Buknula svađa oko stranih radnika: ‘Posla ima, ali smo mi Hrvati bili lijeni’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Dolazak sve većeg broja stranih radnika u Hrvatsku vruća je tema još od prošle godine. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u razdoblju od početka 2023. do kraja studenog su izdana 147.593 pozitivna mišljenja za boravak i rad stranih radnika.

Procjenjuje se, bit će ih još i više jer nam na tržištu nedostaje radne snage.

Upravo se na tu temu razvila burna rasprava na Redditu jer je jedan korisnik izrazio mišljenje koje je mnoge pogodilo ‘u živac’.

Zapalio objavom na Redditu: Možda smo mi bili izbirljivi

“Išao sam u dućan i pitam gospodina gdje je mačja hrana, a on meni ‘Sorry, don’t speak’. Budući da se snalazim s engleskim jezikom, nije mi problem pitati opet, čovjek mi je ljubazno pokazao gdje je i nasmiješio se. Tada sam shvatio kako sam ja, koji živim u ovom gradu, godinama bio nezaposlen, a ovaj čovjek dođe iz Azije i zaposli se. Znači da sam ja mogao raditi, samo sam bio lijen ili mi je bilo ispod časti slagati police u dućanu”, rekao je te poručio.

“Posla ima, ali smo mi, eto, možda bili izbirljivi”.

Pljušte reakcije: To je robovanje, a ne život

Upravo je taj komentar iznervirao mnoge jer se na objavu nanizalo skoro 300 komentara. Ljudi se mahom ne slažu s tom konstatacijom, vjeruju da nije problem u poslu, već u plaći nedostatnoj za život.

“Posla ima, ali za onoga tko će ga raditi za minimalac s plaćenim smještajem kao Nepalci”.









“Koliko puta ćemo utvrđivati gradivo? Ima posla tko želi raditi za minimalac, strancima je tu plaćen smještaj u kojem ih naguraju po 10 u jednu sobu. Većinu novca šalju doma gdje vrijedi više. S druge strane, očekuješ da naši ljudi rade za 600 eura u državi u kojoj je stanarina 500 eura? Osim toga, to što ti stranci imaju se ne može nazvati životom nego preživljavanjem. Je li to stvarno nešto u što bismo se trebali ugledati? Imam i ja posla za minimalac i dodatne posliće gdje ispadne da radim preko 70 sati tjedno. Psihički i fizički me već uništilo”, odgovaraju mu korisnici Reddita.

Dodaju, ne žele preživljavati nego i živjeti.

“Vlada je dozvolom uvoza stranih radnika skresala plaće, a životni standard samo raste. To su samo privremena rješenja koja jako štete budućnosti Hrvatske i njezinom stanovništvu. Industrija propada – ajmo uvoziti gotove proizvode. Pada natalitet – povećajmo dobnu granicu za umirovljenje. Veliki rast cijena stanova – ajmo dati subvencije. Nije prošlo pet godina, a već se vide posljedice”, upozorava jedna osoba u komentaru.









‘Neka dignu plaće pa će vidjeti domaće radnike’

“Svi bi najradije radili u svojoj zemlji. Zašto nitko ne želi raditi? Kako da rade kada ti u Zagrebu za stan i režije minimalno treba 700 eura, a plaća 1000-1100 eura. Kažu 1300 eura prosjek ili koliko već, haha. Kako kupiti auto s tim novcem, kako živjeti? Pa nije život samo posao, režije, najam i hrana. U Hrvatskoj je očito robovanje, a to si nitko ne želi priuštiti. Život je prekrasan, ovaj planet je divan da svatko želi malo obići i vidjeti nešto. S našom plaćom ne možeš ni do Plitvica. Zato se poslodavci svejedno smješkaju, jer stiže jeftina radna snaga, a naši ako ne žele raditi, pa, naravno, neka idu preko granice. Klasika”.

Neki su se zgražali nad izjavom da su Hrvati bili izbirljvi.

“Radio sam i ja nekada za 1600 kuna cijeli mjesec i bogami više ne bih to ponovio”. Dodaju, posla ima, to je točno, ali nitko ne želi raditi 40 sati tjedno za kikiriki.

“Neka dignu plaće pa će vidjeti kako je lako naći domaće radnike”, zaključuju ljudi u komentarima.