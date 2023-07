Butković: ‘Milanović je izrekao niz difamacija i ružnih riječi’

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednik vlade i ministar prometa te jedan od onih koji se smatrao unutarstranačkim oponentom Andreja Plenkovića – Oleg Butković izjavio je u utorak da “nacionalna sigurnost nije ugrožena zbog izostanka dogovora o novom ravnatelju Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA)” te da “kod imenovanja ljudi na čelne pozicije u fokusu trebaju biti reference kandidata, a ne tko ih je predložio.”

“Mi smatramo da je predloženi kandidat, koji ima sve reference i kojega je i predsjednik Republike predlagao za pojedine funkcije, dobar kandidat. No, predsjednik to to ne želi prihvatiti”, rekao je.

Oglasio se i o Milanoviću

“Čelno mjesto VSOA-e je bitno mjesto, treba razgovarati o čovjeku i njegovim referencama, toga se treba držati kod imenovanja ljudi, a tko je izrekao prijedlog u tom je trenutku manje bitno”, izjavio je Butković nakon sastanka parlamentarne većine.





Za šest dana istječe mandat aktualnom ravnatelju, generalu Ivici Kinderu, koji je zbog financijskih malverzacija u službi od kraja prošle godine u ostavci, no, još uvijek nema dogovora između predsjednika vlade i predsjednika Republike o njegovu nasljedniku. Butković smatra da nacionalna sigurnost time nije ugrožena ni kompromitirana.

“Postoji kandidat o kome treba raspravljati, predsjednik se s time treba usuglasiti, međutim on se ne želi usuglasiti jer ima neke svoje razloge. Možete reći da se s time ne slažete i predložiti nekog drugog, ali on to nije rekao”, napomenuo je ministar prometa.

Nakon što je predsjednik Milanović ranije danas na konferenciji za medije izjavio da će o osobi koja će za tjedna dana voditi VSOA-u razgovarati na sastanku Savjeta za koordinaciju sigurnosno obavještajnih agencija, Butković odgovara da o tom sastanku nije bilo riječi među partnerima u vladajućoj većini.

“Milanović je izrekao niz difamacija i ružnih riječi prema ljudima koji su legalno izabrani na svoje funkcije, rekao je potpredsjednik vlade.

Nije se dotaknuo Milanovićevog otkazivanja akreditacije novinaru jednog dnevnog lista.

O “višku” plina

Vlada će, prema najavi ministra Butkovića, na sjednici za dva dana onemogućiti prodaju viškova plina državnih tvrtki, nakon što su se pojavile sumnje da je Hrvatska elektroprivrede od INA-e otkupljivala plin pod cijeni od 47 eura po MWh te ga zatim preko HROTE-a









“Kad postoje viškovi plina i kad su skladišta puna, treba vidjeti kakvi su kapaciteti i kod drugih državnih tvrtki. Vlada će u četvrtak to pitanje riješiti na način da se neće prodavati viškovi plina”, izjavio je ministar.

Do viškova plina došlo je zbog pada cijene plina na tržištu prošle zime, naglasio je Butković, dok Vlada će tek dobiti određene odgovore od HROTE-a kako bi prikupila informacije o tome tko je sve kupovao plin, po kojoj cijeni te po kojoj su se metodologiji određivale cijene.

Na dnevnom redu iduće sjednice vlade naći će se i prijedlog Zakona o izbornim jedinicama što je uzburkalo javnost i oporbene redove.