Burno u Saboru: ‘Plenkoviću, bešćutan si, koja je poruka, idi i ubij?’

Nastavlja se sjednica Hrvatskoga sabora, a a ovaj tjedan odlučivat će se o kandidatu za novog ministra obrane Ivanu Anušiću, nakon što je bivši ministar Mario Banožić razriješen dužnosti zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći.

Tema sjednice u srijedu će biti i ministrica poljoprivrede Marija Vučković o čijem će se opozivu na prijedlog 39 oporbenih zastupnika raspravljati na plenarnoj sjednici. Pitanje povjerenja ministrici Vučković inicirao je Klub Hrvatskih suverenista tvrdeći da se neadekvatnim mjerama protiv afričke svinjske kuge uništava tradicionalno svinjogojstvo u Hrvatskoj, a Slavonija baca na koljena.





Oporbeni prijedlog vlada je odbila, ocjenjujući da se zasniva na manipulacijama i dezinformacijama. Prije te rasprave na dnevnom je redu prijedlog novog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu države, kojeg premijer ocjenjuje zaglavnim kamenom politike fiskalne i funkcionalne decentralizacije.

Sjednica počinje iznošenjem stajališta po klubovima zastupnika, predsjednik Sabora Gordan Jandroković predložio je dopunu dnevnog reda koja se odnosi na iskazivanje povjerenju Ivanu Anušiću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra obrane. Sutra će se glasovati o toj točci.

Zekanović: Opet imamo podjele

Prvi na redu za iznošenje stajališta bio je Hrvoje Zekanović, koji se žestoko obrušio na podjele uoči obilježavanja vukovarske tragedije.

“Svaka država mora imati neke svoje temelje, jedan od najčvršćih temelja Hrvatske je Domovinski rat. Hrvatski narod nije imao bajnu povijest, bio je to put pun prepreka, jedna od najvećih je bio Drugi svjetski rat, kada je Hrvat ratovao protiv Hrvata. Neočekivano smo dobili priliku da budemo jedinstveni, ta prilika je bila Domovinski rat. Od tada je narod jedinstven pod hrvatskim stijegom. Podsjetit ću vas kako smo u Saboru imali disonantne tonove, neki su pokušavali govoriti o građanskom ratu, na uspomenu na taj događaj bacili su ljagu, dolazili su s lijeve strane, danas šute. Domovinski rat ima najvažnije trenutke: slave – to je Oluja- i tuge, Vukovar. Za par dana obilježavamo sjećanje na tu žrtvu. Danas nas netko opet pokušava dijeliti, ono što je najsvetije pokušava koristiti. Imali smo ne tako davno situaciju koje su imale povod da se narod dijeli, kao ćirilične ploče. Danas nema novih ploča, sve štima. No, ako sve štima, odjednom imamo pokušaj podjele. Zašto? razlog je jasan, skori izbori. Danas će netko pokušati iskoristiti najsvetije trenutke za jeftini politički bod. Sada malo o svinjskoj kugi, javnost mora znati da je takozvani Stožer za obranu sela instruiran politički, mailovi dolaze od osobe u predsjedništvu Mosta. Isti ljudi kosite nepogodu za jeftine političke bodove”, rekao je Zekanović.

Božo Petrov govorio je o problemima s kojim se suočavaju proizvođači mandarina.

“Zanima me koja je svrha Ministarstva poljoprivrede? Omogućiti poljoprivrednicima da rade posao ili im dijeliti socijalnu pomoć? Ove godine će u dolini Neretve propasti 10 tisuća tona mandarina. Završit će minimalno 3,5 milijuna eura u otpadu, propast će 20 posto uroda. Zašto? Ministarstvo poljoprivrede ove godine nije zaštitilo mandarinu. Ono što se radi svake godine, zaštita u vidu sterilnih mužjaka mediteranske mušice, nije nabavljena. Bitno je da su se dolje slikali, ministrica i župan”, kazao je Petrov, na što je Zekanović tražio povredu poslovnika.

“Petrov je dva puta bio u vlasti, imao je priliku zalagati se za Centar za agrume. Jel’ se zalagao? Nije, niti će”.









Grbin: Koja je poruka Banožićeva slučaja, idite i ubijte?

Peđa Grbin (SDP) govorio je o nesreći koju je izazvao sada smijenjeni ministar Mario Banožić.

