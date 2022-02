BURNO U SABORU! PUPOVAC SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA GRMOJU: Strastveno branio Miloševića, Jeckov spomenula hapšenje Srba

Hrvatski sabor u srijedu nastavlja rad.

Radni tjedan će otvoriti raspravom o novom zakonu o registru osoba s invaliditetom (OSI). Registar podataka o invaliditetu vodi se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, preduvjet je za planiranje preventivnih mjera i donošenje programa za OSI, izvor je epidemioloških podataka za nacionalne i međunarodne potrebe i temelj za provjeru statusa OSI.

Sabor je u ponedjeljak promijenio plan rada iz kojeg je ‘ispala’ rasprava o opozivu Darka Horvata s dužnosti ministra graditeljstva planirana za srijedu, budući da je Horvat razriješen nakon što je uhićen zbog sumnji na zlouporabu položaja i ovlasti.

Tjedni plan rasprava je promijenjen nakon što je Sabor od Vlade dobio obavijest odnosno rješenje da je Horvat razriješen na osobni zahtjev. Pravo odlučivati o dnevnom redu je u nadležnosti predsjednika Sabora, a iz Sabora tumače kako nema smisla raspravljati o opozivu ministra koji je podnio ostavku.

Krenulo je burno, Zekanović opomenuo Milanovića i oporbu

Krenulo je iznošenje stajališta, prvi je Hrvoje Zekanović.

“Često raspravljamo o temama koje na prvi pogled nisu bitne, mediji nekad trivijalne stvari stavljaju u fokus. O ključnim temama se ne govori, danas moram govoriti opet, radi se o situaciji u Ukrajini. Treći svjetski rat je izgledao kao znanstvena fantastika, jutros slušam analitičare koji govore o mogućnosti tog scenarija. Radi se o nečemu za što postoji realna prijetnja. Čuli ste Putinov govor, možda jedan od važnijih u povijesti, obilježio je 21. stoljeće i budućnost čovječanstva. Stotine tisuća ruskih vojnika ulaze u Ukrajinu, helikopteri slijeću na teritorij nezavisne države Ukrajine”, rekao je Zekanović, na što je doživio smijeh iz oporbenih klupa jer je skoro rekao ‘nezavisne države Hrvatske’.

Opomenuo je Ivanu Kekin i Peđu Grbina.

“Kao što je Milanović napravio ono što niti jedan državnik u Europi nije napravio, osim predsjednika Venzuele, naravno da će Kekin i Grbin stati na stranu Rusije. Mi smo u NATO-u, sviđalo se to vama Milanoviću ili ne. Ukrajincima prijeti još i gora kataklizma nego Hrvatima 1991”, rekao je.

Katarina Peović je iduća za govornicom.

“Možemo govoriti o HDZ-u kao o trećoj elementarnoj nepogodi, no upozoravam zašto je Horvat pao. 100 d0 200 tisuća kuna potpora, ali ne transparentno. No 2018. godine kada je razmjenjivao poruke sa suradnicom, radnici Uljanika doživljavaju agoniju, a jedino je bila potrebna državna garancija od 150 tisuća kuna. Nije bilo volje, davalo se malim poduzetnicima bez da oni na to imaju pravo. Horvat je donedavno govorio ‘više ćemo znati idući tjedan, ‘uljanikovci’ su ga zvali ‘ministar idući tjedan”.

“Bliži nam se 1.3. to je 1991. bila prva iznimna okolnost, branitelji su se po prvi puta susreli s oružanom silom JNA i četničkim formacijama u Pakracu, čudimo se hoće li biti 3. svjetski rat, tada nitko nije vjerovao da ćemo u Hrvatskoj imati rat. Pod tim dojmom bili smo strahovito preplašeni. Kroz vrijeme smo se prilagodili i opstali. U najtežim trenucima braniteljima je bilo da se borimo za Hrvatsku koja će biti kao Švicarska. To nas je vodilo. Danas 2022. imamo poziciju da nam demokratske institucije, anikoruptivne komisije, to nisu odradili. Pali ste na ispitu. Danas imamo pogubnu konstataciju, jedina nam je mogućnost da kao društvo opstanemo ‘dorhokracija’, mi te institucije moramo ojačati jer su nam jedina brana od korupcije. Mi se od korupcije očito ne možemo obraniti. Kada imamo priliku čuti da vladajući političari pozivaju na red Državnu odvjetnicu, to je sumrak svake demokracije i pravne države”.

