim čelnicima. Rezultat je da su svi prestigli ministre, koji su sad dosta nisko”, rekao je Butković.

Rekao je i smatra li primjerenim da povećanje bude oko 60 posto. “Nemam takvih informacija, izračuni se još rade. Postoji nekoliko varijanti i o njima ćemo raspravljati, a tad ćemo znati radi li se o 20, 30 ili 50 posto”, zaključio je ministar Oleg Butković.