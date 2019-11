Bulj zagrmio na vladajuće: ‘Nečuveno je da četnički šegrt zločinca Šešelja dva dana nakon obljetnice pada Vukovara dolazi u Hrvatsku!’

U Saboru je danas ponovo bilo burno, a ovog puta, zaiskrilo je između saborskog zastupnika Mosta NL, Mire Bulja, i predsjedavajućeg Gordana Jandrokovića, a sukob je završio tako što je Bulj ovog puta (nakon Pernara i Marasa), bio udaljen iz sabornice. Točnije, udaljio se sam, jer kako nam je kazao u razgovoru kroz šalu “nema njih dovoljno da mene izbace”. No, šalu na stranu. Bulj je nakon što mu je predsjedavajući oduzeo pravo govora na čak dva dana, dostojanstveno napustio svoje radno mjesto, iako i dalje tvrdi kako je bio u pravu kada je Jandrokoviću prigovorio.

Zaiskrilo je opet oko iznajmljivanja Hrvatskog Sabora za potrebe skupa EPP-a. Naime, Bulj je prije četiri dana uputio u proceduru zaključak, kojim se povlači odluka o iznajmljivanju sabornice Europskoj pučkoj stranci.

“UPUTIO SAM U PROCEDURU ZAKLJUČAK KOJIM SE POVLAČI ODLUKA O IZNAJMLJIVANJU SABORNICE EUROPSKOJ PUČKOJ STRANCI U KOJOJ JE I ČETNIK ALEKSANDAR VUČIĆ I FAŠIST ANTONIO TAJANI

Predsjedništvo Hrvatskog sabora je donijelo odluku o iznajmljivanju sabornice za potrebe stranačkog kongresa Europske pučke stranke, s obrazloženjem predsjednika Hrvatskog sabora kako je to dosadašnja uobičajena praksa i u ostalim zemljama Europske unije.

Budući se pokazalo da je to presedan, jer niti jedna druga članica Europske unije takvu odluku nije donijela, tražim u što kraćem roku raspravu i odluku Hrvatskog sabora da se sabornica neće iznajmiti za potrebe kongresa Europske pučke stranke”, napisao je saborski zastupnik još neki dan na svojem Facebooku.





No, nakon što danas Jandroković nije želio uvrstiti njegov prijedlog na dnevni red, počeli su povišeni tonovi, a nakon dvije opomene, Bulj je dobio zabranu govora.

“Prošli tjedan tražio sam da Sabor glasa o najmu sabornice EPP-u. Tražio sam da se taj zaključak stavi na dnevni red, no Jandroković je to i danas odbio. On je snizio demokratska prava u Saboru te neće uopće staviti tu točku na dnevni red. Jandroković krši poslovnik te je neprincipijalan u svom radu”, kazao nam je zastupnik koji je zgrožen današnjim ponašanjem Jandrokovića.

“Nečuveno je da dva dana nakon obilježavanja pada grada Vukovara, u Hrvatsku dolazi četnički šegrt zločinca Šešelja, Aleksandar Vučić “, kazao je zastupnik pa nastavio: “HDZ je u istoj europskoj stranci kao i stranka četnika Vučića te fašista Tajanija, koji svojata Dalmaciju i Istru. Svi su oni isti.”

Bulj smatra kako je nečuveno da se iznajmljuje Sabor, u koji narod bira svoje predstavnike te da nikakvih prepirka danas ne bi bilo, samo da se prijedlog stavio na glasanje zastupnicima. Kazao nam je kako je osjećao obavezu te je u skladu s poslovnikom postavio to pitanje.