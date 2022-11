BURNO U SABORU, A TEK JE POČELO! ‘Nazvat ću Putina, Zelenskog i Kadirova!’, Zekanović poderao papir: ‘Ovo si objesite!’

Nastavila se 13. sjednica Hrvatskoga sabora raspravom o prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM.

No, prije predstavljanja odluke zastupnici su se javili sa zahtjevima za stankom i tu se već moglo vidjeti da će rasprava biti burna.

Šef SDP-a Peđa Grbin rekao je da im trebaju dodatne konzultacije.





“Žrtva rata su ljudi, a često i istina, tome smo svjedočili u Domovinskom ratu gdje danas trebamo objašnjavati tko je agresor, a tko žrtva. Danas svi znaju tko je napao, a tko brani svoju kuću. No, ratovi imaju još jednu žrtvu, to je poštovanje prava. Mi ne možemo dopustiti da hrvatski Ustav bude kolateralna žrtva sukoba i da se provodi napad na demokratski pravni poredak. Kroz nekoliko dana je godišnjica usvajanja Ustava, ne možemo dopustiti da padne, da zbog sukoba dva ega propadne sve što smo zidali”.

Zatim se javio Marijan Pavliček iz Suverenista.

“Interes i sigurnost Hrvatske mora biti na prvom mjestu, pomoć Ukrajini da, ali dozvoliti obuku bilo koje strane vojske koja je u sukobu, ne. Prije dvije godine bio je pokušaj atentata na zgradu Vlade koja je i danas okružena policjom, Plenković štiti svoju sigurnost, a ovim potezom narod izlaže rizicima. Plenković ima problem, Ursuli je obećao da će izvršiti ovaj zadatak. Mi smo na strani interesa hrvatskog naroda, dron je pao na Zagreb, danas nemao odgovor odakle je došao”.

Šef HSS-a Krešo Beljak smatra da imamo čudnu situaciju.

“Imamo obećanje Plenkovića prema najvećim svjetskim tijelima da će nešto biti provedeno, a to ne može, prema nekim tumačenjima, bez dogovora predsjednika i premijera. Svi smo žrtve obećanja bez pokrića, pitanje je trebamo li u tome sudjelovati, ne otvarajući temu tko je žrtva, a tko agresor. Zahvaljujući Plenkoviću smo u pat poziciji, on se u to doveo, svi koji će biti protiv će biti putinovci, po njemu. Nazvat ću Putina, Zelenskog i Kadirova tijekom stanke da vidim što misle o tome, šalim se, naravno”, rekao je Beljak.

Hrebak se pita što nas zanimaju sukobi predsjednika i premijera kada saborski zastupnici imaju jedinu odgovornost podržati onoga koji se brani na bilo koji način.









Beljak traži povredu poslovnika za Hrebaka.

Zekanović poderao znak ‘Z’

Hrvoje Zekanović je opet napravio mali perfomans.

“Ili ste za Ukrajinu ili objestite pred svoje urede ovaj znak”, rekao je i poderao papir sa slovom ‘Z’, inače simbolom ruske okupacije.









“Što skačete? to se svaki dan događa u Saboru, Zekanović će dobiti opomenu, samo mirno”, smirivao je Jandroković.

Pavliček tvrdi da Zekanović vrijeđa sve zastupnike.

“Nije važno što se kaže nego tko kaže, čovjek koji je izgubio politički obraz”. Mlinarić iz Domovinskog pokreta ispričao se što je Zekanović u Sabor ušao na njihovoj listi.

Domagoj Hajduković je rekao da nije vidio Zekanovića u Kijevu, a Zekanović se istovremeno pita gdje su danas zastupnici Mosta.

Marko Pavić iz HDZ-a također se obrušio na Mostovce kojih nema.

“Kad treba za kumicu na placu glasovati treba li nositi masku onda glasuju, a o pomoći Ukrajini ne”

HDZ-ov Josip Borić je također podržao stranačkog kolegu.

“Stavili su predsjednika države da moramo čuti njegovu odluku, ali sada imaju drugog boga, danas će biti razotrkivanje blefera i blefa”,

Na to mu je odvratio Željko Lenart.

“Vaš bog je vaš predsjednik stranke, nemate mu*a dići drugačije ruke od onoga što vam kaže”, rekao je aludiravši na predsjednika HDZ-a Plenkovića.

