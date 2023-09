Buknula svađa u Saboru, Bulju ostao uključen mikrofon: Koga je to nazvao ‘Plenkovićevom Snjeguljicom?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Sabor raspravlja konačni prijedlog Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koji se mijenja temeljem odluke Ustavnoga suda, kojom aktualni zakon prestaje vrijediti 1. listopada.

Predloženim Zakonom, kao i dosad, ostaje 10 izbornih jedinica (plus dvije koje se odnose na izbor zastupnika nacionalnih manjina i državljana s prebivalištem izvan Republike Hrvatske) u kojima se bira po 14 zastupnika.

Novih 10 izbornih jedinica pritom su određene na način da je broj birača u zakonskom okviru od +/- 5 posto, odnosno niti u jednoj izbornoj jedinici odstupanja nisu veća +/- 2,20 posto. Kao polazište broja birača u svakoj izbornoj jedinici uzeti su podaci iz registra birača.





Sjednicu Sabora pratimo uživo

11:40 Peović: Išli ste u Grčku, branili huligane, a doma cipelarili državne namještenike

“Plenković je mecena obespravljenja, a vi ste mu prvi pobočnik. Vi ste išli u Grčku, branili ste huligane, cipelarili državne namještenike da prekinu štrajk, sucima dali 500 eura, a njima 50 i kako se čuditi kada donosite izborni zakon gdje igrača s jedne strane ima 11, a druge 13”, replicirala je ministru Katarina Peović.

“U zadnje vrijeme to što komentirate je smiješno ili sramotno, ne poznajete službenički sustav. Zanemarujete činjenicu koja se u javnosti isticala za povećanje plaće, nitko nije ucijenio sindikat da potpiše sporazum o dodatku od 12 posto”, odgovorio joj je ministar Malenica.

11:30 Ante Kujundžić ministra je pitao je li konzumirao buniku

Gatati tko će ovim zakonom proći bolje, irelevantno je. Kada bih povjerovao u dobru volju zakona demantiralo bi me to što smo krenuli u zadnji čas, ako bi kao ministar zaobiđete upute Venecijanske komisije, onda sam u dilemi. Ili se vas kao ministra ništa ne pita ili ste konzumirali buniku prilikom izrade ovog zakonskog prijedloga”, pitao je Ante Kujundžić ministra Malenicu.

“Što je Venecijanska komisija? Savjetodavno tijelo Vijeća Europe za ustavna pitanja. Nikakve upute nije dala, daje preporuke, kada je riječ o veličini izbornih jedinica i odstupanju, ona dopušta 10 čak i 15 posto. Nas obvezuje odluka Ustavnog suda temeljem koje smo postupili”, odgovorio mu je Malenica.









11:05 Bulj je HDZ-ovca nazvao Plenkovićeom snjeguljicom

HDZ-ov Josip Borić obrušio se na Bulja te rekao kako će imati posla s takvim političarima koji namjerno lažu, na što je Mostovom zastupniku očito ostao uključen mikrofon pa ga se moglo čuti kako je Borića nazvao ‘Plenkovićevom snjeguljicom’.

11:00 Bulj: Ovo je Šeksov inkubator









“Ne poštuju se granice županija, no 500 tisuća birača više nego stanovnika je porazno, prekrajanje nečega što je Šeks napravio u svom inkubatoru”, replicirao je ministru Bulj.

“Elektronsko dopisno glasovanja nije predmet ovog zakona niti razmatranja. Vi ste čelnik jedinice lokalne samouprave znate koji je modus biračkih odbora, tada niste upozoravali na višak birača, koristite argumente kada vam pašu”, vratio mu je Malenica.

10:55 Malenica: Promašena teza o 500 tisuća listića viška

Ministar Malenica odlučio se obračunati s navodima zastupnika da zakon nije pošten i da izborna pravila nisu jednaka za sve.

“Promašena je teza o 500 tisuća glasačkih listića viška, imamo jasan proces, kada se raspišu izbori i pripremi izvadak iz registra birača koji dobiva birački odbor, pregledavaju listiće i kutije, nema ubačenih listića prije glasovanja. Postoje promatrači”.

10:45 Svađa koja nema veze s temom: Tko je izdajnik?

Zastupnici su se opet posvađali zbog povreda poslovnika, dakle, nečim što nema nikakve veze s prijedlogom Zakona o izbornim jedinicama. Katarina Peović Jandrokovića je prozvala zbog ‘moraliziranja o kršenju povreda poslovnika’.

