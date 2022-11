BURNO U SABORU, UDARAJU PO ‘VRHOVNIKU S PANTOVČAKA’! ‘Hoće biti ‘Zokijevi pješaci’, Zekanović poderao papir: ‘Ovo si objesite!’

Autor: M.P.

Nastavila se 13. sjednica Hrvatskoga sabora raspravom o prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM.

No, prije predstavljanja odluke zastupnici su se javili sa zahtjevima za stankom i tu se već moglo vidjeti da će rasprava biti burna.

Šef SDP-a Peđa Grbin rekao je da im trebaju dodatne konzultacije.





“Žrtva rata su ljudi, a često i istina, tome smo svjedočili u Domovinskom ratu gdje danas trebamo objašnjavati tko je agresor, a tko žrtva. Danas svi znaju tko je napao, a tko brani svoju kuću. No, ratovi imaju još jednu žrtvu, to je poštovanje prava. Mi ne možemo dopustiti da hrvatski Ustav bude kolateralna žrtva sukoba i da se provodi napad na demokratski pravni poredak. Kroz nekoliko dana je godišnjica usvajanja Ustava, ne možemo dopustiti da padne, da zbog sukoba dva ega propadne sve što smo zidali”.

Zatim se javio Marijan Pavliček iz Suverenista.

“Interes i sigurnost Hrvatske mora biti na prvom mjestu, pomoć Ukrajini da, ali dozvoliti obuku bilo koje strane vojske koja je u sukobu, ne. Prije dvije godine bio je pokušaj atentata na zgradu Vlade koja je i danas okružena policjom, Plenković štiti svoju sigurnost, a ovim potezom narod izlaže rizicima. Plenković ima problem, Ursuli je obećao da će izvršiti ovaj zadatak. Mi smo na strani interesa hrvatskog naroda, dron je pao na Zagreb, danas nemao odgovor odakle je došao”.

Šef HSS-a Krešo Beljak smatra da imamo čudnu situaciju.

“Imamo obećanje Plenkovića prema najvećim svjetskim tijelima da će nešto biti provedeno, a to ne može, prema nekim tumačenjima, bez dogovora predsjednika i premijera. Svi smo žrtve obećanja bez pokrića, pitanje je trebamo li u tome sudjelovati, ne otvarajući temu tko je žrtva, a tko agresor. Zahvaljujući Plenkoviću smo u pat poziciji, on se u to doveo, svi koji će biti protiv će biti putinovci, po njemu. Nazvat ću Putina, Zelenskog i Kadirova tijekom stanke da vidim što misle o tome, šalim se, naravno”, rekao je Beljak.

Hrebak se pita što nas zanimaju sukobi predsjednika i premijera kada saborski zastupnici imaju jedinu odgovornost podržati onoga koji se brani na bilo koji način.









Beljak traži povredu poslovnika za Hrebaka.

Zekanović poderao znak ‘Z’

Hrvoje Zekanović je opet napravio mali perfomans.

“Ili ste za Ukrajinu ili objestite pred svoje urede ovaj znak”, rekao je i poderao papir sa slovom ‘Z’, inače simbolom ruske okupacije.









“Što skačete? to se svaki dan događa u Saboru, Zekanović će dobiti opomenu, samo mirno”, smirivao je Jandroković.

Pavliček tvrdi da Zekanović vrijeđa sve zastupnike.

“Nije važno što se kaže nego tko kaže, čovjek koji je izgubio politički obraz”. Mlinarić iz Domovinskog pokreta ispričao se što je Zekanović u Sabor ušao na njihovoj listi.

Domagoj Hajduković je rekao da nije vidio Zekanovića u Kijevu, a Zekanović se istovremeno pita gdje su danas zastupnici Mosta.

Marko Pavić iz HDZ-a također se obrušio na Mostovce kojih nema.

“Kad treba za kumicu na placu glasovati treba li nositi masku onda glasuju, a o pomoći Ukrajini ne”.

‘Vaš Bog je Plenković, nemate mu*a dići ruku drugačije’

HDZ-ov Josip Borić je također podržao stranačkog kolegu.

