BURNO SUČELJAVANJE Tijekom debate se uspjeli posvaditi oko kulture i medija

Mislav Bago, urednik i komentator, sučeljava političare ključnih stranaka koje pretendiraju na vladajuću poziciju u državi.

U petom sučeljavanju Bagini gosti odgovarali su na pitanja o kulturi i medijima. Na debati su sudjelovali Nina Obuljen Koržinek (HDZ), Branko Vukšić (Restart), Karolina Vidović Krišto (Domovinski pokret) i Marin Miletić (Most).

Među temama bilo je i financiranje umjetnika u doba koronakrize. “Nekoliko dana nakon lock-downa Ministarstvo kulture je objavilo poziv umjetnicima. Zadovoljna sam što smo među prvima reagirali”, rekla je Nina Obuljen Koržinek.

Aplicirao je Vukšić koji je rekao kako se u “kulturu ulaže na razini statističke pogreške jer kulture gotovo u Hrvatskoj nema”.

Miletić je naglasio kako mu je vrlo simptomatično da su se neki poznati pjevači koji uprihoduju milijune kuna stavljeni na listu državnih subvencija kao i neki drugi umjetnici koji nemaju toliko novaca i bore se za svaku kunu.

“Politike kulture nema. Neprihvatljivo je da jedna tako važna sfera kao što su kultura i mediji nisu prepoznati kao važna platforma. Kroz kulturu se stvaraju slike o Hrvatskoj”, istaknula je Karolina Vidović Krišto.

Buru je izazvala rasprava o tome snimaju li se u Hrvatskoj antihrvatski filmovi i financira li ih Ministarstvo kulture. Dok je Karolina Vidović Krišta tvrdila da je to istina, s njom se nisu složili ni resorna ministrica ni Branko Vukšić koji je rekao kako se u Hrvatskoj ne snimaju antihrvatski filmovi.

Ne treba ići ‘džonom na nikoga’

Ministrica je replicirala Karolini Vidović Krišto rekavši joj kako “huška ljude na ono što nije identično njezinom mišljenju te da govori neistine”.

Miletić je naglasio kako je iznimno važno da se čuje mišljenje hrvatskih branitelja te kako ne treba ići “džonom na nikoga”. S njim se složila i ministrica te dodala kako “treba promicati vrijednost Domovinskog rata”.

U jednom dijelu emisije rasplamsale su se kritike u vezi davanja potpora umjetnicima pri čemu je Vukšić rekao kako je “kruh samostalnog umjetnika kruh sa 100 kora”.

“Ne možemo uzeti pravičan metar i po tome podijeliti, ali svi su trebali dobiti jednake potpore bez obzira na to koliko su zarađivali. No, na to se nije moglo isti tren utjecati”, istaknuo je Vukšić. Miletić je dodao kako je jedino bitno da je u fokusu čovjek i da samostalni umjetnici ne budu zaboravljeni.

Karolina Vidović Krišto je naglasila kako je ona prva koja će se založiti za slobodu umjetnosti, ali “pseudoautori svoje uradke trebaju staviti na slobodno tržište, a ne tražiti državnu potporu jer sve što financira Ministarstvo kulture mora biti u državnom interesu”.

Raspravu je izazvao i termin “nacionalne umjetnosti” pri čemu se ona zalagala za isticanje takve umjetnosti dok je Vukšić rekao kako “ne postoji nacionalna umjetnost jer umjetnici stvaraju umjetnost”.

DORH je ušao u EPK

Raspravu je ponovno izazvala tema o programu Rijeke kao Europske prijestolnice kulture za čiji su program, svi osim Vukšića rekli kako je to problematičan projekt. Miletić je istaknuo da je DORH ušao u poslovanje EPK jer se to pretvorilo u privatni projekt za koji je država dala 70 milijuna kuna.

“EPK projekt je sramota za hrvatsku državu”, kategorična je bila Karolina Vidović Krišto.

Vukšić se s tim nije složio i dodao kako smatra da “umjetnicima treba dati slobodu”. Ministrica Obuljen Koržinek je dodala kako ona misli da se poslovodstvo EPK nije snašlo u doba koronakrize.

Različita mišljenja izazvala je i tema o tome je li predstava o domovini kritika ili umjetničko djelo.

Vukšić je rekao kako je 20 godina bio kazališni kritičar i rekao je da kritika nije nešto što je hvalospjev. “Predstave koje su rađene do 90-tih su bile su kritičnije prema ‘domovini’, a ni jedna nije govorila o državi Jugoslaviji ili Hrvatskoj nego o tome što ne valja u tim državama”, istaknuo je.

Spomenute su i predstave Olivera Frljića.

“Kultura mora otvarati prostor dijaloga”, naglasila je ministrica.

Sljedeća tema bila su nacionalna kazališta i spomenuto je kako u Hrvatskoj postoji pet nacionalnih kazališta. Karolina Vidović Krišta smatra kako treba poticati širenje nacionalnih kazališta. “Pripremljen je novi zakon o kazalištima”, istaknula je ministrica. Vukšić je rekao da “kazališta moraju ispunjvati kriterije da budu proglašena nacionalnim kazalištem odnosno moraju imati dramski, operni i baletni repertoar”.

Nikada veća cenzura u medijima

U sučeljavanju je bilo riječi i o slobodi govora te medijima pri čemu je Vukšić naglasio kako su problem mainstream mediji te da “nikada nije bilo više cenzure kao sada.”

“Neprimjereno je da premijer saziva urednike i govori im što trebaju pisati”, istaknuo je Vukšić.

Bago je ironično kazao kako su tužbe protiv novinara postale “olimpijska disciplina” te upitao svoje goste što misle o tome. Miletić smatra da treba štititi slobodu govora, jer ako se to uzme ništa nam neće preostati. “Potrebna nam je sloboda govora, djelovanja, misli, riječi…”, naglasio je Miletić

Vukšić je spomenuo kako je “prestrašno” kada novinska kuća tuži vlastite novinare zbog mišljenja dok je Karolina Vidović Krišto naglasila kako “treba preuzeti odgovornost za izgovorenu riječ”. “Potrebna je lustracija pravosuđa. Najveći uhljebi su danas pravosuđe i mediji koji generiraju treći stup uhljeba, a to su političari”, rekla je.

Ministrica je zaključila kako je manje tužba u elektroničkim nego u tiskanim medijima te da će ići prijedlozi za izmjene zakona o medijima. Na kraju je dodala kako joj je “žao što nije imala prilike više govoriti o tome što njezina stranka planira u programu za kulturu”.