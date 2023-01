BURA U SABORU ‘SMEĆE PROTUHRVATSKO!’ Sačić HDZ-ovcima poderao Zakon: ‘Ne damo plaže za koje smo krv prolili’

Nastavlja se sjednica Hrvatskoj Sabora, a današnja rasprava je krenula zaista burno.

Zastupnici raspravljaju o prijedlogu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je i prije nego je došao na dnevni red izazvao oštru kritiku saborske oporbe.

Oporbeni klubovi zastupnika zajednički su pozvali na povlačenje iz procedure Prijedloga zakona tvrdeći da je nejasan, nedorečen i neprihvatljiv. Vladajuća većina je odbacila tvrdnje oporbe i ističe da se Prijedlogom zakona preciznije definiraju otvorena pitanja. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković tvrdi da se novim zakonom ne prodaje pomorsko dobro te da se ono ne privatizira, već naprotiv, štiti.





12:35 Zekanović: Trabunjaju oko plaže, ujedinili se oko podrške Rusiji

“Ova rasprava je autogol oporbe, probali su napraviti temu svih tema, razotkriveni su, ali probali su priču napraviti jer je Zagreb danas zatrpan smećem. Tu su odgovorni Kekin i Grbin, a govore o plažama da skrenu priču na svoj kolosjek. Ta ekipa koja danas trabunja oko plaža je ista ona koja je bila ujedinjena oko podrške Rusiji”, rekao je Zekanović.

12:26 Majda Burić (HDZ): Oporba plasira izmišljotine

“Zakon koji je donio SDP je omogućio ograđivanje plaža, ovim zakonom toga više nema. Cijela plaža bit će dostupna svima, bez obzira upravlja li jedinica lokalne samouprave ili koncesionar. S obzirom na sve to mogu zaključiti da takozvana ujedinjena oporba ujedinjeno manipulira, plasira izmišljotine i straši ljude”.

Nema ograđivanja, nitko nikome neće zabraniti dolazak na plažu, ponavlja Butković

Ivana Kekin:









“U čl. 84 ovog zakona kaže se da se morske plaže koje čine funkcionrane cjeline s izgrađenim objektima ne smiju ograditi, hoćete li izrijekom staviti da nema nikakvog ograničavanja opcija upotrebe i da plaže posebnih namjena ne smiju ostvarivati profit?”, pitala je ministra.

“Da, tako će pisati kako sam rekao. S ogradom se ne smije ograđivati, stavit ćete ograde ali zaštitar poput Grbina može doći. Ograda je ograda ako je ona fizička i kada je čovjek tamo. Mi smo s odredbom ‘ne smije se ograditi’ mislili da smo sve pokrili i pokazali smjer kojem se ide. Piše da se plaže, ni javna ni morska, ne smiju ograditi”.

Grbin traži povredu poslovnika.









“Vrijeđa zasutpnike, potvrdio je da je ono što smo govorili točno, u Zakonu izrijekom ne piše i morat ćete upisati, priznajete da bez pritiska ne bi zakon korigirali”.

Deur je zatim poručio Grbinu.

“Ako smo odlučili da Grbin bude čuvar zimske plaže molim dvojicu iz Možemo kao čuvare jer će novce pokrast”.

12:20 Butković: SDP je 2015. predlagao nešto drugo, a sada zovu ljude na prosvjed

Tomislav Klarić (HDZ) ministru Butkoviću je uputio molbu za pojašnjenjem.

“Kažite je li SDP-ov prijedlog zakona, koji su usvojili na svojoj vladi, omogućavao ograđivanje plaža te to poticao, za razliku od ovog zakona?”.

Butković odgovara.

“Ne ulazim i ne krtiziram zakon koji su 2015, donijeli kada je Grbin bio zastupnik, a pojedinci u Vladi, smetalo me da ti ljudi pozivaju ljude na prosvjed, a predlagali su i pisali nešto drugo. Njihov prijedlog zakona dozvolio bi sve suprotno od onoga za što se danas zalažu”.

12:15 HDZ brani Zakon: Naslušali smo se povika oporbe združene za Rusiju

Ante Deur je SDP-ovoj Mireli Ahmetović poručio da su donijeli dva zakona i oba su bila nakaradna.

Josip Đakić (HDZ) se zatim javio za riječ.

“U ovom zakonu ste jasno definirali sve što je potrebno, naročito da će se skinuti ograde s plaža koje su ograđane. Naslušali smo se povika združene oporbe za Rusiju, ne za Hrvatsku, vidimo da je plaže u Istri, kao i Primorsko – goranskoj županiji ogradila SDP-ova vlada, žele reći da je zakon nevaljao, jasno se kaže u zakonu da se plaža ne smije ograditi”.

