BURNO ZA PLENKOVIĆA: ‘Crna Dalija’ udara žestoko: ‘Mene vaša napuhanost ne impresionira. Imate li imalo srama?’. Premijer nije ostao dužan

Nakon tjedan dana stanke, zastupnici su se u srijedu vratili u sabornicu gdje je ‘aktualnim prijepodnevom’ počela nova sjednica koja će trajati do 15. prosinca, ustavnog roka za redovno zasjedanje, a po potrebi i dulje.

‘Aktualno prijepodne’ svojim je pitanjem otvorila nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto, a zatvorit će ga HDZ-ov Ivan Budalić.

Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima postavit će ukupno 40 zastupnika.

Tijek događaja iz minute u minutu

13:00 Pitanje postavlja Bauk: Moj Žalac neće biti jako oštar, više ću ići na osjećaje

“Hrvatska je imala gorih premijera od vas, no od ministra obrane lošijeg nije imala. Nepotrebno je krenuo u sukob s predsjednikom RH u kojem ne može pobijediti. Zadnjih dana primio je toliko medijskih i političkih udaraca da je primio i booster booster dozu. Kažu da pravi vođa govori ‘za mnom’, a svi drugi ‘naprijed’. Što se tiče sukoba s predsjednikom, vi kažete naprijed pa ode Grlić Radman, pa Banožić. Jel’ vam žao Banožića u što ste ga uvalili?”, pita Bauk.

“Dragi moj najdraži Bračanin Bauk, jel’ vama žao što vam je Milanović bio predsjednik SDP-a, jel on danas više Petrovljev i Buljev, to bih ja želio čuti. Je li Bauku žao ako predsejdnik RH krši Zakon o sudovima, šalje dopise zastupnicima da ne bi slušao predsjednika Sabora, nego ide glavom kroz zid. Jel’ ti žao Arsene, meni bi bilo žao. Jel’ ti žao Arsene kada ti predsjednik RH ne čestita Dan državnosti? Ne čestita svom narodu. Jel’ ti Arsene žao kad dođe, kako kaže, na Yutel, i na dan hrvatskog Sabora čestita Dan neovisnosti. Jel’ ti žao kada krši Zakon o obrani, kojeg, ajme meni, donese vlada u kojoj si ti bio ministar. Nije on znao za Zakon koji je Kotromanović predlagao, jer ne idu u Sabor kroz sjednicu Sabora, nego osobnim pismom on to pošalje Leki pa se zakon mijenja. To je pitanje je si li naprijed ili za mnom. Banožić je ok, stabilan. Sutra njegov potpis na nabavu aviona. Ti si potopio Hajdaša Dončića zbog Butkovića, nije mu drago. Banožić će potpisati ugovor o rafalima”, rekao je premijer.

Bauk odgovara:

“Nije mi žao ni zbog čega pa ni 180 kuna što sam u članarini platio. Jedino mi je žao što ste krivotvorili povijest, no ispravit ćemo. Što se ugovora tiče, u pristupu EU je potpis Jadranke Kosor, gdje je ona sada? Nije mi žao, drago mi je što Predsjednik radi u 80 posto slučajeva, u 20 posto slučajeva mi nije žao, ali imam par prijedloga kako da poboljša suradnju s vama. Jedino mi je žao Hranja, poštedite ga, znate već čega, to se rimuje, i priču s predsjednikom riješite. A Banožić, pod stresom je čovjek očito. Stabilan je dok mu Jandroković ne okrene palac dolje”.









12:40 Dalija Orešković premijera pitala o slučaju Žalac, te o nezavisnosti USKOK-a i Dorh-a.

“Agrokor i Borg dokaz su da USKOK i Dorh imate cijelo vrijeme u šaci, iako je Jelenić bio prisiljen odstupiti, mislim da ste mu zamjerili što je potvrdio da su iskazi koje su Dalić, Ramljak i ostali dali autentični. Upravo je Jelenić odlučio da će vještačenje koje sada pada u vodu provesti tvtrka KPNG, koja je radila i za stari Agrokor. Je li kazneni posutpak protiv Todorića samo farsa kojim se pokušava prikriti veći kriminal”, pitala je Orešković.

