BULJ: ‘Stožer diskriminira ljude u BiH, to je sramotan čin hrvatske Vlade i onih koji upravljaju ovom krizom’

Autor: S.P.

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj, zatim predsjednik gradskog odbora Hrvatske republikanske stranke Livno Ivica Brešić, i predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž, u nedjelju su se obratili javnosti na temu prelaska granice RH za državljane RH i BiH.

Željeli su ukazati na nelogično i diskriminirajuće pravilo Stožera Hrvatske.

Naglasili su da, iako je po europskoj statistici BiH na zelenoj listi, RH i dalje za svoje državljane koji žive u BiH za ulazak u Hrvatsku traži dokaz da je putnik prebolio Covid, da je cijepljen ili da ima negativan test na Covid koji nije stariji od 48 sati.

‘Tražim da se ova mjera odmah zaustavi’, ističe Bulj

Bulj je rekao da je ta diskriminacija Hrvata koji žive na području BiH “sramotan čin hrvatske Vlade i onih koji upravljaju ovom krizom”.

“Naši sugrađani koji žive na području BiH ne mogu ući bez testiranja ili bez cijepljenja jedino u Hrvatsku, gdje mogu ući samo na 12 sati. Kao gradonačelnik Sinja i kao saborski zastupnik se tome protivim. Veliki broj ljudi iz Livna i njihove obitelji žive u našoj županiji, u Dalmaciji i ta diskriminacija je nezamisliva. U sve zemlje EU i u susjedne zemlje Hrvati iz BiH i državljani BiH mogu ući bez ikakvih problema, a mi kao turistička zemlja zaustavljamo naše sunarodnjake i sprječavamo ih da mogu doći raditi, živjeti i putovati. Veliki broj ljudi s područja Livna, s područja Hercegovine, živi i radi u našoj županiji, Dalmaciji, u RH. Ovo je više nego sramotno od Vlade. Donedavno su čak i državljani Srbije mogli ulaziti u RH bez ikakvih problema i bez ikakvog testa. BiH se nalazi na zelenoj listi, svi građani BiH se mogu slobodno kretati, svi osim naših sugrađana koje Ustavom moramo štititi i dati im ista prava kao što imaju naši građani. Ova covid kriza pokazuje kako se Vlada RH i stožer ponašaju, a poglavito u izborno vrijeme kad im trebaju glasovi. Onda je covid uhvaćen, onda kažu, sve smo organizirali, dođite i glasujte za HDZ. Kao saborski zastupnik i kao čovjek koji živi u pograničnom području s našim ljudima, tražim da se ova mjera odmah zaustavi”, rekao je Bulj.

Brešić je istaknuo da Hrvati u BiH “imaju situaciju u kojoj se deklarativno priča o pravima Hrvata, rade se razni performansi po svjetskoj sceni, no one stvari koje građani očekuju od Hrvatske Vlade, da vrati prava svojim građanima, svojim državljanima s one strane granice, nikada nisu dočekali”.

“Kod nas je demografska situacija alarmantna, i ako je RH odlučila da je ovo način sa završnom scenom koja se radi kao u rezervatu, gdje praktički ne možemo izaći iz rezervata, onda neka nam kažu i neka prestanu sa svojim igrokazima. Neka kažu da samo izvršavaju zadaće svojih tehnokratskih nalogodavaca iz EU, i da mi znamo na čemu smo. Mi ćemo se sami znati postaviti u BiH na način kako to nama paše, a ne da nas polako guše dok ne umremo”, naglasio je Brešić.









Raguž je zahvalio Bulju za sve što čini te rekao kako je “još jednom pokazao da je istinski zastupnik Hrvata koji žive izvan matične domovine”.

“Ne postoji niti jedan epidemiološki ili bilo kakav drugi razlog da se Hrvatima onemogućava boravak u RH dulji od 12 sati, osim uz predočavanje raznih potvrda. U BiH prosjek cijene antigenskog testa je 40km (160kn), dakle peteročlana obitelj mora platiti 200km samo da bi prešla granicu na dulje od 12 sati. Zanimljivo je da apele dalmatinskih ugostitelja i hotelijera kojima su Hrvati iz BiH redoviti gosti nitko ne čuje. Još jednom apeliramo da se ova mjera prema hrvatskim građanima, a i prema državljanima BiH od strane RH ukine”, zaključio je Raguž.