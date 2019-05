Bulj: ‘Biti Srbin u Hrvatskoj kao Milorad Pupovac znači biti u većini, on vlada Hrvatskom zajedno s Plenkovićem’

Autor: Dnevno/Dr. K.

Saborski zastupnik i kandidat Mosta za europske izbore Miro Bulj gostovao je u emisiji Studio uživo N1 televizije gdje je komentirao prikupljanje potpisa za referendumsku inicijativu ’67 je previše’, Zakon o financiranju političkih stranaka, izgradnju baznih stranica, isključiv gospodarski pojas i objavu Brune Esih povodom obljetnice oslobođenja Zagreba.

Na pitanje kako komentira ponašanje ministra Marka Pavića koji je danas izbjegao neka novinarska pitanja, ostavivši zamjenicu da na njih odgovori, Bulj je odgovorio: “To govori sve o ministru i ovoj vladi. Ministar koji bježi ispred medija i hrvatske javnosti, to govori o njemu. Kad je nezgodno, on bježi. Možemo ga nazvati ministar Bižanija. Bježi od javnosti, bježi od odgovornosti. Jedino ima dovoljno novca za protureferendumske aktivnosti u koje ulaže, što je protiv zakona i pravila”.

“Ministarstvo reklamira svoju kampnaju protiv referendumskih inicijativa, što je katastrofalno. Nije uređeno ni prikupljanje potpisa za referendumske inicijative. Slagali se ili ne s referendumskom inicijativom, to je ustavno pravo”.

Kandidat Mosta za europske izbore osvrnuo se i na svoj prijedlog za izgradnju baznih stanica.

“To nigdje zabilježeno nigdje u Europskoj uniji ili izvan nje. Tamo teleoperateri imaju obvezu tražiti dozvolu”, kazao je Bulj.

“To je neuređeno pitanje i zbog toga Deutsche Telekomima dvostruko veću dobit u Hrvatskoj nego u ostatku Europe.

“Isključiv gospodarski pojas je ono što je ključno. I Vijeće Europe tražilo je da ga proglasimo da zaštitimo naš riblji fond, podmorje i nadmorje. Činjenica je da Vlada to ne želi. Plenkoviću je bitniji odnos s fašistom Tajanijem koji proglašava Istru i Dalmaciju talijanskima, Merkel i Juncker nego narod”.

Bulj je komentirao i uništavanje plakata SDSS-a.

“Meni je neprihvatljivo sve što nije u skladu sa zakonom. Mene osobno smeta plakat kako biti Srbin u Hrvatskoj na Trpinskoj cesti, kad sam bio u Borovom selu, u blizini mjesta gdje je poginuo Blago Zadro i drugi momci. To je mjesto pijeteta. Biti Srbin u Hrvatskoj kao Milorad Pupovac znači biti u većini. On je u hrvatskom Saboru, i vlada Hrvatskom zajedno s Plenkovićem. On je jedan od ljubimaca Aleksandra Vučića koji je huškao ljude da idu na granicu. Srbi u mom mjestu žive kao ja i ja sam iznimno ponosan što su Srbi u mojem mjestu. A ja sam iznimno ponosan na 9.000 ljudi srpske nacionalnosti koji su branili Hrvatsku”, kazao je Bulj.

Na pitanje što misli o objavi Brune Esih, Bulj je odgovorio: “Bruna Esih može imati svoj stav. Ja mogu samo kazat da je meni temelj hrvatske države jedinstvo i zajediništvo. Antifašizam nije vrijednost samo jugokomunista, nego europska i svjetska vrijednost. Ja ne vidim fašiste osim Tajanija i prijatelja. Hrvatska ima svoje simbole.”

Na pitanje što misli o onima koji crtaju ustaške simbole, Bulj je odgovorio kako neki crtaju peterokraku zvijezdu i kako svatko crta nešto.

“Treba zatvoriti tu povijest i treba graditi na Domovinskom ratu. Hrvatski branitelji su najveća vrijednost. Nisam za ikakve zabrane niti sam za ikakve provokacije,” kazao je Bulj.