“Napravit ću iznimku, bio sam nedavno s predsjednicom slovenskog parlamenta, svaki klub ima za izlaganje pet minuta puta broj članova. Svaki klub vaše veličine 15 ili 20 minuta i to je sve. Ne može se sto puta intervenirati, točke dnevnog reda obave u tri ili četiri sata. Predugo sam u politici da bi moralizirao. Ovako ćemo svaku točku raditi po 10 sati”, odgovara joj Jandroković, na što se javio i Miro Bulj.

“Ako ovaj poslovnik nije dobar, vratimo se na stari, ovako ste ukinuli pravo sloboda govora zastupnika, kada građani vide kako izbacujete zastupnike…”, rekao je i naljutio Jandrokovića.

“Držimo se reda, poslovnika, zakona, samo to tražim. Nikoga ne gušim”.

Na to je ustao i Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, zanimalo ga je zašto je jučer dobio treću opomenu.

“Nisam ja veslo sisao da me navlačite da govorim ono što vi želite”, poručio mu je Jandroković, a zatim se javio i HDZ-ov Ante Deur koji je prozvao zastupnika Domovinskog pokreta.

“Jučer ste Medvedu i nama u HDZ-u rekli da smo izdajnici. Gdje ste vi bili 20 godina? Kako se svo to vrijeme niste sjetili nestalih?”.

“Ovako, gdje sam ja bio vas se ne tiče, pitajte se gdje ste vi bili a niste ništa napravili. Tražim od vas, nisam rekao Medvedu, nego Plenkoviću što vas i boli”.

“Ne cirkusirajte”, kratko mu je rekao Jandroković. No, Deur nije odustao.

“Premijera nazivate izdajnikom, odakle vam pravo?”.

10:40 Miletić: Imamo 500 tisuća viška listića, možda su na Marsu

Marin Miletić u replici se opet požalio na prijedlog izbornog zakona.

“Vaš kolega iz stranke govori da je to utakmica u kojoj su pravila jednaka. kako je moguće da prije početka utakmice imate 500 tisuća viška. Kažu iz vaše stranke, svi će oni za HDZ. Ti viškovi, možda su neki mrtvi, možda na Marsu… Ovo je strašno, to nije pošteno. Kako je moguće da idemo na izbore a imamo 500 tisuća viška glasačkih listića”.

Zekanović mu je replicirao: “Miletić pokušava izbjeći reći da je njegova stranka imala ministra uprave u dva mandata, mogli su to promijeniti. Prstom nisu mrdnuli. Čista laž”.

Kreće lavina povreda poslovnika

“Ovo držim nekorektnim, mahala vi ne mahala, ja ću napraviti po svome. Zlorabite povredu poslovnika, a imate replike. Apeliram da se prekine s time. Teško ćemo ovako raditi, ne razumijem, ovo nije moj hir, nego poziv da se držite pravila”, zavapio je Jandroković. HDZ-ovci naravno brane prijedlog zakona, kažu da su pravila jednaka za sve i da birački odbori sve kontroliraju dan izbora.

“Legitimno je da svatko izabere imati đon obraz, biti satelit, ali narod to prepozna. Važno je da nam se zamjera da ništa nismo napravili u pet mjeseci, a čovjek brani HDZ koji 30 godina vodi državu. Sramotno”, odgovorio je Miletić kolegi Zekanoviću.

10:25 Ministar Ivan Malenica predstavlja zakon u drugom čitanju

“Propisano je da punoljetni hrvatski državljani imaju opće i jednako pravo na izborima. Zastupnike se bira iz 10 izbornih jedinica, u svakoj 14 zastupnika. Čl 39. propisano je da se izborne jedinice određuju tako da se broj birača ne smije razlikovati plus minus pet posto. Poznato je da je odlukom Ustavnog suda 2023. ukinut zakon kojim se uređuje područje izbornih jedinica za izbor u Sabor. U odluci je navedeno da zakon nije suglasan s člankom 45 Ustava. Kao bitna obilježja ovog prijedloga Zakona o izbornim jedinicama ističemo da broj izbornih jedinica ostaje jednak kao i broj zastupnika, po 14 u svakoj. Kao polazište broja birača uzeti su podaci iz registra birača. Prijedlogom zakona predložena je da je osnova za određivanje područja izbornih jedinica, prosječan broj birača upisanih u registar birača, utvrđuje se tako da se ukupan broj birača upisan u registar podijeli s brojem izbornih jedinica. Prema ovom prijedlogu broj birača u svih 10 jedinica je u okviru plus minus pet posto”, rekao je Malenica.

