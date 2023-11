Burno u Saboru, premijer na udaru: ‘Plenkoviću, gotov si, auf Wiedersehen, Bis bald’

Autor: Mia Peretić

Sjednica Sabora danas počinje aktualnim prijepodnevom. Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima postavit će 40 zastupnika. Ždrijebom je odlučeno da će prvi to učiniti zastupnik talijanske manjine Furio Radin.

Na početku sjednice buknula je svađa, premijera su isprovocirali komentari Stipe Mlinarića (Domovinski pokret) pa mu je krenuo dobacivati iz klupa, a nije se zaustavio ni nakon opomene predsjednika Sabora pa je odmah određena stanka.





13:35 Mišel Jakšić (SDP): Imamo li plan B u slučaju Agrokora?

“U svibnju 2017., na Vladi donesena je odluka da će se platiti vještačenje u slučaju Agrokor proračunskim sredstvima, uz to naglasili ste da je intervencija Vlade spasila desetine tisuća radnih mjesta, gospodarstvo, cijelu državu, s obzirom da su se ovih dana dogodile neke odluke oko arbitraže i pokazalo se da cijeli proces nije bio tako idealan, kakav je pravni status RH u ovom slučaju, koliko bi nas to moglo koštati, kako bi se moglo reflektirati na gospodarstvo i imamo li plan B? Nemojte se pozivati na neovisnost institucija”.

Odgovor Plenkovića:

“Vi ste predsjednik Odbora za pravosuđe? Točno, u svibnju 2017. na zahtjev DORH-a Vlada je odobrila dodatna sredstva za vještačenje, siguran sam da bi bilo tko na našem mjestu isto to odobrio, Međutim, odabir vještaka, praćenje procesa vještačenja, angažman jedno od četiri najveće revizorske kuće, treba pratiti on koji ih je angažirao. To radi DORH, ponavljam, neovisnost i samostalnost da, ali i profesionalnost. Čini mi se da je državna odvjetnica poduzela aktivnosti da svi koji su bili upleteni daju očitovanje i da nam daju koji su daljnji koraci. Ne znači da je cijeli proces gotov”, rekao je premijer.

13:00 Zaiskrilo između Puljak i HDZ-a

Marijana Puljak (Centar) premijera Plenkovića je pitala gdje vidi svoju buduću političku karijeru, no nakon njegova izlaganja je ustvrdila da odgovor nije dobila.

Na to je reagirala Danica Baričević (HDZ).









“Vaša obitelj se u Splitu naziva obitelj s 0,6 posto u borbi za nacionalnu fotelju, tko će vam biti žrtva? Ivošević, ako mu sva stabla dotad ne padnu”.

“Možete vrijeđati moju stranku, ali ostavite se moje obitelji”, poručila joj je Puljak, na što je Jandroković ocijenio da se tu ipak ne radi o vrijeđanju obitelji već o političkoj sferi jer je Ivica Puljak ipak njezin suprug s kojim je ušla u politiku.

12:38 Katarina Peović: Plenkovićeva politika je ‘veži konja gdje ti gazda kaže’

“Prije godinu dana sam prozvala vašu vladu kvislinškom jer sam postavila pitanje arbitraže, koje se postavljaju iznad naših sudova. Upozorila sam da nakon što smo platili MOL-u odštetu, da slijedi arbitraža s Todorićem, rekli ste mi: ‘Imate DORH koji se bavi arbitražama, strane odvjetničke urede i tako se štite hrvatski interesi’. Očito se po vama štite da se DORH bavi arbitražama bez učinka, Todorić dobiva obranu pro bono jer mu odvjetnici smatraju da će arbitražu dobiti”, rekla je Peović premijeru.

