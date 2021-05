BUNA U SDP-u, ŽELE SRUŠIT GRBINA! BIVŠI BRANITELJ PREUZIMA SVE: Aktivirao je mandat! Više ne će gledati sa strane!

Autor: Ivana Violić

Kampanja za nadolazeće lokalne izbore ponovno je, tko zna koji put u posljednji nekoliko godina, probudila strasti u SDP-u. Vodstvo socijaldemokrata, predvođeno nedavno izabranim šefom Peđom Grbinom, na meti je kritičara koji vjeruju kako će upravo ovi svibanjski izbori označiti konačni slom stranke o kojem se po političkim kuloarima već dugo govori.

Da im se ne piše dobro, može se naslutiti i iz anketa prema kojima SDP trenutno stoji na nešto više od 15 posto, dok im za vratom ozbiljno puše platforma Možemo pa članovi Partije strahuju kako će ova nedavno formirana politička opcija sa svojim liderom Tomislavom Tomaševićem uskoro prekinuti njihov 30-godišnji monopol na lijevoj političkoj sceni.

Taj bi monopol prije svega mogao puknuti na lokalnim izborima u Zagrebu, gdje Tomašević snage odmjerava s Grbinovim kandidatom Joškom Klisovićem, koji je u kampanju korektno ušao, no trenutno se, prema tvrdnjama naših sugovornika, u borbi za gradonačelničku fotelju jednostavno ne snalazi.

Pogubio se i nije se nametnuo

Klisović se u košmaru koji SDP za sobom vuče potpuno pogubio, ne poznaje gradsku politiku, nije se nametnuo kao nekakav relevantan faktor, pa ni sugovornik, te je i ispao iz borbe za drugi krug. Prema anketama, sada se za drugo mjesto u drugome krugu bore HDZ-ov Davor Filipović i Bandićeva nasljednica Jelena Pavičić-Vukičević.

Za to vrijeme u zagrebačkoj organizaciji najveće oporbene stranke bore se s nezapamćenom kadrovskom krizom koja je na vidjelo izašla nakon što se Grbin razišao s donedavnim šefom te organizacije Gordanom Marasom, poručujući da time čisti Bandićeve kadrove iz svoje stranke, ali i da Maras nije njihov favorit za zagrebačkoga gradonačelnika, bez obzira na to što se ovaj u kampanju već bio uključio.

Danas u SDP-u na otpisivanje Marasa gledaju sa žaljenjem. Kažu da bi barem bio aktivniji od Klisovića. Premda je i Maras miljama daleko od idealnog kandidata, žale u Partiji i zbog toga što Klisović kolegi Marasu nije dao priliku da barem bude dijelom njegova tima, no za žaljenje je sada kasno.

Bizarni kadrovi

Aktualni povjerenik SDP-a za Zagreb izvjesni je Davor Terzić, kojega, kako kažu u stranci, nitko nije izabrao. Birao ga je Grbin, za kojega je Terzić “savršeno rješenje” premda ga u stranci opisuju kao tipa upitne prošlosti koji zapravo u svojem životopisu nema što pokazati. On je taj koji bira ljude koji će stranku predstavljati na SDP-ovim zagrebačkim listama, a u Partiji mu ne zamjeraju samo manjak političkog iskustva nego i to što se u prošlosti bavio švercom odjeće, obuće i cigareta koje je prevozio iz Bosne. Taj bi dio biografije Terziću u SDP-u možda i oprostili da je kojim slučajem pokazao bolje organizacijske sposobnosti i drugačiji pristup kampanji, no ne mogu mu previše ni zamjeriti kada strateške greške čini i drugi Grbinov ađutant, Ivan Račan, sin pokojnog premijera Ivice Račana koji godinama slovi kao jedan od najutjecajnijih SDP-ovaca iz sjene.