“Stavili su predsjednika države da moramo čuti njegovu odluku, ali sada imaju drugog boga, danas će biti razotkrivanje blefera i blefa”,

Na to mu je odvratio Željko Lenart.

“Vaš bog je vaš predsjednik stranke, nemate mu*a dići drugačije ruke od onoga što vam kaže”, rekao je aludiravši na predsjednika HDZ-a Plenkovića.

Banožić predstavio prijedlog Odluke

Ministar obrane Mario Banožić predstavio je prijedlog Odluke koju je Vlada uputila u Sabor. Kaže i da se ova misija ne razlikuje od sličnih misija, osim što se sada zbog sigurnosti odvija na teritoriju EU članica.

O uspostavi ove misije se počelo raspravljati u kolovozu, a Hrvatska je sudjelovala u početku, naveo je Banožić. Hrvatska će za obuku uplatiti 416 tisuća eura.

“Hrvatska bi svojim iskustvom Domovinskog rata pridonijela obrani Ukrajine”, rekao je i dodao da bi to iskustvo pomoglo i HV-u.

“Od 1999. do 2022. godine u međunarodnim misijama je sudjelovalo više od 10.000 pripadnika Hrvatske vojske”, rekao je Banožić. “Sudjelovanjem u ovoj misiji Hrvatska bi nastavila svoj aranžman”, dodao je i pozvao zastupnike da glasaju za obuku.

‘Naslikavali ste se kraj rupe, odakle je došao dron?’

Za replike se prijavilo 30 zastupnika.

Ante Deur je rekao da prvi put imamo da predsjednik nije nije prethodno potpisao mišljenje.

“Odluke su donešene temeljem čl. 7 Ustava kada je riječ o vojnim misijama”, rekao je Banožić, a Jandroković traži da se saborskim zastupnicima podijele odluke temeljem kojih se već upućivalo u vojne misije kako ne bi bilo nedoumica je li to po Ustavu ili nije.

Mlinarić Ćipe se javio za repliku.

“Mi smo masu časnika umirovili iz Domovinskog rata, umjesto da je Hrvatska osnovala firmu po uzoru na američku, mogli smo odavno pomoći Ukrajini. Naslikavali ste se kraj rupe gdje je dron pao, zna li Hrvatska čiji je to dron? Kada je raketa pala na Poljsku, odmah se znalo odakle je”.

Banožić mu je rekao da se nisu naslikavali kraj rupe, bili su na lokaciji.

“Obavještajni podaci se odnose na prikupljanje podataka iz drugih članica, na temelju tih podataka nisu se mogli iznositi u javnost”, rekao je ministar.

Milan Vrkljan je konstatirao da se odlukom Milanovića Hrvatskoj spriječava da se svrsta uz zemlje zapadnog svijeta.

“U svim operacijama hrvatski vojnici su cijenjeni i priznati, doktrine koje su razvijali u HV predaju se na američkim školama, jednak smo partner svim saveznicima. Mislim da će ova vojna misija biti još jedno priznanje Hrvatskoj vojsci”, odgovorio je Banožić.

Sačić traži povredu poslovnika.

“Bestijalna laž, sve slobodnomisleće zastupnike se proglašava parazitima, bude kulturan gospodin Srpak, ne čitajte govore koje vam je netko napisao”, rekao je na izlaganje kolege, HDZ-ovog Dražena Srpaka, a na isto je imao potrebu reagirati i Davor Dretar.

“Srpak dolazi nepripremljen na raspravu, ja sam kao 30-godišnji radijski voditelj naučio, kada vam netko nešto napiše dajte pročitajte bar jednom unaprijed, interpretacija vam je katastrofa”.

Posvađali se ‘ratnici’: ‘Dno dna!’

Umirovljeni hrvatski general Željko Sačić tvrdi da bismo sudjelovanjem u toj misiji preuzeli preveliku odgovornost, na što je javio HDZ-ov Branko Bačić.