“Nisam čuo pitanje, samo ste citirali da ste vladu nazvali kvislinškom, to je plus za vas, sjajan marketing za nas. Ponovit ću što je ključ u Hrvatskoj. Agrokor je kao sistemska kompanija došao u probleme, to je trebalo kolabirati, radna mjesta su trebala propasti, i onda je taj problem iskrcan Vladi. Imali smo opcije ne činiti ništa. Danas kompanija funkcionira nakon restrukturiranja, ljudi rade, za razliku od nekih koji su nas optuživali. Narativ 2017. prema meni je bio da Plenković štiti gazdu. Ovi koji napadaju mene, recimo Most, imali su neke informacije koje nitko drugi nije znao. Tko je dok smo bili na Malti išao kazneno prijavljivati Todorića? Petrov iz Mosta. Tadašnji partneri, ne daj Bože nikome, prijavljuju ovoga dok smo svi iz stranke na putu”, odgovorio je.









Peović nije bila zadovoljna.

“Ova nonšalantnost u odgovoru ide dalje, fascinantno je da ne znate koje je moje pitanje, možda neće biti sedam milijardi nego pet pa će se pljeskati. Zato je to ilustracija kvislinške politike, veži konja gdje ti gazda kaže, to je vaša politika, vas brine što kaže Bruxelles i Washington. Ja nemam problem s tim da ste intervenirali, ali ne da Dalić date dozvolu da uništi sve i još dobije nagradu da vodi Podravku. Zašto niste raskinuli bilateralnu klauzulu o arbitražnim sporazumima?”.

Javio se uvrijeđeni Josip Borić (HDZ).

“Ona je prvak nenormalnih ideja, da će ukinuti privatno vlasništvo, želi reći Nini Raspudiću da će mu uzeti stan, a drugo priča o Agrokoru. Nema pojma što priča”.

12:26 Ahmetović: Plenkoviću, gotov si

Mirela Ahmetović (SDP) premijera prozvala zbog izjava o dvije Hrvatske.

“Ima nazad dva tjedna ponavljate tezu o dvije Hrvatske, no okružujete se ljudima od formata, većina završi u zatvoru ili pod istragom USKOK-a, Josipa Rimac specijalizirana za protuprovalna vrata i tende, Žalac, Dijana Vican, za koju ste rekli da je izvrsno radila svoj posao, Darko Horvat pa Boris Milošević, on vam kao USKOK-ov optuženik drži većinu, trebao bi mi cijeli dan da ih sve nabrojim. U koju od dvije Hrvatske spadaju ovi odličnici?”.

“Bravo!”, čulo se iz klupa.

“Idemo ponoviti tezu, Bauk sugerira, on bi plivao na Brač za dnevnice, ne bi se vezivao. Dvije političke Hrvatske, početak aktualca je pokazao koje su to dvije, parlamentarna većina koja radi i drugu koja predstavlja oporbu, koja je uništavanjem saborskog inventara pokazala domet političke kulture, razbijanje. Oni imaju dvije teme, jednu koja se svodi na mržnju protiv činjenice da predstavnici srpske manjine budu dio parlamentarne većine, to ide tako daleko da podržavaju teroristički napad na Banske dvore. Markuš je indoktrinirao Bezuka. Druga varijanta je što vi govorite, da sve vezano za krađu i korupciju želite prilijepiti HDZ-u: ‘Ili surađujete sa Srbima ili ste lupeži, to je to’. Vama je DORH dobar samo kada goni HDZ-ovce. To je vaš okvir. Za razliku od vas, mi ne samo da imamo duplo veću potporu građana, ljudi osjećaju kako žive”, odgovara Plenković.

“Dobro da ste spomenuli početak sjednice, bilo mi vas je žao gledati u knock downu”, vraća mu Ahmetović, no Plenković opet dobacuje iz klupa.

“Hoće on završiti ili me ometa? U vašim mandatima Hrvatska je ostala bez institucija, od državne odvjetnice napravili ste osobnu notarku. Ekipa koja nije još uspjela omastiti brk čeka u niskom startu. Vi ste čovjek kojemu je vrijeme isteklo, ali vas nitko nije obavijestio. Auf Wiedersehen! Gute reise! Bis bald, Plenkoviću”.

