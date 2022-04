BULJU OČITAO BUKVICU KAO NITKO DO SADA! Otkrio skandal popularnog Mostovca: ‘U povijesti hrvatske politike ovo nije zabilježeno’

Nakon što se Miro Bulj u srijedu obrušio na HDZ i Domovinski pokret zbog osnivanja Dalmatinske energetske agencije, u četvrtak mu je odgovorio Mate Šimundić, predsjednik Županijske skupštine iz redova Domovinskog pokreta. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Mostov Miro Bulj, pored svih sinjskih problema, nađe vremena pojiti tuđe krave pred kamerama i usput komentirati cjelokupnu političku scenu u državi. Ima on, gle čuda, mišljenje i o Domovinskom pokretu i o našem radu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Za njega je preuzimanje odgovornosti za budućnost ove županije i izbor stručnih i čestitih ljudi – uhljebljivanje. Za njega su vijećnici druge stranke, koji ne bježe od posla, žetončići.

‘Hrvatska nije zaboravila pokušaj zapošljavanja kuma Bože Petrova’

I to govori čovjek koji je ne jednom, već dva puta, digao ruku kako bi HDZ doveo na vlast.

Dok su bili, kako Bulj kaže, žetončići na državnoj razini, dakle – žetončine, i to s potvrdom javnog bilježnika, mostovce nisu morile brige kako pronaći čestite i sposobne ljude, koji bi obnašali odgovorne dužnosti, već kako prilagoditi statute državnih tvrtki da uhljebe kumove i rodbinu.

Hrvatska nije zaboravila pokušaj zapošljavanja kuma Bože Petrova na mjesto zamjenika direktora Hrvatskih voda s višom stručnom spremom. Navedeni skandal najzornije pokazuje dvije stvari. Prvo, da ne biraju sredstva kako bi uhljebili svoje najbliže i, drugo, da nemaju sposobnih i stručnih ljudi za obnašanje najviših dužnosti.

Kad ih je ono HDZ izbacio iz vlasti, ostale su im stranačke sinekure. U povijesti hrvatske politike do sada je nezabilježeno da je otac, saborski zastupnik, županijski vijećnik, gradonačelnik i tko zna što još, sina uhljebio na plaću u vlastitoj stranci. To je napravio, kako kaže jedna županijska vijećnica, ‘moj Miro’.

‘Čiji su žetončići?’

E, moj Miro!

Budući da se Most financira iz državnog proračuna, možemo kazati da si svoga sina uhljebio na državni proračun. Da si u prilici ubaciti ga u kakvu državnu ili županijsku sinekuru, sigurno ne bi dvojio, kao što nisi dvojio zaposliti ga u stranci.

Kad smo već kod žetona, bilo bi dobro da nam odgovoriš na neka pitanja: Čiji su žetončići, kako ti kažeš, Mostovi vijećnici u Splitu?! I koja je veza između donatora Mosta, Vicenca Blagaića, i bivšeg gradonačelnika Puljka?

Nije li bivši gradonačelnik tražio da se Zapadna obala ustupi besplatno ovom poduzetniku za održavanje sajma? Zlobnici bi mogli pomisliti kako je to protuusluga za vjerne Mostove ručice u bivšem gradskom vijeću.

‘Kojim se uspjehom Most može pohvaliti dok je obnašao vlast?’

E, ‘moj’ Miro, Hrvatska će još godinama plaćati sve štete koje ste učinili u javnom prostoru, hineći da se bavite politikom. Pogledaj samo kako je završila vaša intervencija u INA-i.









Kojim se uspjehom Most može pohvaliti dok je obnašao vlast? Možda čišćenjem pograničnih gradova i općina od Hrvata iz BiH pod palicom Vlaha Orepića? Da, i to je Mostov kadar. On možda najbolje sublimira Mostovu kadrovsku politiku na ideološkoj i obrazovnoj razini.

Stoga prije nego što uopće spomeneš Domovinski pokret i njegove ljude, dobro pogledaj oko sebe.

I za kraj, molim te, odgovori na još jedno pitanje: Je li zbog Možemostovog političkog mentora, Zorana Milanovića, zabranjeno HOS-u da sudjeluje u proslavi obljetnice formiranja 126. brigade HV-a u Sinju?’, napisao je Šimundić.