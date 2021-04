BURAN PRVI DAN KAMPANJE: U centru Zagreba napali prikupljače potpisa stranke Možemo!: ’Da nam Srbin bude gradonačelnik’

Autor: M.V.

Prikupljači potpisa za kandidata za gradonačelnika Zagreba stranke Možemo! u samom centru Zagreba, na Trgu bana Josipa Jelačića verbalno su napadnuti. Kako je snimio reporter Cropixa, vidi se kako čak nekoliko muškaraca prilazi prikupljačima potpisa i sve ih nazivaju lopovima.

“Varate narod”, govorio je jedan dok je drugim upirao prstom u fotografiju Tomislava Tomaševića te govorio: “Da nam Srbin bude gradonačelnik, Srbin”.

Radi se o starijim muškarcima kojima je volonter zaprijetio pozivanjem policije, no potom mu jedan od njih prilazi bez zaštitne maske. Ovaj ga moli da se pridržava epidemioloških mjera, no muškarac mu odgovara: “Uhvati me za k****”, hvatajući se za prepone.

Prvi dan kampanje

Ostali dodaju kako se radi o javnoj stvari te da bi oni pozivanjem policije zabranili nekom da priča.

“Pa jesi ti normalan da pozoveš policiju, to je idiotizam”, govori jedan, a drugi ponavlja: “Imate malo mozga u glavi, kaj je vama da nama Srbin jedan bude gradonačelnik u gradu Zagrebu”.