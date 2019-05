Bunjac zatražio slanje revizije u HNB: ‘To je kvazi institucija koja je uzrok mnogih zala u Hrvatskoj’

Autor: Hina

Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac zatražio je u petak u Saboru upućivanje državnih revizora u Hrvatsku narodnu banku (HNB), za koju je izjavio da nije ni hrvatska, ni narodna ni banka, nego “kvazi institucija koja je uzrok mnogih zala u Hrvatskoj”.

“Tražimo da državna revizija uđe u HNB, to je samo palijativna mjera i nije ni izbliza dovoljna jer tamo trebaju ući i Uskok i DORH i policija. To je jedna kvazi institucija koja je urok brojnih zala u RH, tamo je zlo, to nije ni hrvatska, ni narodna banka, a pitanje je li uopće banka”, izjavio je Bunjac, predstavljajući prijedlog zaključka Kluba Živog zida i Snaga-e o upućivanju revizije u HNB, koji je Vlada odbila.

Optužio je HNB da je od hrvatskog gospodarstva učinila potpunu propast, rasprodaju i uništenje, a državu “u rentijersku, a ne proizvodnu”.

“Uz niz drugih razloga kao što su krediti s nezakonitim kamata, krediti RBA zadruga, krediti s bandera, povod za reviziju također je gubitak HNB-a u 2017. od 2,5 milijarde kuna, te zaduživanje od 2012. do 2018. za 2 milijarde eura”, naglasio je Bunjac.

Guverner HNB-a je poput meteorologa – upozorava i soli pamet, a ne djeluje

Bunjac je upozorio i da jutros, unatoč dvama pokušajima, nije održana sjednica nadležnog saborskog Odbora za financije zbog nedolaska članova iz reda saborskih zastupnika, što smatra presedanom. Stoga je zatražio skidanje točke s dnevnog reda, što potpredsjednik Sabora Željko Reiner nije prihvatio.

Prijedlog Kluba Živog zida i Snaga-e o ulasku revizije u HNB podržao je Most, čiji je Miro Bulj među ostalim kazao kako je neshvatljivo da je HNB bez ičije dozvole prodao 15 tona državnog zlata. Podrška je stigla i od Ivana Lovrinovića (Promijenimo Hrvatsku) te nezavisnog Marina Škibole.