“Vaši nastupi su manje-više uvijek isti, govore o drugome koji krši zakon, utječe na rad pravosuđa. A kakav je vaš track rekord? Postali ste poznati kada vam je jedna druga Vlada dala povjerenje da vodite Povjerenstvo za spriječavanje sukoba interesa. Da vidimo što je ostalo od vaših postignuća? Čini se da ste uvijek bili protiv odluka Ustavnog suda koje su ukinule neke članke zakona. Godinama ste imali praksu van okvira, da na temelju članka 5. povrede načela kažnjavate ljude, doduše bez sankcija, ali da ih reputacijski vučete kroz blato. Vašu praksu je nastavila vaša nasljednica, a sudovi su, kao u slučaju Bernardića, koji naivno nije izbacio Grbina kada je mogao, pokazali u nizu primjera da ste radili protuzakonito. To je vaša značka. Koristili ste ulogu šefice tog Povjerenstva da ljudima nanosite reputacijsku štetu. Ode sve ko’ Bernardić, ko olovo, duboko na dno. Ovdje nastojite reći da Droh radi po nalogu. U Agrokoru su ostala radna mjesta. Vama i koji su vama nalik, jedino smeta to što tu postoji nekakav HDZ, vlada, narod koji daje povjerenje takvom HDZ-u da vodi državu”, odgovara joj premijer.

Orešković nije bila zadovoljna odgovorom.









“Uvaženi Plenkoviću, mene vaša napuhanost ne impresionira. Znate što će biti vaš acquis (stečevina) ako kaznena prijava protiv Todorića bude fijasko? Onaj tko je kršio Zakon o Vladi RH ste vi, Zakon ne poznaje institut neformalnih radnih skupina, ali postoje kriminalne skupine koje djeluju pod zaštitom vaše Vlade. Takva je bila i skupina Borg. Odluku o odbacivanju kaznene prijave nije donijela ravnateljica USKOK-a, nego neka nepoznata državna odvjetnica koja radi unutar ustroja, sve će to jednog dana doći na naplatu. Imate li imalo srama? Kroz svoj mandat ste uspjeli samo u jednom, da obezglavite sva ključna antikorupcijska tijela. Zna se zašto!”, poručila mu je Orešković.

11:30 Na redu za pitanje je Davor Bernardić

“Dobili ste šamarčinu iz Buxellesa zbog korupcije. Mislite li da ugled u Bruxellesu imate još uvijek jer vas nisu pljusnuli zbog pravomoćne presude Sanaderu i HDZ-u, nego zbog štićenice Gabrijele Žalac, koju i danas volite jako pohvaliti. Sumnja u korupciju se pokazala opravdanom, bilo je to jasno OLAFU, a nije Dorh-u. Prema pisanju medija, ravnateljica USKOK-a priznala je propust da predmet nije proslijeđen europskom tužitelju, nisu rekle zašto. Znate li zašto? Ona je jedna od 14 ministara koji su iz vaše vlade morali otići zbog indicija za korupciju?”, pita Bernardić.

“Long time no see, ovo je prvi put da vas čujem nakon sučeljavanja, u međuvremenu su vas izbacili iz SDP-a, ni najmanju lekciju od bolnog poraza od 25 razlike niste naučili. Bili ste mi simpatični, no toliko floskula, to nije dobro za vas, imate smo 41 godinu. Moram ponoviti još jednom, da je, kao što ljudi poput vas naklapaju, pravosuđe HDZ-ovo, valjda bih digao telefon i rekao predsjedniku Vrhovnog suda: ‘dajte u Vijeću, riješite i vratite ponovno suđenje na Županijski’. Ali toga nema, niti je u mom kodu da to radim.”, rekao je premijer.