“Sačić obmanjuje javnost, vi ste odlučivali već o misiji EU, opet iznosite neisitnu, Hrvatska je slala vojnika u države koje su bile u ratu”.

Sačiću je imao potrebu odgovoriti i Ante Deur, saborski zastupnik te jedan od branitelja u Domovinskom ratu.

“Žao mi je Sačića, kao da slušam starog jugoslavenskog generala. Ministar je objasnio sve o misiji, pojasnite mu da jednom za sva vremena bude na pravom putu”.

Pavliček je stao u obranu Deura.

“Ne mogu vjerovati da ovako možete izvrijeđati ratnog kolegu, dno dna”.

Penava: Zašto dovodimo oružane snage zemlje u ratu?

Predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu zanima da prvi puta u RH dovodimo oružane snage zemlje u ratu na svoj teritorij.

“Ciljevi su jasni, kada se prisutni u samom zapovjedništvu, razvijate svoje zapovjednike unutar EU centara gdje će biti časnici drugih zemalja, jasno se govori da se uvježbava i Hrvatska vojska, prikazuje našu spremnost, opremu i znanje, jača se EU savez”, odgovorio mu je Banožić.

‘Rešetanje’ Milanovića: ‘Zokijevi pješaci, Zorane, pomozi oporbi’

HDZ-ov Mario Kapulica se javio za repliku.

“SDP je devedesete govorio da ne može dopustiti naoružavanje Hrvatske, to nije isti SDP, ali argumenti su slični da je to skoro nevjerojatno”.

Na to se javio drugi HDZ-ovac Josip Borić.

“Sve je bilo u redu dok vrhovnik s Pantovčaka nije rekao da nije, pa oporba sada traži način da to potvrdi, oni žele problem jer žele postati ‘Zokijevi pješaci’, to ne pomaže narodu Ukrajine. Hoće li ih to povijesno obilježiti?”.

Zekanović se opet javio za riječ i raspalio po predsjedniku Milanoviću.

“Nadam se da se stanar na Pantovčaku probudio i bacio oko na sjednicu i vidi svoja potrčka kako su izrešetani i obezglavljeni ovdje. Pozivam ga, ako ima imalo empatije prema onima s kojima manipulira, neka pristane na ovo. Želim da imamo 101 ruku ovdje. Zorane, pomozi oporbi”, poručio je Zekanović.

Banožić je na to odgovorio da je misija u interesu HV-a i moli saborske zastupnike da je tako promatraju.

Beljak izletio iz sabornice

Šef HSS-a Krešo Beljak više ne može sudjelovati u raspravi jer ga je Jandroković izbacio iz sabornice. Beljak je dobio tri opomene, oduzeto mu je pravo govora jer je Jandrokoviću iz klupe vikao da je jadan, pa je izletio iz Sabora

“Nitko vas nije tjerao da i dalje govorite nakon opomene”, poručio mu je Jandroković.

“Vi ste diktator!”, vikao mu je Beljak prije izlaska.

“I sutra imate zabranu sudjelovanja”, završio je priču Jandroković.

Pojedinačna rasprava

Branko Bačić kaže da se ne radi smo o obuci jer bi u tom slučaju vlada donijela odluku bez sabora. “Ovo je misija Europske unije”, rekao je Bačić i dodao da se ovako još jednom osuđuje invazija i šalje poruka da će NATO štiti svoj teritorij.

Oporba se pričom o neustavnosti svrstava na stranu Rusije i agresije, rekao je. “To se ne može sakriti”, rekao je.

Anka Mrak Taritaš se pita, kako ostati normalan u hrvatskoj politici.