11:47 Prijavljeno je 50 replika

Mrak Taritaš traži povredu poslovnika, tvrdi da je zakon ipak mijenjan od 2003.

Miro Bulj: “Ministar omalovažava zastupnike i hrvatski narod, ovim zakonom će se moći na općem dobru ograđivati naše plaže, povucite i doradite zakon”, rekao je i dobio drugu opomenu jer je iskoristio povredu poslovnika da replicira.

Marija Selak Raspudić: “Dva pitanja, vašem kolegi Boriću smetaju vječne koncesije, hoćete li ograničiti trajanje koncesija? Davale su se koncesije ruskim investicijama na rokove od 99 godina, možda se ne čudimo kada znamo da iz našeg mora ruske jahte nestaju kao da su bomboni. Uvodite pojmove koji ne postoje, neka gugla pojam kao što je guglao ‘vizibilno’, poručila je.

Butković joj je rekao da su rokovi propisani za davanje koncesija iz luka, ništa se nije mijenjalo iz postojećeg zakona.

Spominje me ‘Gospa tužnog lica’, ne zna ništa o prostornom planiranju, poručio je HDZ-ov Borić Mariji Selak Raspudić.

“Odgovarat ću hrvatskim građanima na izborima”, rekao je Butković.

Vidović Krišto: To ste naslijedili od Sandera

Karolina Vidović Krišto bila je oštra prema Butkoviću.

“Omalovažavate građane, svojim slatkorječivim mumljanjem, to ste naslijedili od Sanadera, odgovarat ćete i pridružiti se kolegi Sanaderu”.

“Više ste ga vi voljeli nego ja”, odgovorio joj je Butković.

Goran Ivanović imao je poruku za Vidović Krišto.

“Osnovala je stranku pod okriljem noći, a tu izigrava ženu koja je smislila pravdu, kao božica pravde, kome i kada će se suditi, poručio je Vidović Krišto.

Glasovac: Komunalni redari će paradirati obalom

Zatim se javila Sabina Glasovac.

“Ministre, kada ste uznemirili cijelu Dalmaciju, Istru i Primorje, predvidjeli ste da ćete plaže ograđivati i naplaćivati pa ste odustali od toga, sve te izjave ste tada zvali nebulozama, Uvjeravate nas da nema straha, kako nema ako u zakon uvodite komunalne redare koji će paradirati obalom i štititi da ako domicilno stanovništvo želi kupati na plaži”.

Butković joj odgovara.

“Pobrkali ste lončiće, najveća nebuloza je da ste zakon donijeli 2003., 2015. ste na vašoj vladi imali prilike sve što govorite nešto napraviti. Komunalni redari su dodatno uvedeni uz djelatnike lučke kapetanije i inspektore, dajemo im obveze da mogu to sankcionirati”.

“Po zakonu iz 2003. godine nije omogućeno ograđivanje plaža. HDZ objavljuje rat domicilnom stanovništvu, sjajno”, rekla je Glasovac.

Zakanović donio vrećicu za otpad

Zekanović je mahao plavim vrećicama za otpad.

“Glasovac je rekla da je vladajuća većina objavila rat domicilnom stanovništvu, jedino je rat domicilnom stanovištvu uveo Zagreb i Možemo”, rekao je i izvadio plave vrećice. “To je simbol vaše vladavine, vidimo da se policija sprema obračunati s radnicima Čistoće u Zagrebu”.

11:30 Nastavljena je sjednica, Butković predstavlja Zakon: Nema privatizacije plaža

“Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama jedan je od najvažnijih Zakona, predstavlja ključnu reformu pomorstva, zakon se nije mijenjao 20 godina. Davanje koncesijskog odobrenja onome tko je prvi podnio zahtjev, nemogućnost općina i gradova da nadziru i druge stvari bile su loša praksa. Cilj je bio zakon koji će zaštiti pomorsko dobro, uvesti red, spriječiti devastacije i bespravne gradnje, to se planira postići velikim kaznama i redarima na terenu. Uvođenjem dozvola se ne isključuje opće korištenje pomorskog dobra. Odgovor na kritike – prijedlog zakona ne mijenja pojam pomorskog dobra iz općeg dobra u javno dobro, ostaje predmet interesa nad kojim svi imaju pravo, pomorsko dobro može se dati u koncesiju, no nema privatizacije, već učinkovitije upravljanje i zaštita. Jasno se propisuje tko i pod kojim uvjetima smije graditi na pomorskom dobru. Pitanje plaža i upotrebe, to je posebno bitno svima, zakon je propisao da ograđivanje plaža nije dozovljeno, koncesionar ne smije na cijelu pažu postavljati ležaljke, svi imaju pravo pristup plažama, ograda i privatizacije nema”, rekao je ministar Oleg Butković.