“Ne razumijem zašto ste nervozni, meni tako odgovarate, ne vidim zašto je kod vas prisutna tolika nervoza. Prije nekoliko godina sam vas pitao ‘di su pare’, tada niste odgovorili, danas vas to neću pitati, svima je jasno di su pare”.

11:19 Stipo Mlinarić traži povredu poslovnika, Jandroković mu ne da

Čita mu članak Povrede poslovnika i tumači što to znači. “Ne možete replicirati Anti Deuru i premijeru, to nije povreda poslovnika, vama se nije svidjelo što su rekli”.

11:10 Sandra Benčić je premijera pitala o svim aferama

“Kako ide kadroviranje u Holdingu? Kako dolazite u Holding, siva eminencija kadrovskih rješenja. Koji naslov nosite da vi budete tihi kadrovik u Holdingu? To čeka shvatiti zagrebačka javnost, što ste tako bitno da se vas pita, sa zanimljivim akterima koji se tamo pojavljuju. Vi meni kažete kako ću ja nešto kontrolirati? Ne moram ništa kontrolirati. Ne prolazi vam. Vlast funkcionira na temelju trodiobe, postoje tijela koja imaju naslov da samostalno i neovisno rade svoj posao”, odgovorio joj je Plenković.

“Da tu i tamo pričate bedastoće, znam, ali da lažete…Ja fizički nikada nisam ušla u Holding, nezgodno je da kažete da ne morate ništa kontrolirati, malo o vašem kadroviranju. Vaš ministar unutarnjih poslova izravno je odgovoran za opstruiranje istrage u slučaju Madine Hussiny koja je poginula zbog ilegalnih push backova na granici, Banožić se na godišnjem vozi vojnim avionom jer mu je jeftinije nego da ide helikopterom”, uzvraća Benčić.

11:00 Bulj je na redu za pitanje

“Stožer donosi odluku pod nadzorom Vlade, kako je moguće da donose mjeru mimo zakona, prvo donose mjeru, a onda se predlaže zakon za covid potvrde. One su u EU uvedene prije ljeta. Sada ste kao šumski razbojnici nezakonito uveli covid potvrde s kojima se podijelili narod, dokaz je zakon o kaznama onima koji ih ne poštuju. Od vas kao pravnika to se nije očekivalo, podijelili ste narod u teškim vremenima”, kaže Bulj premijeru.

“Dragi zastupniče Bulj, kako ste vi ušli u Sabor? Meni se čini ili ste nekome pokazali ovo što sam ja, ne znam jeste li se cijepili, preboljeli, onda ste se testirali. Kako se možemo, narodski govoreći, moj čovik i po’ , u subotu naslikavati kontra brisa, a jutros uzeti bris i doći u sabor. Je li bris problem ili nije? Meni se čini da nije, malo škaklja, ali ne boji, velika je razlika čojstva alkarskog momka jel’ ga bris boli. Meni se čini da ne boli. Koga taj bris dijeli? Jesmo li uveli potvrdu za zdravstvene i socijalne ustanove prije više od dva mjeseca? Jesmo li rekli da je to pametno? Da imamo malo veći stupanj sigurnosti. Je li bila velika drama? Nije. Tu i tamo je bilo nekih. I što je sad problem? Četvrti val intenzivan, umire 60 ljudi na dan, nažalost. 63 posto smo ljudi cijepili. Što je problem tekst, koga mi dijelimo? Nije dobro od ničeg raditi Bauk. Ne Arsena”, odgovara premijer.

“Nas narod nije birao da šutimo, ja se testiram i bez vas. Ja sam dobrovoljni davatelj krvi, ja sam uzeo pušku kad je trebalo, vi niste, a mogli ste. Govorim o nečemu što je bitno, nezakonito ste prisilili ljude na ovaj papir. Ja sam u Sinju svima omogućio da se mogu testirati ako žele, cijepiti ako hoće. Ne bojim se ja testiranja ili vate, kao vi. Kada je trebalo, sinovi ovoga društva su uzeli pušku, vi niste. Podijelili ste narod. Ja sam samo poslao poruku da sam gradonačelnik svih i da svi moraju imati istu uslugu.

