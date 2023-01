BURNO U SABORU, VIKALI NA PREMIJERA! Grbin ga pitao: ‘Jeste li vi glupi?’, Mlinarić Ćipe ljut: ‘Bili ste na krivom Badnjaku s Porfirijem i malim Dačićem!’

Autor: M.P.

Hrvatski sabor danas održava svoju 15. sjednicu.

Nakon jednomjesečnog odmora, saborski zastupnici se vraćaju u klupe, proljetno zasjedanje otvorit će uobičajenim aktualnim prijepodnevom tijekom kojega će o aktualnim temama propitivati premijera i ministre.

Pitanja će članovima Vlade postaviti 39 zastupnika, ždrijeb je odlučio da će prva to učiniti SDSS-ova Dragana Jeckov, posljednji SDP-ov Arsen Bauk. Nakon aktualnog prijepodneva, koje će potrajati nekoliko sati, zastupnici će glasovati o povjerenju novim ministrima Branku Bačiću i Šimi Erliću.





Aktualno prijepodne pratimo iz minute u minutu

11:20 Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti)

“Poznati ste da imate istančane radare, u kojem je to kafiću kava poskupila 2 lipe?”, pitao je premijera.

Plenković odgovara:

“Vi se zadnji od onih 54 za one koje sam mislio da se neće pojaviti na glasanju o Ukrajini, ne znam kako s time živite i koja vam je logika. Što se tiče sjednice vijeća za euro, rekli smo da je uobičajeni efekt prelaska na euro, razlog zašto se dogodilo ovo je prije svega uvjetovan ruskom agresijom na Ukrajinu, a vaša ekipa nije ni došla, Nevjerojatno, samo da se bude kontra pa makar i protiv Hrvatskih interesa pa nam se vraćate na temu eura u kontekstu vanjske krize uzrokovane ruskom agresijom, Usprkos njima, eurozona će hrvatskim građanima donijeti dobro. Pogledajte stopu inflacije u članicama koje nisu u euro području”

Pola moje obitelji su Ukrajinci, meni zadnjem možete rusofiliju spočitavati, odgovara mu Milanović Litre.

Tomislav Klarić (HDZ) tražio je povredu poslovnika.









“Napad je najbolja obrana, cirkusirali ste u ukrajinskoj košulji, kako vas nije sram ne pojaviti se i pružiti potporu toj zemlji”.

11:10 Što se dogodilo s ruskom jahtom?

Domagoj Hajduković (SDP) premijera Andreja Plenkovića pitao je o jahti u vlasništvu ruskog oligarha.









“Luksuzna jahta u vlasništvu ruskog oligarha bila je parkirana na Murteru, prije tri mjeseca vraćena je u more, upalila motore, vjerojatno je veselo izvjesila rusku zastavu i otputovala prema Turskoj. Hrvatska je prije tjedan dana saznala za nestanak ‘majušne’ 35 metara duge jahtice, ali i Vlada i nadležna ministarstva. Ovo je scenarij dostojan Alana Forda, za rubriku ‘vjerovali ili ne’. Postoji povjerenstvo za kontrolu sankcijskih mjera, brodić od 35 metara veselo otplovi pod ruskom zastavom bez da ih netko nešto pita. Što se zaboga dogodilo?”.

“Dijelim to nezadovoljstvo zbog nestanka zapečaćene jahte, to se ne smije događati i odgovorni će odgovarati”, odgovorio je premijer.

“Nadam se da ćete biti uvjerljiviji pred vašim kolegama iz EU i NATO-a”, dodao mu je Hajduković.

10:55 Stier: Kakve su procjene za iduće razdobolje u Schengenu?

Davor Ivo Siter (HDZ) pitao je Davora Božinovića o Schengenu i novim izazovima te koje su njegove procjene za iduće razdoblje, kao i kada se ukidaju kontrole u zračnim lukama.

Božinović je rekao da je ulazak u Schengen, kao i ulazak u eurozonu, trenutak pred rasplet na međunarodnoj sceni.

“Tamo smo gdje trebamo biti. Što se tiče izazova pred nama kad govorimo o migrantima, kretanje ljudi iz sriomašnih dijelova svijeta nije ni prestalo od 2015.”

