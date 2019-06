BUNJAC PRELOMIO ‘Izlazim iz Živog zida i Sabora, nastavit ću s Pernarom’

Autor: Dnevno

Branimir Bunjac objavio je da izlazi iz Živoga zida. ‘Emotivan je ovo trenutak, mi smo živjeli za Živi zid”, rekao je jutros novinarima u Saboru.

“Nestao je posljednji tračak svjetla, kad sam vidio da Živi zid napuštaju brojni aktivisti, koji su dane i dane bili na deložacijama… koji nikada ne bi rekli ništa protiv stranke, postalo je jasno da tu više nema mjesta za mene”, kazao je Bunjac i dodao da postaje nezavisni zastupnik.

“Imam sada dvije mogućnosti: da nastavim djelovanje u drugom formatu ili da se vratim u plitičku anonimnost”, kaže Bunjac. Na pitanje hoće li se prikloniti Ivanu Pernaru koji je već objavio kako osniva novu stranku, Bunjac odgovara:

“Da, to je jedna od mogućnosti, da djelujem s Pernarom i bivšim članovima Živog zida”.

Rekao je da se Živi zid nije raspao zbog njega i da on nema mandat.

“Sinčić ima mandat. Palfi ima mandat. Ja nemam apsolutno ništa. S Palfi nema dogovora”, rekao je Bunjac.

On kaže da će Vladimira Palfi aktivirati svoj mandat, a time će Bunjac ostati i bez mjesta saborskog zastupnika.

“Još osam dana sam formalno saborski zastupnik. Onda se vraćam na svoje mjesto u osnovnoj školi”, rekao je Bunjac.

“Neshvatljivo je koliko je Sinčić promijenio osobnost u zadnje vrijeme”, rekao je Bunjac nakon što je kazao da se nije uspio sastati sa Sinčićem.

“Nebrojeno puta sam se suprotstavio Palfi. Stvar je kulminirala tijekom kampanje, ali da smo tada to rekli sasvim sigurno ne bi bilo ni tog mandata. Mi smo to iznijeli na stranačkim tijelima. Međutim, kad smo mi to iznijeli, jednostavno se krenulo na ucjene i pritiske, a da bi sve na kraju kulminiralo onom dječjom presicom na Zrinjevcu”,kazao je bivši član Živog zida.