“Naslušali smo se svega, a ovo danas je jedno novo dno hrvatske politike. Ova rasprava danas u konačni se pokazala da nije rasprava o Ukrajini, Ukrajina je povod da se uđe u obračun s opozicijom, Milanovićem i tko zna kim i čim. Svi zastupnici su već više puta digli ruku za pomoć Ukrajini. Je li itko govorio protiv pomoći Ukrajini. Nitko nikad nije. Ovaj sabor je nedvojbeno podržao svemu što je išlo vezano uz Ukrajinu, postoji velika empatija Hrvatske prema Ukrajini. Ne odgovara istini kad se zastupnike svrstava na nečiju stranu. Naučite se konačno raditi svoj posao. Teško vam je razgovarati s predsjednikom republike? Nikog ne zanima možete li vi ili ne s njim razgovarati. Nevažno je tko je kakva osoba, tko gdje sjedi, institucije su institucije. Ustav je Ustav. Doveli ste do toga da se nečiji osobni animoziteti preliju preko jedne važne međunarodnog pitanja”, zaključila je.

Grbin: Bačić laže

Peđa Grbin je stao za govornicu.

“U ratu stradaju ljudi, istina i zakonitost, koncept pravne države, dio Ustava koji predviđa što ide u Sabor jasno kaže da Sabor odlučuje o vojnim misijama koje odlučuju o mogućnosti borbenih djelovanja, vlada i predsjednik samostalno odlučuju kada je riječ o misijama, Bačić laže kada kaže da, kad je nešto misija nema vježbovni karakter, sabor odlučuje kada misija ima i može imati borbeni karakter. Kada se radi o vježbi i obuci, odluku donosi vlada uz prethodno suglasnost predsjednika. Ministar vanjskih poslova je otišao u Bruxelles, a nije se prethodno dogovorio s onima kojima je trebao. Zašto je tamo nešto obećao, a da prethodno nije usuglasio? Jer od ovog želite cirkus za prikrivanje vaših afera. Boli vas briga za Ukrajinu nego vam je važno da se problemi svakodnevnog života u Hrvatskoj nalaze pod lupom. Premijer bi svoj ego stavio u ladicu, koliko god velika bila, uputio dopis u ime Vlade i problem bi bio riješen. Vas HDZ-ovci za Ukrajinu boli briga, za njega je win win situacija u kojoj se odbija odluka o slanju i primanju ukrajinskih vojnika, on nju ne želi, to je samo u dnevnopolitičke svrhe. Ne pristajemo na moralne ucjene, mi smo za pomoć Ukrajini, ali idemo korak dalje. Nudimo vam izlaz iz krize u koju ste doveli Sabor, predložili smo zaključak u skladu s Ustavom, koji misiju obuke i slanju naših trenera u druge države svodi u ustavne okvire, da se radi o humanitarnoj misiji, obuci zdravstvenih radnika, pomoći u razminiranju,otkrivanju ratnih zločina. Nećemo dopustiti da ovo svedete na priču tko je za Ukrajinu, to je za Rusiju!”, rekao je Grbin.

HDZ-ov Mario Kapulica mu je odgovorio.

“Ne znam kojim povodom razgovaramo o Ukrajini, ispada da što je stranka jadnija, njezin predsjednik više vrišti, to nije dobro za SDP, nagledali smo se priopćenja predsjednika koje diktira dok se vozi u auto Savskom”.

Sačić se derao: Ja ću prvi ići u rat, pa do Staljingrada

Željko Sačić ponovno je imao inspiriran govor.

“Ta pomoć u ovom slučaju je prvi put da je ministar Grlić Radman ponudio sudjelovanje u neposrednom ratnom sukobu na strani ukrajine protiv agresorske Rusije, a pri tome je NATO rekao da neće organizirati ratnu vojnu misiju jer bi ih to dovelo u direktan sukob s Rusijom. Nemojte obmanjivati hrvatsku javnost nego recite: Gospodo Hrvati, naš ministar je na sebe preuzeo direktno sudjelovanje u ratu, mi s obukom sudjelujemo kao ratna strana, a druga zaraćena ratna strana može djelovati po tim vojnicima gdje god se nalazili. Razlika je što nas NATO neće braniti, aktivirati čl 5, a mi se sami ne možemo braniti, mi smo vojni rok 2008. ukinuli, nemamo PZO, ne obučavamo pričuve, guraju nas u rat, a sad smo mi izdajnici. Suverenisti otvaraju oči, ja ću prvi u rat ići ako idemo svi, nisam jugogeneral, sram te Deur bilo! Idemo svi u rat, pa kome opanci, kome obojci. Onda recite: Hrvati, idemo krenut s instruktorima, ako nas bude mrtvih, razmljivo samo po sebi, moramo do Staljingrada!”.