Govorio je o investiranju u hrvatsku policiju, povezivanje s partnerima. Napomenuo je da već bilježimo prve pozitivne činjenice i dodao: “Zračne luke će biti spremne 26. ožujka.”

10:40 Plenković: Vi glasate za Rusiju

Stephen Bartulica (Domovinski pokret) je postavio pitanje Plenkoviću.

“Upozoravali smo da Hrvatska nije spremna za euro. Glasao sam protiv upravo zato. Jeste li svjesni da će vaša odluka osiromašiti hrvatske građane”, pitao je.

Plenković je odgovorio:

“Vaša euroskeptičnost je poslovična, ali to da ste došli iz SAD- postali netko tko daje podršku Rusiji, to mene prilično iznenađuje. Za razliku od nekih aktera koji nemaju veze sa strateškim projektima, imate neki element identifikacije, radili ste u Ministarstvu vanjskih poslova. Trebali biste znati čemu Hrvatska teži, ali vi 2023. u izboru Ukrajina / Rusija glasate za Rusiju, u izboru eurozona u odnosu na izolaciju, glasate za izolaciju. To je velik problem. Za razliku od vas mi jako dobro znamo gdje idemo – među najrazvijenije zemlje, s najviše koristi za hrvatsko gospodarstvo. Gle čuda, nikad većih plaća, nikad većeg rasta mirovine, nikad manje nezaposlenosti…”

Penava: Za mene je ogromna sramota obnova

Zatim se javio Ivan Penava.

“Kažete da su ogromna sramota onih koji su glasali protiv obuke ukrajinskih vojnika, meni je ogromna sramota obnova, šest kuća, neosuđivanje ratnih zločina i rekordna inflacija”, rekao je i dobio opomenu od Jandrokovića.

Onda se javio i Stipo Mlinarić Ćipe.

“Nisam se mislio javiti, ali kako Plenković vrijeđa zastupnikae jer nisu glasali kako je on htio, vi ste bili na krivoj strani povijesti 1991., niste imali potrebu braniti svoju domovinu, bili ste na krivom Badnjaku s Porfirijem i malim Dačićem, na krivoj ste strani povijesti sa SDSS-om”.

10:33 Još jedno pitanje oko uvođenja eura

Zastupnik Miro Totgergeli (HDZ) pitao je o rastu standarda nakon uvođenja eura.

Ministar Marko Primorac govorio je o prilagodbi sustava u prelasku na novu valutu: “Koristi od uvođenja eura su značajne i trajne. Koristi će biti osjetne i u Hrvatskoj. Ne može se zanemariti da je u nekoliko dana nakon Nove godine došlo do slučajeva neopravdanog dizanja cijena. Generaliziranjem se pokušava baciti ljaga na uvođenje eura. Pojavile su se i teze da je hrana skuplja nego u Sloveniji, da su plaće niže… Sve negativno se pripisuje uvođenju eura. Vlada ima instrumente za sve to.”

10:11 Jandroković zamolio Željka Sačića da napusti sjednicu.

“Neću, neka me nose kao Pernara!”

09:54 Peđa Grbin je na redu

“Izjavili ste da će kava poskupjeti 2 ili tri lipe nakon uvođenja eura, pa kad je inflacija narasla da građani nisu osjetili krizu, nakon Nove godine kada ste se iznenadili jer cijene rastu, rekli ste da Vlada ima puno arsenala. Svi su s malo mozga upozoravali što će se dogoditi nakon uvođenja eura, odmahivali ste rukom. Imate puno prioriteta koji nisu u Hrvatskoj, to se vidi u vašem odnosu prema Sisku, Petrinji. Što čini arsenal koji imate u rukama jer ga niste počeli koristiti, a nitko nije primijetio da su cijene u trgovačkim lancima krenuli padati?”, pitao je šef SDP-a.

“Možemo vaš doprinos svesti na veliku nulu, izbacujete ljude iz kluba, uništavate gradsku organizaciju. Što se eura tiče, ja ne smatram unaprijed da je dio gospodarskih subjekata sklon prevari, idem u dobroj vjeri”, rekao je Plenković pa ga prekorio oko Ukrajine.

