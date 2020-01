Bulj oštro kritizirao Plenkovića, Stiera i Kovača: ‘Oni su se jučer još jednom narugali narodu Imotskog kraja!’

Zastupnik Mosta NL, Miro Bulj, danas se osvrnuo na posjet premijera Andreja Plenkovića Imotskom. HDZ je jučer u Splitu održao trideset godina postojanja, a premijer je put u Split iskoristio kako bi posjetio još neka mjesta, uključujući i Imotski, gdje je obećao izgradnju brze ceste od Zagvozda do Imotskog.

Bulj ga je u svojoj objavi prozvao da kupuje glasove “naroda njegove Zagore”, a prozvao je i njegove političke oponente Stiera i Kovača.

“Premijer Andrej Plenković jučer je sa cilom svitom u blindiranim vozilima obišao zaboravljeni Imotski i po njihovim starim običajima uoči predstojećih unutarstranačkih i parlamentarnih izbora obećao brzu cestu od Zagvozda do Imotskog do 2023. Jasno je što je posrijedi, Plenković je još nekoliko mjeseci premijer, uskoro su izbori i treba glasove naroda moje Zagore. Isti taj premijer i njegova većina je sa smiješkom odbijala amandmane na državni proračun u posljednje četri godine koje sam predlagao za Zagoru, od spojne ceste Kukuzovac -Križice do Sinja i Cetinskog kraja, spojna cesta do Drniša i Knina, tunel Ravča-Drvenik, spojna cesta Zagvozd- Imotski (inicijativa MI za IM – Nezavisna lista mladih za Imotski i Imotsku krajinu), kao i navodnjavanja Sinjskog polja, Drniškog polja, Imotskog polja, odvodnja u Vrgoračkom polju itd…. Ali nije samo Plenković odgovoran, protiv Mostovih amandmana glasali su i njegovi oponenti Davor Ivo Stier i Miro Kovač kao i zastupnici HDZ iz Zagore i cile Dalmacije koji su se jučer još jednom narugali narodu Imotskog kraja“, napisao je na Facebooku Miro Bulj.