10:48 Katarina Peović vratila premijeru: Želite zemlju pretvoriti u zemlju sobarica i konobara

“Ne spominjemo mi europsku karijeru jer se brinemo što ćete raditi nakon premijerske karijere, nego zato što vam potezi otkrivaju apetite. Drago mi je da ste naveli brojke, tri puta ste ponovili povećanje broja zaposlenih, brojite osiguranike, nikad ne spominjete brojku od skoro milijun ljudi koji doma vrte palčeve, a radno su sposobni. Želite zemlju pretvoriti u zemlju sobarica i konobara, da rade loše i slabo plaćene poslove. Ne kažete da imamo najnižu stopu zaposlenosti”, odgovorila je premijeru Katarina Peović.

10:45 Mrak Taritaš dobila opomenu jer je traživši povredu poslovnika replicirala, rekavši da je premijer saborskim zastupnicima rekao ‘da su degutantni’

10:45 Hajduković se ubacio i zaradio opomenu

“Premijer očito ima fetiš na crvenu boju kada govori o SDP-u 1 i 2”, ubacio se Hajduković i na to zaradio opomenu.

10:39 Katarina Peović premijera pitala o Zakonu o radu

“Podsjećam da ste prije 20 mjeseci pokušavali na brzinu donijeti zakon o uređenju radnih odnosa, srećom je taj zakon zbog reakcije europskih sindikata zaustavljen, htjeli ste suspendirati veliki dio radničkih prava jer vam je mila karijera u EU. Skoro 2 godine u tajnosti vodite pregovore o zakonu u radu, svi će radnici postati platformski radnici. Svi ugovori o radu će postati nesigurni. Neće biti potrebe za novim zapošljavanjem. Zašto koristite covid protiv naroda? Zato što ste se odlučili za put prema dnu”, kaže Plenkoviću Peović.

“Teza o famoznom Bruxellesu na koji ja ciljam? Recite mi SDP-ovci 1 i 2, što se Borzanica nije vratila, što su Kolakušić i Sinčić tamo pobjegli. Glumci, prevaranti za osam hiljada eura. Tko se još vratio iz EU parlamenta usred mandata osim mene i Stiera za manju plaću? To je logički krivo i sramotno. Da je tako ostao bih gore, stanite s tim, dodijali ste. Di je Mimica? Držite to za sebe, degutantni ste. Stopa zaposlenosti 2020. 66,9 posto, dijalog sa sindikatima i poslodavcima je stalan, a vi nam prigovarate da li radimo za radnike ili ne? Vlada koja je u krizi stala iza radnika i poslodavaca, 40 milijardi kuna troškova od covida. I vi mene pitate kupujem li Rafale?”, odgovara premijer.

10:30 Andrea Marić za Beroša: Korona bukti, zdravstveni sustav puca po šavovima, bolnice su pune mahom necijepljenima. Liječnici traže uvođenje mera, poslušali ste samo dio i to zakašnjelo. Ako želimo reducirati epidemiju, neće se prvo targetirati cijepljenje. Hoćete li prihvatiti prijedlog da se u naredna dva tjedna provede testiranje svih u zdravstvenom sustavu?”

“Testiranje je važno u kontroli epidemije, znanstvenom evaluacijom cijepljenja je zaključeno da cijepljeni teže obolijevaju, posebno od težih oblika bolesti i teže prenose virus drugima, kada tome pridodamo najnovije studije koja je evaluirala transmisiju u obiteljima između cijepljenih i necijepljenih, cijepljeni na ukućane prenose 63 posto manje infekciju. Cijepljeni jednom dozom također znatno smanjuju transmisiju na ukućane 14 dana nakon primjene cjepiva, ti dokazi ukazuju da cijepljeni manje prenose virus drugima. Prijenos virusa s djelatnika na bolesnike je manji nego u ranijim valovima, tome je pridonijelo cijepljenje. Iznimno može doći do prijenosa. Testiranje u ovim okolnostima ne bi povećalo sigurnost zdravstvenog sustava. Usredotočimo se na cijepljenje , na primjenu treće docijepne doze, to smanjuje šansu obolijevanja i transmisije. No predložili smo provođenje pilot projekta u nekim bolnicama koje će kontrolirati titar zaposlenika”, odgovorio je Beroš.

