Bulj laže da su na Gospu namjerno punili proračun, tvrdi policajac: ‘Jeste li vi ludi da me to pitate?’

Tijekom proslave blagdana Velike Gospe u Sinju policija je imala pune ruke posla, s regulacijom prometa, sigurnosti desetaka tisuća hodočasnika i javnim redom i mirom, no sinjski gradonačelnik Miro Bulj nije zadovoljan njihovim angažmanom.

On je, naime, na Facebooku objavio da je “policija namjerno i novčano kažnjavala hodočasnike i da se to čak ni u komunizmu nije događalo”. Naveo je i da je ministar Davor Božinović osobno zapovjedio sinjskim policajcima da kažnjavaju hodočasnike i ispisuje im kazne za pogrešno parkiranje.

Bulj je u objavi spomenuo i da je Vlada krenula u odmazdu prema hodočasnicima.





‘Jeste li vi ludi da me to pitate?’

No, za Slobodnu je policajac koji je bio na terenu u Sinju kazao kako to što Bulj govori nije istina.

“Ma čekajte, jeste li vi ludi da me to pitate? To nema veze s mozgom. Ma koji Božinović? Baš će ministar zvati moje šefove i to im govoriti, ha-ha-ha… A sina ti, kakve su vam to gluposti. Pustite vi Bulja. Ubili smo se od posla za vrijeme Alke i Gospe, sve je dobro prošlo, a ako imate nekih službenih pitanja, javite se našoj policijskoj upravi. Ja stvarno ne mogu takve idiotarije i laži slušati. Ne mogu…”, komentirao je policajac Buljev status.

Odgovor iz policije

No, onda im je stigao i službeni odgovor PU Splitsko-dalmatinske.

"Policijski službenici Policijske postaje Sinj dana 15. kolovoza 2023. godine sankcionirali su 29 vozača nepropisno parkiranih vozila koja su ugrožavala promet te ometala nesmetano kretanje pješaka. Naime, tijekom noći 15. kolovoza, zaprimljena je dojava o nepropisno parkiranim vozilima, dok su tijekom jutra, u vrijeme uoči procesije i misnog slavlja, policijskim službenicima prilazili brojni građani tražeći pomoć i postupanje policije jer se nisu mogli kretati zbog nepropisno parkiranih vozila.









Gotovo sva postupanja zbog nepropisno parkiranih vozila bila su od 7.30 do 10 sati kada su ispisana izvješća o počinjenom prekršaju te je izdano jedno upozorenje, a nije naplaćena niti jedna novčana kazna.

Napominjemo kako je grad Sinj za dan 15. kolovoza omogućio besplatno parkiranje na gradskim parkiralištima za sve vozače koji su dolazili u Sinj. Dio vozača svjesno je ignorirao navedenu mogućnost te su nepropisno parkirali na način koji ometa kretanje pješaka i otežava dostupnost vozilima žurnih službi. Opisano ponašanje dodatno je rizično u situacijama masovnog okupljanja kakvom smo svjedočili i kada je prohodnost i dostupnost od iznimnog sigurnosnog značenja, zbog čega su policijski službenici sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama takva ponašanja sankcionirali.

Upravo i zbog predanog rada policijskih službenika, Dani Alke i Velike Gospe u Sinju su protekli bez značajnijih sigurnosnih incidenata" , naveli su iz policije.









Buljev status

Podsjetimo, sinjski je gradonačelnik objavio sljedeći status:

“Ovo se ni u komunizmu nije događalo, za Veliku Gospu kažnjavati hodočasnike. Do našeg upravljanja Gradom Sinjem sve gradske uprave naplaćivale su parking u dane Velike Gospe, a mojom odlukom uveli smo besplatan parking za vrijeme proslave Velike Gospe i uz to smo osigurali dodatan parking kako bismo našim hodočasnicima poslali poruku gostoprimstva i dobrodošlice u Sinj.

Ali prvi put je policija, vjerojatno po Božinovićevom nalogu, naplaćivala kazne ljudima zbog parkiranja, što se u Sinju u dane Gospe nije događalo ni u komunizmu. Svjesni smo gužvi, ali njih smo priželjkivali i radili na promociji Sinja i pozivanju što više ljudi u Sinj.

Za automobile koji su smetali odvijanju parkinga osigurali smo pauk za premještanje tih automobila. Osigurali smo i bobije i studente kako bismo pomogli nesmetano odvijanju prometa. Unatoč tome, policija je mnogima čiji automobili nisu smetali odvijanju prometa naplaćivala kazne.

Unatoč Plenkoviću i Božinoviću, Sinj je cijelo ovo ljeto prepun posjetitelja, a u dane Gospe i hodočasnika. Izgleda da ova Vlada na račun Sinja samo želi puniti proračun! Ovo se ni u komunizmu nije događalo. I ovo je prvi put da je policija išla u ovakvu odmazdu prema hodočasnicima. Nećemo vam ovo zaboraviti!” , napisao je Bulj, kojega je veći dio njegovih pratitelja podržao i čestitao mu na hrabrosti.