Josip Borić je tražio povredu poslovnika.

“Ahmetović kao prava bager podmetaljka nam pokušava podmetnuti. Što SDP radi? Sortirnica? U Rijeci je netko uhapšen, ali kažu da su oni pošteni time što su u partiji”,

“Grmoja, vičete iz klupe, to je razlog za opomenu, upozoravam vas”, reagirao je Jandroković.

12:1o Reiner smirivao zastupnike: Najemput vam je to čudno, dajte molim vas

Ministar Fuchs je odgovarao na zastupničko pitanje, kada je najednom Dalija Orešković ustala i krenula prosvjedovati zbog ponašanja pojedinih zastupnika.

“Što vičete kolegice Orešković?”, pitao je Reiner, na što je ona krenula objašnjavati, bez upaljenog mikrofona, da neki zastupnici pričaju na mobitel, aludirajući na Zekanovića.

“Polako, više zastupnika sam vidio danima da telefonira, nisam nikoga opominjao ako nisu remetili druge, ako vi od mene očekujete da opominjem one koje telefoniraju, spreman sam na to, nemojte mi onda reći da izbacujem selektivno. Svi stalno imate telefone, najemput vam je čudno, ma nemojte molim vas, kolega Zekanović, ajd molim vas. Besmislena je priča, prekinite to, ako nemamo ništa pametnije za raspravljati ovdje, moramo se svi zamisliti, smirite se, neka ministar nastavi”, urgirao je Reiner koji je privremeno zamijenio Jandrokovića u vođenju sjednice.

11:50 Zurovca zanimalo što država čini po pitanju zaštite građana

Dario Zurovec (Fokus) imao je pitanje za premijera oko zaštite građana od terorističkih prijetnji.

“S obzirom na suspenziju Schengena, dva mrtva Šveđana u Bruxellesu što Hrvatska poduzima u zaštiti građana? Vidimo i neke nove sporazume”.

Plenković odgovara:

“Nema suspenzije Schengena, 11 država poduzimaju korake predviđene zakonikom, uvođenje privremenih unutarnjih kontrola, nije prvi put. U ovom trenutku vidjeli smo da je Italija nakon Hamasovog terorističkog napada na Izrael te ubojstva dva švedska navijača u Bruxellesu, te ubojstvo profesora u Francuskoj, neke zemlje su odlučile uvesti privremene kontrole, Italija je to učinila zbog procjene prijetnji terorizma. Hrvatska nije donosila nikakvu odluku prema Mađarskoj niti oni prema nama. Što činimo po pitanju sigurnosti? Naše službe su budne, MUP, SOA, vodimo računa da nam sigurnost bude na najvećoj razini”, rekao je Plenković.

11:35 Zaiskrilo oko svinja

Josip Šarić (HDZ) pitao je da se objasni tko su bili prosvjednici za prava svinjogojaca i protiv ubijanja svinja.

“To su ljudi kao Josip Dabro koji ima nula svinja”, rekao je pa izazvao niz reakcija.

Danijel Spajić (Domovinski pokret) optužio je HDZ-ovca da se igra imenima.

“Ja isto podržavam svinjogojce, imam nula svinja, to su ljudi od kojih smo kupovali svinje, pa ćemo kupovati smrznuto meso iz uvoza”, ubacio se pa dobio opomenu uz opasku Gordana Jandrokovića:

“To što vi nemate svinje ne znači da možete kršiti poslovnik”.

Na kraju se javio i Stipe Mlinarić te pokupio treću opomenu.

“Umirovljenici nemaju milijardu kuna kao oni što je izvučeno iz INA-e, to ne znači da ne mogu reći dosta ubijanju svinja na kojem zarađuje Grlić Radman, nećete vi određivati tko smije prosvjedovati, nije ovo Sjeverna Koreja”.