Jandroković se posvađao s Jandrokovićem, opomenuo ga je da iznosi optužbe ad hominem. Nakon dvije opomene nije se dao, Jandroković mu oduzeo pravo govora za današnji dan.

“Znamo na koji je način završio Vrkljanov pravni postupak, zadnji je trebao istupati”, rekao je HDZ-ov Branko Bačić.

Iduća na redu je Anka Mrak Taritaš.

“U petak smo očekivali raspravu o opozivu ministra Horvata, očito je da je nesposoban za obnovu. Završili smo raspravu, dobili smo plan rasprave, no došla je subota i planovi su se raspali. Horvat je uhićen, još jedno lice pod maskom koje prolazi kroz ogradu Uskoka. Svi su bili iznenađeni, premijer je bio bijesan na glavnu državnu odvjetnicu. Oni iskusniji su znali da ministar Horvat neće dočekati raspravu o samom sebi. Samom premijeru je bilo jasno da tu nije bilo ništa za opravdati. Jedan od razloga zašto je Plenković bio ljut je što je uhićenje došlo samo nekoliko dana nakon onog što se predstavljalo kao uspjeh, produljenje roka za Fond solidarnosti. Nije to neki uspjeh. Ljudi i dalje žive u kontejnerima, ništa se nije promijenilo. Pokušao se stvoriti dojam da je obnova krenula, no ubrzo je i to stalo. Zakon je još uvijek loš i neprovediv, procedure neshvatljive. A tika taka Fonda solidarnosti i dalje otkucava, produženje ne znači da roka nema. U pet dana se sve promijenilo, a zapravo se nije ništa. Čekamo novog ministra, ako bude prevlada politička matematika, umjesto stručnosti, vidimo se za godinu dana na raspravi o opozivu ministra graditeljstva, ali samo ako ga opet ne uhapse”.

HDZ-ova Nada Murganić je prozvala Mrak Taritaš zbog Gunje, skupih četki i stana te da govori s visine.

“Dobro je poznato koliko sam ja visoka, ne mogu govoriti s visine”.

Mostov Marin Miletić je idući govornik.

“Uhićeni Horvat najavljuje da će aktivirati saborski mandat da bi 6 mjeseci primao plaću, ljudi se pitaju imate li srama. Građani me to pitaju. Ja ću vas to pitati. Vi ste odgovorni! Mi smo vaša slika. Šute i biskupi, pastori, imami, odgovornost je svih nas. Hrvatski narode, ti si odgovoran, vi heroji dnevnog boravka koji ne izlazite na izbore. Zato šutite. Grijeh se oprašta. Korupcije je korov, korumpirana osoba odašilje neugodan miris trulog srca, vonj. Korupcija je govor mafije. To je metastaza koja napada unutarnje stanje osobe i prelijeva se na čitavo društvo. Korupcija smrdi, rekao je Papa Franjo, korumpirana osoba odašilje neugodan miris. Građani Hrvatske, vi ste krivi jer sjedite doma, heroji ste dnevnog boravka, jaki ste na društvenim mrežama, plješćem vam na sve ovo danas, suodgovorni ste za ovo što imamo danas!”, rekao je.

Ivana Kekin podsjetila je na Jandrokovića na njegov komentar: Nije valjda sve tako sivo.