“Gubitak jednog života, jedna smrt, nije i ne može biti kriza iz koje smo se izvukli, ova bešćutna izjava Plenkovića izašla je iz svih okvira. To nije bila posljedica krize nego posljedica bahatluka ministra. Društvo i država nam ne funkcioniraju ako ćemo bahato ponašanje državnih dužnosnika tretirati kao krizu. Koja je poruka: Idite i ubijte? Očito je tu sve moguće, imamo krizu s pićima koja potencijalno izazivaju ozbiljne izjave. Kako za to saznajemo? Porukama u grupama. Nadležni reagiraju nakon par dana. Kako saznajemo za nesreću koju je izazvao ministar u Vladi? Radom istraživačkih novinara. To je Hrvatska u koju nas Plenković i HDZ vode, iz koje Glavaš opet pobjegne u BiH. Plenković ima nevjerojatan obraz, ali ova ‘kriza’ koja je počela s Banožićem je tek počela. Zataškavanje koje nije sa svrhom da se zaštiti čovjeka koji leži u bolnici, nego onoga koji ga je imenovao tek je počelo. Pitanje je koliko će se ljudi uplesti u priču kao sa županom Vukovarsko-srijemskim i prikrivanjem nesreće”, oštar je Grbin.

Davor Bernardić (Socijaldemokrati) govorio je o korupciji u Hrvatskoj te kritizirao odluku Grada Zagreba o sadnji osam tisuća stabala zbog velikih cijena, odnosno oko 400 eura po stablu.

“Osim zlatnih kosilica imat ćemo i zlatno drveće”, komentirao je.

Spajić: Kako nam je Mesić mogao biti predsjednik dva puta?

Daniel Spajić govorio je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

“Red je osvrnuti se na vijest da je Kim Kardashian postala muškarac godine, da mi s modernim suverenizmom pratimo trendove. Nije bitno da su mirovine mizerne, što je preko 20 ministara iz Vlade otišlo zbog iste stvari”, rekao je počeo se smijati.

“Glavna tri stupa društva bi trebala biti Crkva, akademska zajednica, studenti, svi šute. Crkvu žele srušiti, akademska zajednica se drži da ‘pognutu glavu sablja ne siječe’. Ne znam za koga šutite, ili nam je svejedno kao društvu što su djeca ginula da brane državu. U ovoj zemlji je preko 80 posto katolika, ne znam kako nam je Mesić mogao biti predsjednik dva puta. Evo primjera Češke, oni su u EU, no imaju svoju valutu, napravili su lustraciju. Samo 10 posto ih se izjašnjava katolicima. Štuju kulturu religije, no prepoznali su što je problem i lustrirali. Mi nismo, nemamo zakon o porijeklu imovine, da imamo više od 50 posto ljudi koji djeluju politički ne bi moglo biti na tim mjestima. Mi možemo na to žmiriti, no to je gorka istina. Kolegica Perić kaže da su trezorski zapisi super, to ljudi samo uzimaju da umanje štetu od onoga što im radi inflacija”, rekao je te izazvao reakciju Grozdane Perić.

“Trezorski zapisi daju visoku kamatu i čuvaju vrijednost novca koji ulažu građani”, odgovorila mu je Grozdana Perić.

“Znate da je inflacija iznad 6 posto, a kolika je kamata na obveznice. Nisam to ja izmislio”, replicirao joj je Spajić.

Zaiskrilo između Mrak Taritaš i Domovinskog pokreta

Anka Mrak Taritaš optužila je vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu da svojata grad i uspomenu na žrtve Vukovara jer je krenula predizborna kampanja, na što joj je odgovorio Spajić.

“Trebali ste govor što se tiče statistike držati dok ste bili ministrica, zašto ljudi odlaze iz Hrvatske. Svi su dobrodošli u Vukovar, koji poštuju postrojbe koje su branile drŽavu, to je i HOS”, rekao joj je.

“Bila sam u Vukovaru u dvije kolone, u onoj koja nije bila puštena, to je nešto najgore što sam doživjela, nikad nikome ne bih htjela da to doživi”, replicirala je Mrak Taritaš.

I Stephen Bartulica tražio je povredu poslovnika zbog izlaganja zastupnice.

“Spomenula je riječ radikalno, ako je išta radikalno bilo, bila je to spremnost mladih ljudi da daju živote za obranu grada. Svi su dobrodošli, ali treba ustrajati u govoru istine”, zaključio je.