11:25 Davorko Vidović o šefu HEP-a: Kako vam je to spojivo, Plenkoviću?

“Našu lijepu Hrvatsku se desetljećima devastira nezakonitom izgradnjom, u tome sudjeluju mnogi, od bespravnih graditelja koji su dogradili sobičak, do onih koji najljepše molove devastiraju. Svima se ne nudi na čuvanje i brigu najvjernije što ima, HEP vodi presuđen bespravni graditelj i krši zakone. Jesu li vam obnašanje dužnosti predsjednika HEP-a i njegovo kršenje zakona spojivi?”, pitao je Vidović.

Plenković odgovara:

“Bili ste mi predepresivni u uvodu pitanja. Vidi se dio strategije oporbe da prikaže da je u Hrvatskoj sve gore, nisam vidio tako briljantne kampanje kao kod SDP-ovca, vi ste prepoznali koliko su oni dobri pa ste od njih utekli, što je dobro. Ovo što pitate odnosi se na jednu osobu, u Istri ih ima koliko hoćete. Tu su bila dva rješenja inspektorata, kada uslijedi treće, rušit će se objekt. Mislim da je to jako loše, tada sam to rekao Barbariću, to se nije smjelo dogoditi. Postoje pravni koraci, neka se iscrpe, nakon toga ćemo gledati, to nije spojivo s ponašanjem dobrog domaćina. Istodobno, HEP ima ogromnu ulogu u premošćivanju ekonomske krize, da vi i drugi ne osjetite ekonomsku krizu. Kada se to razriješi, bez sufliranja ćemo donijeti odluke”.

“Da je taj dotični najveći menadžer i genije, to ne bi promijenilo činjenicu da krši zakone ove zemlje”, komentira Vidović.

11:20 Dragana Jeckov (SDSS) za Marina Piletića o programu Zaželi

“Program zapošljavanja žena, program Zaželi, za nama je nekoliko faza projekta koji je dobro prihvaćen, upravo zbog te dobre prihvaćenosti, imam par pitanja. Kada će se krenuti s realizacijom nove faze po nedavno završenom natječaju? Jesu li osigurana dovoljna sredstva za sve prijavljene projekte?”, pitala je zastupnica.

“Aktivno radimo na osiguranju sredstava, osigurali smo 130 milijuna eura, stiglo je preko 500 prijava”, odgovara ministar.

10:30 Benčić pita o Agrokoru, Plenković: Lupate i lupetate

“Prije godinu i pol rekla sam da će vaše političko naslijeđe biti Agrokor i Borg grupa, pao je ključni dokaz protiv Todorića zbog greške DORH-a. Kako će arbitražni suci ocijeniti da Hrvatska ima postupak predstečajne nagodbe, no premijer je donio Lex Agrokor koji je pisala grupa odvjetnika i konzultanata Borg grupe, jedan je istovremeno bio angažiran i od strane najvećeg vjerovnika, oni su se naplatili iz imovine Agrokora. Kako ćete odgovarati ako će Hrvatska morati platiti odštetu?”, pita Benčić premijera.

Željko Reiner se uključio braniti Plenkovića.

“Ja sam se kao liječnik začuđen time što govori pravnica Benčić, DORH je neovisno tijelo i nema veze s vladom”. U tom trenutku se iz dijela sabornice u kojem sjedi oporba prolomio smijeh.

Odgovor premijera:

“Jedna od protagonistica lupanja, a sada i narativa koje mogu nazvati lupetanjem. To je vaš legacy. Dobili ste povjerenje da upravljate Zagrebom koji funkcionira zbog odluka Vlade, da njih nema, vaš acquis bi bio smeće, promenada za divlje svinje, sve čime se hvalite su isti novci protiv kojih ste se vezivali pred saborom. Sve što se obnovilo, obnovilo se zahvaljujući Vladi, ne vama. DORH donosi odluke u vođenju kaznenog postupka, stvar je na DORH-u da se očituje. Agrokor kao najveća sistemska kompanija, mogu vam stručnjaci iz Mosta reći, bila tako prezadužena da joj je prijetila propast koja bi povukla 60 tisuća nezaposlenih, propast OPG-ova i ogromnog broja dobavljača. Da su kolabirali, draga gospođo, ne bi bilo našeg legacya, zaposlenost nam je 16:1”.