Ministre, pušku na rame i brani Kijev, nadovezao se Marijan Pavliček.

Penava: Naše nebo nema tko čuvati osim dragog Boga

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara održao je strastven govor.

“S obzirom s kakvim se problemima suočavamo, demografski slom, rekordna inflacija i pad standarda, neobnovljena potresom stradala područja, korupcija, izvoz hrvatske sirove nafte, zatvaranja rafinerije u Sisku, pomoć hrvatske oružanim snagama Ukrajine je manja stvar.

Taj problem je doveden u medijima do ključnog problema za RH, a odgovor zašto krije se u istraživanjima javnog mnijenja prema kojima većina građana ne smatra da Vlada može dati odgovor na te probleme.

Kako stvari stoje po pitanju ove Odluke? Problem o kojem govorimo je dovođenje vojske strane države, koja je u ratu, na teritorij RH. Glavni akteri priče su Ukrajina, ona nije članica NATO-a, s druge strane Rusija, svjetska velesila sa 143 milijuna stanovnika, nuklearna sila koja vodi agresivni rat protiv Ukrajine. Međutim, ovim činom, kako je u prijedlogu, javlja se i treći akter, Hrvatska. To tvrdim ja, Domovinski pokret, tko nama ne vjeruje, neka slijedi logiku i pročita izjavu Kirbyja, povodom obuke ruske vojske od strane Iranaca: Iran i Rusija mogu lagati svijetu no ne mogu sakriti da je Teheran izravno uključen na terenu.

Hrvatska je krvlju stvorena, pogledajmo naš položaj na geostrateškoj karti. Hrvatska s 3,9 milijuna stanovnika, koja je bila u uvjetima potpune naoružanosti, pod embargom, nismo smjeli ni kupiti oružje, ta činjenica razvrgava laži i govori o tome da Hrvatska nikome ništa ne duguje. Tisuće života su mogle biti pošteđene, svi su imali priliku pomoći, uključujući Ukrajinu i Rusiju.

Mi se moramo okrenuti sebi i svom razvoju, a ne se miješati u geopolitičke ratove koje ne može rješavati. Jedino to je domoljubno, hrabro i državnički. Kome je palo na pamet da se mala Hrvatska treba miješati? Vladi padne na pamet da pored svih problema dovede vojsku druge države koja nije članica Nato-a i jedna od strana u sukobu? Jeste li u Vladi svjesni da su u oružanom sukobu zaraćene strane legitimna meta? Zašto nam dovodite rat u Hrvatsku? Treba li nam zalutala raketa, diverzija ili teroristički čin za koji nitko neće preuzeti odgovornost? Vojska Ukrajine se pohvalila da je ubila deset Iranaca koji su obučavali rusku vojsk. To je legitimno. Zašto bi Rusi drugačije razmišljali? Treba li to Hrvatska iskusiti na vlastitoj koži? Pad drona na Zagreb pokazalo je koliko smo slabi, neopremljeni, nismo suvereni, naše nebo s Plenkovićevom politikom nema tko čuvati osim dragog Boga. 70 metara je nedostajalo da brojimo svoje mrtve studente, Što radite ljudi? Nemojte biti na tragu Grlića Radmana koji je Putina optužio za ratne zločine, a svoje ratne zločince nije osudio”, rekao je Penava.

Mostov Nikola Grmoja objasnio je zašto Most nije sudjelovao u raspravi.

“Nismo sudjelovali u raspravi jer to za nas ne postoji, ona je protuustavna jer se Plenkovićeva klika želi sakriti iza napaćenog ukrajinskog naroda. Idemo makuti afere, braniti Ukrajinu i prikazati oporbu kao neke ruske plaćenike. Strategija je jasna, kako u vrijeme stradanja ukrajinskog naroda on može tvrditi da je u win win situaciji?”, pita se Grmoja.