11:00 Svađa se nastavlja, HDZ-ovac Borić: Hoćemo li fini stil ili makljažu?

HDZ-ov Josip Borić također je tražio stanku kako bi obranio zakon koji predlaže Vlada.

“Pokušavamo se dogovoriti s oporbom hoće li biti verbalna makljaža ili fini stil jer je teško slušati izmišljene teze i članke. Ja dolazim iz općine koja ima 22 plaže, znam što je pomorsko dobro, ovo je politička priča koja ima za cilj da ne donosimo novi zakon i ostavimo stari, koji je donio niz nereda. Selak Raspudić sve optužje da su dali neku koncesiju 99 godina, ne želimo to, pročitajte što piše. Oporba izmišlja da netko krade plaže”.

Selak Raspudić tražila povredu poslovnika.

“Nadam se da će onda Borić među prvima pročitati zakon i vidjeti da prijedlog zakona njegove Vlade omogućuje koncesije zauvijek u takozvanim posebnim okolnostima”.

Stanku traži i Mostov Nikola Grmoja.

“Borić govori kako je on načelnik i poznaje stvari, pa takav zakon pogoduje lokalnin šerifima. Vašem Roščiću iz Baške vode. Ljudi koji na pomorskom dobru grade nelegalne građevine”.

Javila se i SDP-ova Mirela Ahmetović.

“Borić verbalnom makljažom obmanjuje javnost tvrdeći da Primorsko- goranska županija daje koncesiju, a prešućuje da to radi isključivo uz suglasnost jedinica lokalne samouprave, na Lošinju i Rabu gdje su HDZ-ovi gradonačelnici. Ne lažite!”.

10:44 Kreće Rasprava o Zakonu o pomorskom dobru: HDZ-ovci, ne kradite nam i plaže

Predstavlja ga ministar Oleg Butković, no redaju se zahtjevi za stankom.

Marija Selak Raspudić vratila se u Sabor nakon porodiljnog, što je pozdravio i Jandroković.

“Digli ste me prije vremena da bi se borila s građanima Hrvatske da zaštitimo pomorsko dobro. To je opće dobro koje smo naslijedili od našh predaka, ne može se eksploatirati kako ovaj zakon podrazumijeva. Ne samo da ćete ograničiti ulaske na plaže davati određenih postotaka, nego ćete otvoriti sigurnosni pitanje jer omogućujete neograničeno davanje koncesije. Tko ste vi? Prosvijetlite me, HAZU traži povlačenje, pozivam sve građane da se pridruže građanskim inicijativama 2. veljače”, rekla je.

Anka Mrak Taritaš ističe probleme.

“Prijedlog Zakona je napisan kao da ga je sklepalo pet ljudi. U zakonu vam piše da se prostorni planovi neće moći donositi ako koncesionar ne pristane. Zakon ima protuustavne odredbe, krivce tražite u oporbi”, poručila je.

Sačić poderao Zakon

Željko Sačić imao je burno izlaganje.

“Želimo ukazati Hrvaticama i Hrvatima, da vam damo do znanja koliku veleizdaju želi progurati Vlada, to je protuhrvatski potez koji duboko vrijeđa sve žrtve rata, branitelje, koji smo se radovali kada smo uspjevali vraćati svaku šumu, svaki grm, potok, obalu, a vi i Plenković nam to želite uništiti, Hrvatima onemogućiti pristup moru. Želimo referendum o tome, da ne damo plaže za kojima smo krv prolili. To je smeće protuhrvatsko!”, vikao je i poderao Zakon, poručivši ministru da to misle o Zakonu.

Katarina Peović:

“Kažu da pogrešno čitamo zakon, kunu se na ‘majke mi’ da će plaže biti dostupne svima, a ja garantiram, svaki zakon koji ima nedorečenosti ide na štetu slabije strane, slabija strana je čovjek sa šugamanom, nemojte nas uvjeravati da je plaža slobodna”.

“Tražim stanku od nekoliko mjeseci da se Zakon vrati na popravni. I da se predlži Zakon koji neće ići na štetu građana. Ima jedan stari vic koji kaže: Vjerujete li svojim očima? Vjerujemo li Vladi ili svojim očima. Plažama će se moći ograničiti pristup ako se daju koncesionaru. O ovome raspravljamo, to želite. Govorite o nekih 18 paža koje imaju 5800 km obale, s ovim zakonom 1800 plaža moći će biti dano na korištenje i ograničeno da ljudi ne mogu doći. Vadit ćete se na ograde, što je s momkom mojih dimenzija koji će vam priječiti da s šugamanom dođete gdje želite, ne kradite nam i plaže HDZ-ovci”, rekao je Peđa Grbin.