“Bolest vaše vlade je kronična i teška, nadamo se da je u terminalnoj fazi. Otvorene su kladionice po portalima, tko će idući u Remetinec. Smjene kojima pokušavate očistiti HDZ od korupcije je kao da pokušavate očistiti rak s karcinoma. Reality check, kada se izmaknemo iz ružičastih jednoroga, kažu da su za građane vremena teža no što bi trebala biti, vi se bavite razvojem koruptivnih modela. S vama nema ozdravljenja, nema spasa za ovo društvo dok ne odete s vlasti. S vama tu tu tu, nema nam pomoći. Vrijeme je za prijevremene izbore”, rekla je Kekin, citirajući pjesmu TBF-a.

Peđa Grbin obrušio se na premijera.

“U subotu je uhićen član Vlade RH, prvi put nakon više od 20 godina, protiv potpredsjednika Vlade vodi se istraga, koja je reakcija premijera? Optužbe na račun DORH-a. Niti jedna jedina crtica da kaže ‘ovo što radimo je krivo, pogriješio sam’. Toga kod Plenkovića nema. Rimac, Kuščević, Žalac, Tolušić, Horvat, Milošević, Aladrović…Tko još zna osobe koje će se sutra naći na popisu. Može li itko zamisliti da premijer ništa o tome nije znao, da je jedan ministar s važnim partnerom dogovarao nezakonite radnje, a premijer nije znao? Ako nije znao, kapa mu do poda jer ne zna što ljudi oko njega rade. Htjeli su Čuraja? Nemate koga boljega ponuditi? Europi prijeti rat, porast cijena, izbjeglička kriza. rat koji će imati posljedice za Hrvatsku, iz zemlje agresora dolaze dvije banke koje upravljaju trgovačkim društvima u Hrvatskoj. Gdje je dogovor Vlade? Nema ga. Hrvatska na ovaj način ne može funkcionirati. Poruka koalicijskim partnerima, morate odlučiti je li vam prioritet spašavati Vladu, Plenkovića i HDZ ili Hrvatsku. Jedno isključuje drugo”.

Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSSa branio je Borisa Miloševića.

“Postoje ljudi svih vjera i nacija, koji se vode čestitošću, bili oni pravni savjetnici, ne zloupotrebljavaju položaj i ovlasti već služe onima zbog kojih su takvi položaj i ovlasti ustanovljeni, Takvi ljudi se zovu Boris Milošević. Postoje ljudi svih vjera i nacija koji ovlasti koriste vođeni javnom difamacijom drugih, oni svoje položaje ne koriste za istinsku borbu protiv korupcije pa makar objekt je difamacije bili rođeni 1990, zvali se Mihajlo, bavili se popravkom auta. Takvi se ne zovu Boris Milošević. Zagovaranje adekvatnih uvjeta života sa strujom, vodom, cestom, većina pripadnika nacionalnih manjina nema te uvjete, uključujući i Srbe. Ljudi koji to rade ovdje i sada zovu se Boris Milošević. Postoje drugi ljudi koji tobože zagovaraju pravednost, a huškaju. Time se uništava i sama mogućnost pravednosti i zakonitosti, poticanje na mržnju druge potiče na nasilje. Takvi se ne zovu Boris Milošević. Postoje oni koji brinu za druge, bilo da je briga za preživljavanje u Dvoru ili stradanje na Ovčari, oni će biti tamo gdje je patnja teška, a stradanje jezivo, takvi se zovu Boris Milošević Ima onih koji ne znaju da društvo osjećaja. Takvi ljudi se zovu Nikola Grmoja ili dr. Mito Vrkljan”, rekao je Pupovac.

“Ja imam osjećaja za svakog građanina bez obzira na nacionalnosti, a vi samo za susjede Dragane Jeckov koji ne ispunjavaju kriterije u Negoslavcima, za takvu Hrvatsku se branitelji nisu borili”, odgovorio mu je Grmoja.

“Postoje oni koji bi hapsili Srbe jednako kao oni koji su to radili 1991.”, rekla mu je Dragana Jeckov.

Ja nikoga ne bi hapsio, nego bi dopustio tijelima da uhićuju korumpirane Srbe i puno više korumpiranih Hrvata, replicirao je Grmoja. Uslijedilo je prebacivanje odgovornosti između Deura i Jeckov o zločinima iz Domovinskog rata i Vukovara.