Benčić se očitovala, nezadovoljna odgovorom.

“Kada govorim o vašem političkom naslijeđu, nadala sam se da to neće biti dug građana za tri generacije zbog štete od 7 milijardi eura. Niste u roku iskoristili Fond solidarnosti, a kad smo kod svinja, brinite se za svinje u Slavoniji, naše su barem žive”.

HDZ- ovci na nogama brane premijera

Marko Pavić (HDZ): “Vlada je spasila urušavanje cijelog gospodarstva, vi ne znate zakonito skupiti donacije, Zagrepčani će ostati bez povećanja plaća, u fokusu vam je Roditelj 1 i Roditelj 2”.

Majda Burić (HDZ): “Uvreda, ova Vlada je sačuvala 60 tisuća radnih mjesta i gospodarstvo, a kada Benčić priča o političkom naslijeđu? Progresivni su kada se treba vezati u lance i lupati u lonce, a regresivni kada treba oderati Zagrepčane”.

10:30 Spajić: Plenkovićeva kralješnica debela kao gumeni bombon

Spajić je Plenkoviću poručio da ima kralješnicu debelu kao gumeni bombon te da potencijalne teroriste pušta u Hrvatsku.

“Nećemo se mi prilagođavati, pokoriti se nećemo”.

10:25 Penava: Za ubojstvo 12 redarstvenika nitko nije odgovarao

“Što je teroristički čin nego ubojstvo 12 redarstvenika, tko je za to odgovarao, to vas ne sekira, vama je problem Markuš? Porazgovarajte se malo sa savješću?”, rekao je Penava i dobio treću opomenu.

10:15 Penava tražio povredu poslovnika: Plenković pokušava promijeniti povijest

“Plenkoviću, pokušavate promijeniti povijest, nekad je teroristička organizacija bila SDS, od Hrvatske ste napravili a la carte da ulazi tko hoće”, rekao je, kritizirajući Plenkovića što je Markuša stavio u kontekst terorizma.

“Kada je čovjek u strahu, postaje agresivan, vi ste agresivni jer vas ucjenjuje Barbarić. Sanader je za vas mala beba, podnesite ostavku i smanjite štetu sebi i Hrvatskoj”, uključila se Karolina Vidović Krišto i dobila treću opomenu.

Ante Deur (HDZ): “DORH i SOA su rekli da je to teroristički čin, treba li netko biti ubijen ili u kampanji. Markuš je branitelj, ali podržavati terorizam…”.

Mario Kapulica (HDZ): “Policija je utvrdila da napad na Banske dvore ima obilježje terorističkog čina, jedino se vi i Milanović pravite da toga nije bilo”.

Nije moglo proći bez Hrvoja Zekanovića: “Penava pucanje kalašnjikovom ne smatra terorizmom na trgu Sv. Marka, više u vladajućoj većini ima branitelja nego u cijelom Domovinskom pokretu”.

Penava je replicirao:

“Na meritum pitanja se vraćam s politikom prema ilegalnim migrantima, preko 50 tisuća samo ove godine, jasno je tko od države radi a la carte, doveli ste u pitanje sigurnost ove zemlje”, rekao je, a na to se nadovezao Ćipe: “Teroristički čin je napravio Bezuk, SOA je rekla da nitko nije stajao iza njega, teroristički čin počinjen je u Borovu selu, nitko nije odgovarao. Koalirate s njima i još su vam dobri!”.