Vama ću dati stanku od nekoliko mjeseci, poručio mu je Jandroković.

Ivana Kekin:

“Ovo je zakon opasnih namjera!”

10:35 Miro Bulj (Most): E neće vam proći!

“Drago mi je da je Butković tu, ono što ste pokušali 2017. Zakonom o koncesijama sada ćete probati Zakonom o pomorskom dobru. E, neće vam proći. Urušavate zadnje elemente naše suverenosti. Odnaroditi plaže, pogodovati kome? Možda ruskom kapitalu? I vašu kampanju su financirali Butkoviću. To vam narod neće dozvoliti. Povucite Zakon, upristojite se. Mi branitelji smo odabrali rov i pravu stranu, najlakše je bilo mahati braniteljima s balkona. Ne moram biti u Saboru, niti gradonačelnik, ali nemate pravo otuđiti ni pravo na vodu i plažu. Ne trebate me gledati, Đakiću. A vi ste to kolega Đakiću pristali. Vidim da je nervozan”, rekao je Bulj.

Hrvoje Zakanović je tražio povredu poslovnika.

“Bulj nije pročitao zakon, spominje što su znojna djeca ušla u vrelo Cetine, a ne smeta mu nekontrolirano izlijevanje kanalizacijskih voda u Sinju u tu istu Cetinu”, odgovorio je Bulju.

Bulj se također javio s povredom poslovnika.

“Mojim dolaskom se počela graditi kanalizacija u Sinju, a što se tiče plaža, to je najveća veleizdaja!”, rekao je.

10:20 Dalija Orešković: HDZ nanio više štete nego povijesni okupatori

“Čija li je ovo država? Čija li je plaža? Obala bi trebala biti očuvana, a ne devastirana kriminalnim planovima. Država je oteta od jedne partijske oligarhije, HDZ-a, nanijeli su više štete od povijesnih okupatora. Javno savjetovanje o zakonu u pomorskom dobru je izigrano, samo je formalno provjereno. To se vidi iz toga da nije bilo omogućeno komentiranje po pojedinim člancima. Imaju li građani RH državu u kojoj će se njihovi zahtjevi poštivati ili samo volja Andreja Plenkovića. Zajedničku inicijativu oporbe je okarakterizirao kao izvlačenje oporbe iz gliba. Lijepa naša, tako nam glase riječi himne, to trebaju svi osvijestiti. Nema dvojbe da će zakon biti izglasan. Protivljenjem zakonu o pomorskom dobru ne štitimo samo plaže nego i državu od samovolje Andreja Plenkovića”, rekla je Orešković u slobodnom govoru.

Izazvala je reakciju HDZ-ovca Josipa Borića.

“Ona govori da smo zlobni i pakosni, zaboravlja što radi oporba, ne razlikuju agresora od žrtve, glasaju za agresora, ponašaju se zlokobno”.

Povredu poslovnika tražio je i Pavliček.

“Borić laže, tko je ovdje glasovao za agresora? Lažete! Nije se ovdje glasovalo za Rusku Federaciju”.

10:20 ‘Toliko je dirljivo…’

Natalija Martinčević je govorila izvanrednim izborima u Gradskom vijeću Varaždina, optužila je ‘tandem HDZ-Čehok’.

Replicirala joj je Dreven Budinski: “U Varaždinu na vlasti nije HDZ, Martinčević u slučaju župana važdinske županije stalno priča jedno te isto pa molim da prestane”, na što je upetljao Mostovac Marin Miletić.

“Dok slušamo svađe oko Čehoka i Čačiča preporučujem građanima Vraždina da izaberu Most”.

“Toliko je dirljivo da vam skoro nisam dao opomenu ali ipak ćete ju dobiti”, odgovorio mu je Jandroković.

10:00 Bernardić: Borzan poznata po reklami za Nutellu

Zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić govorio je o štrajku radnika Čistoće u Zagrebu.

“Zagreb je sve prljaviji, svo smeće završi u istoj kanti i na Jakuševcu, sada su radnici Čistoće s pravom u štrajku, ostali rastrošni direktori Holdingu prijete otkazima. Prijeti im bliski suradnik Tomaševića i bliski prijatelj Biljane Borzan, poznatoj po reklami za Nutellu”, rekao je Bernardić i pokazao fotografije iz Tkalčićeve ulice kako bi pokazao kako izgleda Zagreb kada se smeće ne odvozi.