10:15 Anja Šimpraga postavlja pitanje Malenici o parničnim troškovima za civilne žrtve rata

“Sudski troškovi oštećenih ratnim zločinom, umjesto da kao civilna žrtva rata dobijete neku nadoknadu jer su vam roditelji ubijeni u ratu vi plaćate parnične troškove. Potrebno je donijeti odluku kojom će se otpisati dugovanja”, rekla je Šimpraga.

Malenica odgovara:

“Postoji uredba Vlade koja propisuje pravila za otpis tražbine za parnički postupak, na prijedlog Dorh-a se to potraživanje može otpisati”.

10:10 Hajduković nije zadovoljan odgovorom, rekao je da su novinari i njegovi i njihovi, dakle hrvatski novinari.

“Svuda ima problema oko povlačenja novca iz Fondova, no ima li svugdje kriminala? OLAF hapsi vašu bivšu suradnicu. Onda ste i vi odgovorni ako taj novac pokrademo. Je li vam bar stalo do vašeg vlastitog ugleda, je li vam neugodno pred pariškim taksistima, kojima ćete danas-sutra možda odgovarati kao netko iz EU, no kojima ste odgovorni?”, poručio je premijeru Hajduković.

10:09 Jandroković opominje Grbina

Grbin viče u Saboru, Jandroković ga je opomenuo.

10:00 Domagoj Hajduklović: Kako ćete sankcionirati one odgovorne za korupciju oko EU fondova? Je li Žalac preveslala i vas, rade li senzori još uvijek?

Plenković je prvo krenuo još malo odgovarati Grbinu:

“Ceo fudbal ste promašili, to što ste rekli meni trebali ste Milanoviću reći jer otvoreno ljude zove na neposluh, da vi u svojoj glavi možete napraviti konstrukt da smo mi odgovorni za ove u subotu. Ako mislite da je to moja odgovornost. Imate svog prethodnika, Bulja i onoga iz Čabra koji pozivaju na neposluh”, rekao je Plenković.

“A što se vas tiče Hajdukoviću, mi smo u 8 godina članstva povukli više od 80 milijardi kuna, uplatili smo 30”.

09:55 Peđa Grbin postavlja pitanje

“Subotnji prosvjed dokazao je da postoje grupacije koje svjesno parazitiraju na strahu i stresu od koronakrize, one parazitiraju na činjenici da mnogi građani ne razumiju zbog čega neke mjere postoje. Jeste li svjesni svoje odgovornosti na nerazumijevanje mjera koje donosi paratijelo, Stožer. Tri puta ste proglasili pobjedu protiv pandemije, a u četvrtom smo valu? Jeste li svjesni odgovornosti jer nitko ne može objasniti zašto se mjere donose? Jeste li svjesni odgovornosti što ste veliki dio građana gurnuli u ruke pojedinaca s prosvjeda koji na smrti žele graditi karijeru?”, pita Grbin.

“Evo prigode da se usuglasim s prvih 40 sekundi izlaganja. Drago mi je da SDP i drugi SDP nisu sudjelovali. To cijenim, pokazujete da ste unatoč slabljenju mainstream stranka. Kada govorite o Stožeru kao paratijelu, tu se naši putevi razilaze, pravnik ste, bizarno mi je da baš vi govorite o tijelu koje je uspostavljeno temeljem Zakona, kojem je Sabor dao ovlasti, kao o paratijelu. Loše. To loše zvuči. Proglašavanje pobjede? Rekao sam da je izgledna šansa da ćemo na jesen 2020. imati novi val. Prvo izražavam žaljenje da je više od 10 tisuća ljudi preminulo od ili s covdiom. Nažalost će ih biti još. Od 1. lipanja je datum koji računam da su se svi koji su htjeli, mogli cijepiti, preminulo je više od 1700 onih koji se nisu cijepili od tada. Da su iskoristili besplatno cjepivo, mogli su to izbjeći. U ovom okolnostima imati mjere koje su prilagođene školi, radu, prometu, imati rast BDP-a, imati turističku sezonu, da tu odgovornost prihvaćam, floskule ne”, odgovara Plenković.