“Kada ste imali priliku podržati žrtvu, učinili ste tešku, brutalnu sramotu, svi nas pitaju kakav je to Sabor, gdje su ovacije, suze…”, pitao ga je premijer.

Tri su arsenala, ukidanje subvencija, dodatni porezi i vraćanje cijena na raniji rok, dodao je premijer.

Zaredale se povrede poslovnika

Marijan Pavliček (Suverenisti) traži povredu poslovnika, već su povišeni tonovi u Saboru.

“Ja sam glasao protiv obuke ukrajinskih vojnika jer odgovaram hrvatskom narodu, dosadili ste Bogu i vragu da smo ruski igrači”.

Željko Sačić (Suverenisti) je zatim urlao iz klupa!

“Hrvatsku žele gurati u rat, a da pri tome nije osigurao elementarnu vojnu sigurnost”, derao se i dobio tri opomene.

S radošću je primio opomenu. “Plenković je grubo zlouporabio Ustav onemogućavajući saborske zasutpnike da rade svoj posao”, rekao je.

Jandroković ga špota, a Grmoja također traži povredu poslovnika.

“Na krivoj strani ste obnove, vi ste odgovorni što građani spajaju kraj s krajem”. Jandroković gubi živce. Javio se i Zekanović.

“Zanimljivo je tko brani Grbina, desnica, pitam ga gdje je 50 tisuća kuna koje ste neovlašteno uzeli iz proračuna”.

“Plenkovića brani osoba koja je govorila da je on hodajuća Sotona”, ubacio se Milanović Litre.

Grbin Plenkoviću: ‘Jeste li vi glupi?’

Peđa Grbin je na kraju pitao premijera ‘Jeste li vi glupi?’, referirajući se na euro.

“Čega se dotaknete, zaribate, ta količina nesposobnosti je dirljiva”.

09:48 Pitanje postavlja Željko Pavić i to Plenkoviću

“Znate da je pred nama projekt digitalizacije, između ostalog i tijela državne uprave, istovremeno, mi smo na 53 posto europskog indeksa, vaši radari su osjetili probleme. Digitalizaciju nam provode cvjećare, digitalizira se kalkulator za preračunavanje kuna u eure. Tu su problemi veći od obnove, a srećom posljedice su blaže. Kako tumačite da su neki u vašoj Vladi koji su o tome progovorili ubrzo smijenjeni?”.

Premijer odgovara:

“Ne znam na što se referirate, neprecizno je. Što se strategije digitalizacije tiče, Sabor ju je usvojio u prosincu. Što se tiče procesa javnih nabava, transparentnosti, one moraju biti takve u svakom segmentu. Znam da ste biti u APIS-u dugi niz godina, slobodno sugerirajte za javne nabave, ako imate saznanje o nepravilnostima, prijavite. Što se tiče navoda da netko je, a netko nije na funkciji, mi odlučujemo koga stavljamo i kada, a vi drugi put nemojte kasniti na glasanje o Ukrajini”.

09:43 Počinje postavljanje pitanja Vladi, prva na redu je Dragana Jeckov (SDSS)

Pitanje je za ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.

“Novina zakona je uvođenje besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama, no pokazalo se kako pojedinci nisu ulagali u osnovne škole. Ravnatelji su se žalili na tehničke i organizacijske probleme. Kako to planirate riješiti?”, pitala je Jeckov.

Fuchs odgovara:

“Negdje u 40 posto škola nema školske kuhinje i blagovaonice, svjesni smo toga, no krenuli smo u program da djeca imaju obrok. U 60-ak škola taj obrok je kuhan, u ostalima je hladni obrok. Raspisom natječaja za dogradnju škola će problem biti riješen do 2027. godine”, rekao je i dodao da će biti zapošljavanja kuhara i drugog osoblja.

09:40 Stigao je premijer, počinje sjednica

Sve je spremno za početak 15. sjednice Sabora. Prije početka Aktualnog prijepodneva intonira se himna. Minutom šutnje odana je počast preminulim zastupnicima, braniteljima i onima koji su život dali za domovinu.

09:30 Zastupnici se okupljaju nakon jednomjesečne stanke, čeka se da u Sabor stigne premijer.