09:50 Pavliček: Niz sigurnosnih propusta

Marijan Pavliček (Suverenisti) kritizirao je Vladu Andreja Plenkovića zbog propusta na polju sigurnosti.

“Plenković vrijeđa i omalovažava sve zastupnike koji nisu htjeli poduprijeti obuku ukrajinskih vojnika, naziva nas rusofilima, osobno sam glasao protiv jer mislim da dodatno ugrožavamo sigurnost našeg naroda. U doba Plenkovića imali smo niz sigurnosnih propusta, pao je dron iznad Zagreba, i dalje nemamo odgovor tko ga je poslao. Prije par tjedana nestane jahta ruskog oligarha, zapečaćena na suhom vezu, niti jedna služba to nije primijetila. Mjesecima imamo sigurnosni propust ispod radara, zbog poteza istočnih susjeda. Od listopada građani koji su dvojni državljani Srbije dobivaju pozive na regrutacije. Moraju se odazvati na području Srbije u vojne centre. Među njima su i hrvatski policajci, njih bar 15. Jedan se javio. Imate hrvatskog policajca koji provodi naše zakone, a odaziva se na regrutaciju u srpskoj vojsci. To se htjelo zataškati, upleo se i SDSS. O ovome nismo čuli ni Božinovića ni Grlića Radmana”, rekao je.

09:45 Beljak: Što je s projektom željeznice Samobor-Zagreb?

HSS-ov Krešo Beljak govorio je o lokalnim problemima.

“Osvrnut ću se na nekoliko lokalnih tema, 12 godina sam bio gradonačelnik Samobora. Prvo je povratak famozne željeznice Samoborčeka, to je sve samo je jednostavno, rješava se 43 godine, trebalo je biti gotovo”, počeo je Beljak, no onda ga je prekinuo Jandroković, iznerviran ometanjem dvaju zastupnika.

Jandroković upozorio zastupnike

“Kolegice Orešković, kolega Miletić. Dva puta sam upozorio. U strasti ste bili nevjerojatnoj, smirite se kolege”, poručio im je.

Beljak je zatim nastavio:

“Radi se o projektu koji ima vijadukt od 800 metara, to je prigradska željeznica Samobor-Zagreb, to stoji u ladicama HŽ-a i kako netko ne bi odgovarao, HŽ to brani cijelo vrijeme. Uz to, projekt povratka željeznice ne da ne bi riješio prijevoz. Treće, jako bitno, to su neriješeni odnosi s privatnim investitorom, projekt Šmidhen, kroz koji prolazi ta željeznica koju je Butković obećao sto puta, je projekt na kojem Hrvatska dnevno gubi. Zaustavljen je projekt, privatni investitor želi da mu se odblokira projekt, Hrvatska, premijer, svi znaju, investitor tereti državu za više od 5 milijardi eura, spreman je ići u nagodbu, želi da mu se realizira projekt koji bi bio kruna kontinentalnog turizma jugoistočne Europe, trebali su ga financirati Španjolci, Rusi, kada su još bili poželjni, sada, naravno nisu”.

09:35 Bartulica: ‘Neomarksisti odjednom postali liberali’

Stephen Bartulica (Domovinski pokret) prvi je na redu u slobodnom govoru, a osvrnuo se na slučaj posvajanja djece iz Afrike.

“Govorit ću o slučaju u Zambiji, nešto što je naša zapadna kultura zaboravila, odrasli postoje radi djece, ne obratno, niti jedno dijete ne smije biti sredstvo za ostvarenje nekih želja odraslih. Htio sam čekati da saznamo sve činjenice o nesretnom slučaju. Što radi nadzor u MUP-u? Tko ispituje kako je bilo moguće izdati dokumente toj djeci? Nije pretjerano reći da hrvatske institucije možda sudjeluju o ovakvim organiziranim akcijama, čekat ćemo sudski epilog. Čujemo od pojedinaca da je dno dna ukazati na ovo, ne smije se to ni primijetiti. Dno dna je razina licemjerna nekih koji s jedne strane promiču ‘kulturu smrti’, pobačaj im je sveto pravo, a sada su humanitarci za djecu u Africi. Ista ta ekipa ostavlja glavni rad u otpadu, imamo neviđeno stanje. Ti ‘neomarksisti’ odjednom postaju neoliberali koji dovode u pitanje prava radnika da štrajkaju”, rekao je Bartulica.

09:30 Saborska rasprava počela je slobodnim iznošenjem stajališta, a onda slijedi rasprava o prijedlogu Zakona o pomorskom dobru