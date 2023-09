Burno u Saboru, spominje se tarapana: ‘Kažete da ste kršćanin, recite u kojoj ste sekti’

Sabor raspravlja konačni prijedlog Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koji se mijenja temeljem odluke Ustavnoga suda, kojom aktualni zakon prestaje vrijediti 1. listopada.

Predloženim Zakonom, kao i dosad, ostaje 10 izbornih jedinica (plus dvije koje se odnose na izbor zastupnika nacionalnih manjina i državljana s prebivalištem izvan Republike Hrvatske) u kojima se bira po 14 zastupnika.

Novih 10 izbornih jedinica pritom su određene na način da je broj birača u zakonskom okviru od +/- 5 posto, odnosno niti u jednoj izbornoj jedinici odstupanja nisu veća +/- 2,20 posto. Kao polazište broja birača u svakoj izbornoj jedinici uzeti su podaci iz registra birača.





Sjednicu Sabora pratimo uživo

10:10 Jandroković odredio stanku

10:00 Dalija Orešković: Nema pobjede nad HDZ-om dok ne porazimo Šeksovu kuhinju

Dalija Orešković obrušila se na HDZ:

“Pridružujemo se onome što su rekli prethodnici, HDZ je pokazao krajnji prijezir prema demokracije i državi te građanima, to nije partija. Dolazimo do najvećeg grijeha i štete koju je HDZ napravio, to nije korupcija, najveći grijeh je to što ste građane uvjerili da im glas malo vrijedi, da je pitanje kroja izbornih jedinica za njih ne tema, nema pobjede nad HDZ-om bez da se pobijedi Šeksova kuhinja. Uputit ćemo dva zaključka, da se Vlada obvezuje da do kraja godine sredi popis birača, a drugim tražimo da se ovaj zakon uputi u treće čitanje, manja je šteta da se probije ustani rok nego da se usvoji nedemokratski zakon o izbornim jedinicama”, rekla je Orešković na što joj je replicirao HDZ-ovac Damir Habijan.

“Ustavni sud je tražio da se poštuje načelo općeg i jednakog biračkog prava, ovim prijedlogom se to ostvaruje, poštivanje čl. 45 ustava, da odstupanje po izbornim jedinicama ne bude veće od pet posto. Meni ovo zvuči da tražite opravdanje za ono što će se desiti, a to je poraz na izborima”, rekao je.

Na to se javio Mostov Miro Bulj.









“Habijan vrijeđa narod, pa mrtvi će glasati, 500 tisuća više ljudi nego birača, vi tvrdite da je to u redu”, odgovorio mu je i dobio opomenu.









09:50 Marin Miletić: ‘Bila bi tarapana’, odmah se javio Zekanović

Mostov zastupnik Marin Miletić pobunio se protiv ovakvog prijedloga zakona.

“Igramo košarku 1:1, vaši su suci, apeliram na vašu savjest kao kršćanina, pustite da budem što jesam. Ustavni sud upozorava od 2010. da zakon nije dobar. Što ste radili cijelo vrijeme? Čitamo crnu kroniku pa vidimo što ste radili. Ako ste iskreni u srcu, 500 tisuća glasačkih listića viška, naša nada je milijun i 670 tisuća koji ne izlazi na izbore. Moj Kastav stavljate zajedno s Glinom i Petrinom, to je nespojivo. Želimo Hrvatsku kao jednu izbornu jedinicu, to ne date jer bi bila tarapana, ne bi vas bilo”, rekao je Miletić što je isprovociralo Hrvoja Zekanovića da se javi.

“Hrvatska će biti jedna izborna jedinica na europskim izborima gdje je Most ostao ispod praga, pozivate se da ste kršćanin, recite sami kojoj sekti pripadate da ljudi znaju”, rekao je Zekanović i zaradio opomenu.

09:40 Sjednica je krenula zahtjevima za stankom

Prvi stanku traži Marijan Pavliček:

“Vladajući kroje zakone po svojoj mjeri. Već na sljedećem popisu morat ćete mijenjati zakon jer će opet doći do razlike u broju birača, niste ništa dobili osim što nastojite dobiti još jedne izbore, narod je umoran od vaših igara

Peđa Grbin:

“Da je bilo samo do vladajuće većine o ovome ne bismo raspravljali, o ovome raspravljamo jer je Ustavni sud utvrdio da je dosadašnja podjela izbornih jedinica neustavna. Sljedeći tjedan ćemo glasati. Ustavni sud kaže da registar birača nije vjerodostojan, a radna skupina opet zakon bazira na popisu birača. Samo ste krpali rupe, džaba nam posao”, rekao je Grbin.