Peđa Grbin tražio je povredu poslovnika.

“U Zakonu piše da nema većih odstupanja od pet posto, znamo da registar birača nije pouzdan podatak, u prijedlogu zakona se iznosi laž”.

Nakon stanke Jandroković je zastupnike podsjetio na crticu iz hrvatske povijesti jer danas obilježavamo 150 godina od kada je Ivan Mažuranić imenovan hrvatskim banom, prvi koji nije pripadao feudalnom staležu.

“Njegove su zasluge što je hrvatski jezik prvi put u povijesti zakonski uređen”.

10:10 Jandroković odredio stanku

10:00 Dalija Orešković: Nema pobjede nad HDZ-om dok ne porazimo Šeksovu kuhinju

Dalija Orešković obrušila se na HDZ:

“Pridružujemo se onome što su rekli prethodnici, HDZ je pokazao krajnji prijezir prema demokracije i državi te građanima, to nije partija. Dolazimo do najvećeg grijeha i štete koju je HDZ napravio, to nije korupcija, najveći grijeh je to što ste građane uvjerili da im glas malo vrijedi, da je pitanje kroja izbornih jedinica za njih ne tema, nema pobjede nad HDZ-om bez da se pobijedi Šeksova kuhinja. Uputit ćemo dva zaključka, da se Vlada obvezuje da do kraja godine sredi popis birača, a drugim tražimo da se ovaj zakon uputi u treće čitanje, manja je šteta da se probije ustani rok nego da se usvoji nedemokratski zakon o izbornim jedinicama”, rekla je Orešković na što joj je replicirao HDZ-ovac Damir Habijan.

“Ustavni sud je tražio da se poštuje načelo općeg i jednakog biračkog prava, ovim prijedlogom se to ostvaruje, poštivanje čl. 45 ustava, da odstupanje po izbornim jedinicama ne bude veće od pet posto. Meni ovo zvuči da tražite opravdanje za ono što će se desiti, a to je poraz na izborima”, rekao je.

Na to se javio Mostov Miro Bulj.

“Habijan vrijeđa narod, pa mrtvi će glasati, 500 tisuća više ljudi nego birača, vi tvrdite da je to u redu”, odgovorio mu je i dobio opomenu.

09:50 Marin Miletić: ‘Bila bi tarapana’, odmah se javio Zekanović

Mostov zastupnik Marin Miletić pobunio se protiv ovakvog prijedloga zakona.

“Igramo košarku 1:1, vaši su suci, apeliram na vašu savjest kao kršćanina, pustite da budem što jesam. Ustavni sud upozorava od 2010. da zakon nije dobar. Što ste radili cijelo vrijeme? Čitamo crnu kroniku pa vidimo što ste radili. Ako ste iskreni u srcu, 500 tisuća glasačkih listića viška, naša nada je milijun i 670 tisuća koji ne izlazi na izbore. Moj Kastav stavljate zajedno s Glinom i Petrinom, to je nespojivo. Želimo Hrvatsku kao jednu izbornu jedinicu, to ne date jer bi bila tarapana, ne bi vas bilo”, rekao je Miletić što je isprovociralo Hrvoja Zekanovića da se javi.

“Hrvatska će biti jedna izborna jedinica na europskim izborima gdje je Most ostao ispod praga, pozivate se da ste kršćanin, recite sami kojoj sekti pripadate da ljudi znaju”, rekao je Zekanović i zaradio opomenu.

09:40 Sjednica je krenula zahtjevima za stankom

Prvi stanku traži Marijan Pavliček:

“Vladajući kroje zakone po svojoj mjeri. Već na sljedećem popisu morat ćete mijenjati zakon jer će opet doći do razlike u broju birača, niste ništa dobili osim što nastojite dobiti još jedne izbore, narod je umoran od vaših igara

Peđa Grbin:

“Da je bilo samo do vladajuće većine o ovome ne bismo raspravljali, o ovome raspravljamo jer je Ustavni sud utvrdio da je dosadašnja podjela izbornih jedinica neustavna. Sljedeći tjedan ćemo glasati. Ustavni sud kaže da registar birača nije vjerodostojan, a radna skupina opet zakon bazira na popisu birača. Samo ste krpali rupe, džaba nam posao”, rekao je Grbin.

Uskoro opširnije…