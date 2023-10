Butković: ‘Milanović je ušao u utrku, stao je na stranu oporbe’

Autor: I.G.

Potpredsjednik HDZ-a i Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je kako je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, time što na vrijeme nije potpisao Zakon o izbornim jedinicama, ušao u kampanju i svrstao se na stranu oporbe te želi da HDZ izgubi vlasti. Nadodao je i kako u HDZ -u nema nikakvih sukoba.

“On je ušao u kampanju. Svrstao se na stranu oporbe koja je bila protiv tog zakona”, izjavio je novinarima Butković nakon šireg Predsjedništva HDZ-a upitan o Zakonu o izbornim jedinicama. Smatra kako Milanović tu nije dobro postupio jer nije bilo niti jednog razloga da predsjednik Republike taj zakon ne potpiše u roku.

‘Na strani oporbe’

Butković je smatra i da se Milanović tu svrstao na stranu oporbe jer želi da HDZ izgubi vlasti. “To ljudi moraju znati, ali on će to na kraju morati potpisati. Nije to bilo potrebno”, dodao je.

Podsjetio je na situacije iz vremena kada je Milanović obnašao dužnost premijera, navodeći primjere kada su zakoni doneseni u Hrvatskom saboru, a Milanović je promptno, ne čekajući osam dana, potpisivao iste kao predsjednik Republike.

Zakon o izbornim jedinicama

Butković je najavio da će prijedlog Zakona o izbornim jedinicama biti na dnevnom redu sjednice Vlade ovaj tjedan, a idući tjedan bit će predložen i u Hrvatskom saboru, gdje se očekuje njegovo izglasavanje.









Na kraju, Butković je istaknuo kako je HDZ stabilan i miran te poručio kako unutar stranke ne postoje nikakvi sukobi ili nesuglasice, demantirajući tako medijske spekulacije koje su se pojavile u posljednje vrijeme.