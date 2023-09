Buntićeva supruga živi u strahu: Molila je da ju prestane tući, on je vikao ‘Što nisi zaslužila?’

Jučer navečer Hrvatsku i regiju šokirala je vijest o uhićenju poznatog bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića u Ljubuškom zbog obiteljskog nasilja. Buntić je napao svoju ženu te je jučer priveden na ispitivanje.

Osumnjičen je za kazneno djelo nasilje u obitelji i nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih stvari.

Njegova supruga Klara Buntić razočarana je odlukom Općinskog suda u Ljubuškom koji je odlučio da bivši rukometaš neće u pritvor te je pušten uz mjere zabrane približavanja supruzi.





U kući je držao zolje, kalašnjikove…

“Da je bilo koji sud bio Livno, Mostar, Široki Brijeg…to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla bila bih mrtva na licu mjesta”, ispričala je Klara Buntić.

Potresna snimka zlostavljanja: ‘Što nisi zaslužila?’

Ona je sada u smrtnom strahu jer je Buntić na slobodi ni 48 sati nakon što je jedva uspjela pobjeći od brutalnog premlaćivanja, o čemu postoji i audiosnimka koju je priložila sudu.

Na audiozapisu se može čuti kako Klara govori: “Molim te, molim te, što sam ti uradila? Što sam ti uradila?”, preklinjala je supruga Buntića dok je on uzvraćao sa “Što nisi zaslužila?’, može se čuti na snimci 24 sata.

“Nemoj me udarati više! Nemoj me! Nemoj više!”, također je govorila Klara na jezivoj snimci, na kojoj se može čuti plač djeteta od devet mjeseci.









Spas je pronašla koji kilometar od njezine roditeljske kuće, gdje se sklonila s 9-mjesečnim djetetom.

Tukao ju je i ranije, ima puknuće bubnjića

“Udario je on mene i ranije, opraštala sam mu zbog djeteta. Ali ovo sad je bilo krvoločno i znala sam da, ne uspijem li pobjeći, gotovo je. On je mene odlučio ubiti. Svom snagom me mlatio, rukama, nogama, šakama, nekim predmetom, sijevalo mi je u glavi. Cijelo sam mu vrijeme govorila da nisam to zaslužila….”, ispričala je za Jutarnji list.

Tvrdi i da joj je prije dva mjeseca, nakon što ju je fizički napao pred svjedocima dan prije krštenju djeteta koje je rodila mjesec i pol dana prerano, obećao da više neće piti jer je “sasvim druga osoba kad pije”.









“U krilu je držao dijete dok me udarao. Uzeo je bocu mineralne vode kojom me htio lupiti u glavu, ali je kum Stjepan Miletić stao između nas i to spriječio. Imam puknuće bubnjića, nisam na njega čula. Sve od pritiska i udarca. On ima 160 kila, ja 50 i nešto, nemoguće se obraniti od njega. Još prije tog događaja u sobi me je ščepao za kosu, isto je tu bilo dijete, lupio me, došla sam po dijete i onda je to sve počelo. Otišla sam na Hitnu, poslali su me u Mostar gdje su dijagnosticirali puknuti bubnjić i krv u uhu od siline udarca. Nisam ni htjela na hitnu, nego sam na parkingu pred kućom povraćala i vrtjelo mi se u glavi, pa su prijatelji inzistirali da odem na hitnu. Liječnicima u Mostaru sam rekla da sam pala niz stepenice. Sad vidim koliko sam tada bila naivna i da sam pogriješila, htjela sačuvati svoj brak”, rekla je Klara Buntić.

Udarao ju je nogama jedva je pobjegla: Dokrajčio bi me

On je nakon toga rekao da će se promijeniti i da neće više dići ruku na nju, no u petak je prošla novi krug pakla.

“On se i drogira, sam mi je to rekao, a triger za sve ovo je bilo kad sam njemu i prijatelju, pred prijateljevom djevojkom, rekla da su obojica drogirani, a ona takvog muškarca nije željela. Denis je poludio na mene jer sam prijatelju uništila vezu, rekao je”, govori za Jutarnji Klara.

Od zlostavljanja je pobjegla kroz balkon. Iskoristila je trenutak u kojem se okrenuo od nje.

“Da me je u tom naletu bijesa, dovukao do mjesta gdje je bilo oružje, sigurna sam da bi me dokrajčio. Na kraju me udarao nogama i držao za kosu, vikao mi “izlazi”. Kako ću izaći kad me drži za kosu i udara? Doslovno me krvoločno udarao nogom u leđa, rebra. Ne znam kako mi ništa nije puklo, ali svaki udarac je mogao biti presudan”, rekla je potresena žena.

Pobjegla je i nazvala zajedničkog prijatelja. Denis joj je prijetio da će razbiti i njezinog brata ako dođe po stvari. Tada je nazvala policiju.

U jednom trenutku je čula pucanj i vrisak, mislila je da je ubio dijete. Ljudi su joj pomogli da dođe k sebi.

Kaže, sve je dala u javnost jer vjeruje da joj je to jedina šansa da ostane živa.

Podsjetimo, Denis Buntić se od reprezentativne karijere oprostio 2018. godine. U hrvatskom dresu osvojio je dva svjetska srebra, europsko srebro i broncu te olimpijsku broncu 2012.