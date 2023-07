Burno u Saboru, vrijeđali se HDZ-ovci i oporba: ‘Preko grbače Hrvata punite kasu, brancina i orade nisu vidjeli 10 godina!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nastavljena je sjednica Hrvatskoga sabora, a zastupnici će raspravljati o paketu izmjena devet poreznih zakona čiji je cilj rast plaća, očuvanje gospodarskog rasta i jačanje fiskalne autonomije lokalnih jedinica, a koje uključuju ukidanje prireza te plaćanje dijela mirovinskog doprinosa za one s najnižim plaćama.

U paketu su izmjene zakona o porezu na dohodak, o lokalnim porezima, o financiranju lokalne i regionalne (područne) samouprave, o doprinosima, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, o porezu na dobit, o PDV-u, o poreznom savjetništvu te Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.

U Saboru je i ministar financija Marko Primorac, no prije same rasprave zaredali su se zahtjevi za stankama, tijekom kojih su već pale prve svađe. Oporba tvrdi da se tu ne radi ni o kakvoj reformi, već obračunu Plenkovića s gradonačelnicima gradova u kojima na vlasti nije HDZ, dok vladajući tvrde – neki uvijek kukaju jer su nesposobni.





Grbin: Plenković si tu osigurava rat s gradonačelnicima

Prvi se javio Peđa Grbin (SDP).

“Devet zakona se mijenja u nečem što je predstavljeno kao porezna reforma, da bi nam ministar financija rekao da ovo nije nikakva reforma. I nije. Devet zakona se mijenja da bi prosječno povećanje plaće bilo 17 eura. To pokazuje nemoć Vlade da nešto konkretno napravi i spremnost Plenkovića da udari u neke od temelja ekonomske politike RH kao što je stabilnost mirovinskog sustava da bi osigurao rat s gradonačelnicima. Umjesto da smo došli s nečim konkretnim, ovo radimo da bi se Plenković obračunavao s gradonačelnicima. Vidi se na poreznim prihodima od kapitala, oni najbogatiji, koji imaju desetke nekretnina, njima se porez ne može povećati, ali hrvatskim radnicima može i to je realnost prijedloga HDZ-a”, rekao je šef oporbene stranke, što je izazvalo niz reakcija.

Krenule uvrede: Krali ste i uvlačite se

Među prvima je ustao HDZ-ovac Marko Pavić.

“SDP je krao, zadnji mogu nešto govoriti i uvlačiti se Možemo kojih niti nema u Saboru”, rekao je Pavić pa se nadovezao Hrvoje Zekanović.

“Upozoravam na to što je Peđa rekao, i to glasače iz priobalne Hrvatske: on bi dizao poreze iznajmljivačima, pitanje je za koliko”.

HDZ-ovka Burić: Kukači su neznalice, nesposobni ili oboje

HDZ-ova mlada lavica Majda Burić također je branila zakone o poreznoj reformi, oporbu nazvavši ‘kukačima’.









“Svi političari koji kukaju da će im se smanjit prihodi neka objasne građanima zašto su protiv povećanja plaća, oni koji nariču kao Grbin, Tomašević, Puljak ili su neznalice, nesposobni ili oboje”.

Zastupnici su zatim redom dizali povrede poslovnika kako bi se putem tog instituta nastavili svađati, no Jandroković ih je molio da prestanu.

Puljak: Veliki vođa nosi darove, ne vjeruj HDZ-u ni kad darove nosi

Emil Daus (IDS) je apelirao da se ‘prestane prebacivanje iz šupljeg u prazno nazivati reformama’, a Marijana Puljak (Centar) obrušila se na premijera Andreja Plenkovića.









“Veliki vođa nosi darove, a zlo gradonačelnici će uzeti. Rezultat izmjena parametara će biti veća centralizacija države, 17 eura povećanja plaće završit će u centralnoj blagajni kroz porez na potrošnju, a gradovi će izgubiti sredstva. Predlažemo da državna imovina pređe u vlasništvo gradova i općina i da se ukine PDV na gradnju infrastrukture za obrazovanje i sport. Ne vjeruj HDZ-u i kad darove nosi”.

Miletić o kuglici sladoleda i ribi

Mostov Marin Miletić je po običaju bio živopisan te svoje nezadovoljstvo objasnio cijenama ribe i sladoleda.

“Nisam siguran da hrvatski narod i vladajući pušu u isti rog. Orade i brancina se narod odrekao prije 10 godina. Tko si od hrvatskog naroda to može priuštiti u restoranu? Danas mi razgovaramo o kuglici sladoleda. To je postalo simbol, pitanje može li si netko priuštiti kuglicu od 3 ili 4 eura. Imali smo razgovor o državnim službenicima, što s blagajnicama? Tko razmišlja mogu li umirovljenico preživjeti mjesec? Iz Hrvatske je otišlo pola milijuna građana, ne zato jer im je lijepo, već radi korupcije. A mi uvozimo obespravljene Nepalce? Vratila mi s dobra poznanica iz Francuske, kaže Bogu hvala da mogu hodati kada želim i gdje jer se osjećam sigurno”.

Dario Hrebak branio je poreznu reformu.

“Ovo je ozbiljna tema, moramo bitke voditi argumentima. Da biste smanjili poreznu presiju, ministar Marić je proveo dvije porezne reforme, uvijek su neki bili protiv, ispada da je lakše ne mijenjati ništa pa ne možete pogriješiti. Možete oporezivat kapital, možete smanjivati porez na potrošnju, imovinu i ostaje vam smanjenje poreza na rad, to je najbitnije. Bjelovar je najveći grad bez prireza i porasli su nam prihodi. Biram smanjenje porezne presije, za kukanje imaju neki drugi”.

Grmoja: Preko grbače građana ste napunili proračun

Nikola Grmoja obrušio se na HDZ-ovku zbog komentara da kukaju.

“Kažete da oporba kuka? Mi u Mostu ne kukamo, Sinj nema prireza, vi ste preko grbače hrvatskih građana napunili proračun, a ništa ne date građanima. Kradete iz HEP-a!”, rekao je.

Dario Zurovec je dodao kako pozdravlja svako porezno rasterećenje, no da treba naglasiti da ovo nije reforma. “Prava reforma bi bila kada bi se HEP išao pravo reformirati i kada bi se sredila INA”.