“Niti ste svjesni niti razumijete što ste napravili, vi ste veliki dio hrvatskih građana gurnuli prema ‘Hasanbegovićima’, ne prihvaćaju cjepivo koje je osigurano jer ne razumiju što se i zbog čega radi. Pa nisu valjda građani ove zemlje gluplji nego oni u Portugalu, Danskoj…Građani ove zemlje u prevelikom broju ne vide logiku u onome što se radi. U istim objektima imate kafiće i knjižnice, valjda jer smo tako načitani i volimo knjigu, odlučili ste da su covid potvrde potrebni za knjižnice, a ne kafiće. Je li to normalno? Vaša je odgovornost što broj mrtvih nije manji, mjere niste iz straga počeli provoditi na vrijeme”, replicira mu Grbin.

09:38 Utvrđen je dnevni red, počinje Aktualno prijepodne, pitanje premijeru postavlja Vidović Krišto.

“Dorhu nije bilo sporno što je Žalac kupila softver za 13 milijuna kuna i stavila ga u ladicu. EU istražitelji su to okarakterizirali kai grubu korupciju. Vaš savjetnik Savić je bio savjetnik Žalac, a još uvijek je savjetnik, uz te uloge je zaposlen i kao direktor u HGK, član NO RBA fonda. Je li odluku o spornoj nabavi donijela Žalac ili vi preko savjetnika?”, pitala je Vidović Krišto.

“Suzbijanje korupcije, sve floskule, a vi prednjačite u njima, sve teze padaju kao kula od karata. Da je HDZ-ovo pravosuđe Vrhovni sud bi bar na ponovno suđenje vratio predmet Fimi medije, ne bi bilo istrage protiv nikoga iz HDZ-a, svi bi bili na svojim mjestima, zaštićeni. Bit borbe protiv korupcije je jednostavna: pravosudna tijela su samostalna i neovisna. Samostalan je DORH, USKOK, policija. Da postoji trunka rezerve o borbi protiv korupcije, onda bi ta nevidljiva ruka šapnula: Kud hrlite da pristupite instrumentu europskog javnog tužitelja. To bi bila politika koja bi pokrivala korupciju, organizirala upliv na pravosuđe. Toga, unatoč vašim unaprijed napisanim kreacijama, nema. Jutros vidim došlo je do uhićenja jednog suca. Mislite da sam ja to znao? Nisam. Dakle živimo u zemlji s trodiobom vlasti. O konkretnom predmetu neću govoriti jer nemam zašto. Postoji proces, što će biti, ne znam. No, svatko tko dođe u Sabor nema pravo raditi ništa nezakonito. Tko god taj bio, odgovara će. A presumpcija nevinosti postoji za svakoga, pa i vas i za Žalac. A što se Savića tiče, bilo bi dobro da imamo više ljudi kao on, koji će u kratkom roku koordinirati izradu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti”, odgovorio je Plenković.

“Predškolsku djecu se uči da moraju odgovoriti na pitanje, vi doskočicama kažete da nećete odgovoriti. Laž i krađa su susjedi, a vaš cijeli dogovor je skrivanje istine. Kada bismo bili u Austriji stanje koje sam opisala već odavno bi bila procesuiranja, a dobar dio sudionika u zatvoru. Zdravstveni sustav se raspada zbog preniskih plaća”, komentira mu Vidović Krišto.

09:37 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, prihvaćen je prijedlog za provođenje hitnog postupka.

09:30 Počela je sjednica Sabora

Saborski zastupnici sjedaju u svoje klupe, stižu Plenković i ministri.