BURNA RASPRAVA U OTVORENOM: Kandidati za gradonačelnika Zagreba raspravljali na rubu svađe, Klisović na kraju očitao bukvicu svima!

Autor: Ines Brežnjak

U večerašnjoj emisiji HRT-a Otvoreno, gostovali su Darko Filipović, Tomislav Tomašević, Joško Klisović, Zlatko Hasanbegović, Zvonimir Troskot te Ivica Lovrić. Tema emisije bili su nadolazeći lokalni izbori u gradu Zagrebu.

Iako još nije službeno kandidat, Joško Klisović rekao je kako ima ambiciju te da želi biti kandidat za gradonačelnika Zagreba. “Vjerujem da ću dobiti podršku stranke”, konstatirao je Klisović pa rekao da će odluka biti donesena idućeg tjedna.

Za Tomislava Tomaševića kazao je da ga ne vidi kao ‘ljutog neprijatelja’ već kao konkurenta na ovim izborima. Klisović je nadodao da vjeruje da će nakon izbora Možemo i SDP imati većinu u Gradskoj skupštini.

Zlatko Hasanbegović napao je HDZ i Filipovića, kazavši da je zbog njihovih dizanja ruku u skupštini Milan Bandić na vlasti.

Zvonimir Troskot obrušio se na Ivicu Lovrića, kazavši da je on zbog situacije s Gornjogradskom gimnazijom potencijalni ubojica, na što je promptno reagirao Lovrić.









“Nakon što ste prijetili HOS-ovcima, sad i tu spominjete ubojstva. Ja vam molim zbog hrvatske javnosti da prestanete”, rekao je Lovrić.

“A kako ćete tako nervozan voditi grad”, nadodao je.

Zbog prireza je zaiskrilo na relaciji Filipović-Troskot.









Filipović se nakon toga osvrnuo na Tomaševićev životopis.

“Kada pogledate njegov životopis, on vrišti od aktivizma i prosvjeda. Nema gdje on nije prosvjedovao, protiv svake gradnje pa je neozbiljno da on govori o nekom izgrađivanju”, rekao je.

Tomašević mu je nakon toga rekao da je i u SDP-ovoj i HDZ-ovoj Vladi bio savjetnik kao stručnjak, na što mu je Hasabnbegović dobacio:

“Kao stručnjak za što?”.









Tomašević mu je odgovorio da za održivi razvoj, da bi mu Hasanbegović ponovo postavio pitanje “A što je to održivi razvoj?”.

Klisović je ustvrdio da je prošlo trideset minuta emisije, a sve što smo čuli je “puno buke, a malo konstruktivnog”.

“Temeljni prijepor je imamo li dobro ili loše upravljanje Zagrebom”, rekao je pa nadodao da je Zagreb najgora metropola te da je sramotno što je najmanje novaca povukao iz EU fondova”.

“SDP za sve ima projekte kako to realizirati”, kazao je pa nadodao: “Ono što ja nudim je partnerstvo gradonačelnika s gradom, to im ja nudim”.

Žučna rasprava vodila se pred kraj emisije između Ivice Lovrića i Tomislava Tomaševića, a pred kraj se više nije znalo tko kome upada u riječ.

“Zar netko misli da ovakve svađalice mogu voditi grad Zagreb?”, pitao je na kraju Klisović.