Taj je njegov utjecaj spoznao i Grbin koji ga je angažirao u kampanji za zagrebačke izbore, no kada su SDP-ovci vidjeli da ovaj mladić po društvenim mrežama traži kandidate za zagrebačke liste, ostali su u šoku. Kako kažu, tim je činom osramotio stranku, ali i omalovažio zagrebačko članstvo. Bez obzira na Račanove pozive, pa i Grbinovu tvrdnju s početka kampanje da želi eliminirati Bandićeve kadrove, i sada se po SDP-u priča kako se na njihovim listama nalaze bivši Bandićevi vijećnici, ali i neimenovane ljubavnice zagrebačkih HDZ-ovaca.









Treći Grbinov ađutant na kojega su u stranci također ogorčeni je Marijan Rešetić koji je s Mladenom Pericom “uništio” SDP Trnje, nekoć vodeću gradsku organizaciju iz koje je potom prešao u Trešnjevku jug, gdje je imenovan članom Klisovićeva stožera pa ga prati u stopu, a kada ih članstvo pokuša upozoriti na neke greške u koracima, prijeti im se izbacivanjem iz SDP-a. U ovim ljudima SDP-ovci već sada vide razlog zbog kojega će na zagrebačkim izborima postići sramotan rezultat.

S druge strane, izvori bliski Grbinu sve te optužbe odbacuju pa kažu da ni predaja lista za zagrebačke mjesne ogranke nije mogla proći bez drame koju si im priredili pripadnici struje bivšeg šefa Davora Bernardića koji su nastojali opstruirati cijeli proces tako što su uoči predaje odustali od sudjelovanja na listama. Kako doznajemo, za takav se potez odlučilo oko 20 članova stranke pa su baš zato Račan, Klisović i ljudi koji vode zagrebačku kampanju na licu mjesta na Zagrebačkom velesajmu, gdje su predavali liste, u pripravnosti imali zamjene koje su uskočile na ispražnjena mjesta jer su bili spremni na opstrukcije.

Međutim, i za to u Grbinovoj partijskoj oporbi imaju objašnjenje pa tvrde kako ljudima bliskim Bernardiću do posljednjeg dana nitko nije pristupio i rekao kakav je njihov poredak na listi. Danima su ljudi nastojali stupiti u kontakt s vodstvom stranke, ali im nitko nije odgovarao, a u zagrebačkom SDP-u govore kako takvom postupanju nisu svjedočili u posljednja dva desetljeća te naglašavaju kako je posebno kritično bilo u Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb – zapad u kojoj je najviše članova u posljednji tren odbilo biti na listama.

Početak problema

Grbinovi pristaše, pak, u svojoj verziji priče tvrde kako je ekipa koja je odbila biti na listama željela osramotiti stranku s ciljem da u što većem broju mjesnih ogranaka na izborima nemaju kandidate, baš zato Račan i ekipa i jesu bili spremni na sve, pa su i na Facebooku tražili zamjene kako bi spriječili taj pokušaj opstrukcije.









Bilo kako bilo, problemi ovim formiranjem lista za najveću oporbenu stranku zapravo tek počinju. Upućeni govore da će, ako SDP za Skupštinu osvoji manje od osam mandata koliko su osvojili na prošlim lokalnim izborima, u oporbenim redovima početi novi sukob koji bi mogao povesti Rajko Ostojić. On je ovih dana odlučio reaktivirati saborski mandat koji je zamrznuo početkom listopada prošle godine.

Već je tada bilo jasno da je riječ o manevru kojim Ostojić šefu Grbinu ostavlja vremena do lokalnih izbora, do kada je morao stabilizirati stranku. To evidentno ne ide po planu, a izgledan poraz na lokalnim izborima trebao bi označiti pad Peđe Grbina, čija će se odgovornost zasigurno tražiti, baš kao što je on nekoć tražio odgovornost Davora Bernardića koji na sve ove događaje u stranci koju je vodio do parlamentarnih izbora gleda iz prikrajka kao saborski zastupnik koji se na svojemu radnome mjestu ne pojavljuje.