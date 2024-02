Bujica uhvatila Benčić na djelu, mota kao profesionalka: Kaže da je duhan, mnogi joj ne vjeruju

Autor: I.G.

Na društvenim mrežama proširila se zanimljiva snimka koju je snimila ekipa TV emisije Bujica, s velikog prosvjeda lijeve oporbe na Markovom trgu u Zagrebu, a na njoj se vidi kako saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić uzima nepoznatu supstancu i stavlja ju u papirić.

Iako je sama zastupnica izjavila kako je supstanca koja je stavljena u rizlu zapravo duhan, na društvenim mrežama i brojnim portalima pojavile su se sumnje kako se zapravo radi o opojnoj drogi marihuani.

“Kako su je ogradili da ne bi vidjeli ‘drogiranje’ Benčićke..,ali ovo im jedini radni staž koji sebi mogu priskrbiti komunistčki aktivisti”, napisao je jedan komentator na društvenim mrežama, a drugi se nadovezao:

“Jadnica mota u panici, a ove dvije drugarice je štite leđima. I to bi htjelo postati premijerom”, napisao je komentator na Facebooku. Još jedan komentator rekao je kako sumnja da se radi o duhanu: “Bome to nije duhan, a ove dvije joj čuvaju leđa! I tko je to iza pulta? Čiji je razgla?”, piše u komentaru.

OVAJ VIDEO SNIMILA JE EKIPA BUJICE: Sandra Benčić nešto mota?!

#nevjerujzenikojapusidrinubezfiltera MEDIJSKA KRAĐA! SNIMKU NAM KRADU HDZ-ovci, ALI I MEDIJI KOJI ZA NJIH GOVORE DA SU LOPOVI?!





Kažu lijevi zgubidani da su jučer na Trgu sv. Marka prosvjedovali protiv korupcije i krađe… Zbog toga molimo njima sklone, YUganske medije – da ne kradu snimku ekipe Bujice, koja je uhvatila drugaricu Benčić kako nešto poskrivečki “mota”, dok Krešo Blaupunkt pred ekstremnom ruljom s pajserima, urla DOSTA! Snimku su prvi maznuli HDZ-ovci i proširili je njihovim WhatsApp grupama, prethodno odstranivši logo Bujice i Z1 televizije! OK, njih lijevi zgubidani ionako optužuju da su lopovi i to je svima jasno, al’ kako to da sada i drugovi što vrište “Drž’te lopova!” – KRADU?! Zajednička karakteristika većine medijski impotentnih DNOvinarčića u Hrvatskoj (čast izuzecima) očita je ljubomora prema gledanosti, profesionalnim dostignućima, utjecaju i brojkama koje ostvaruje Bujica – pa nam zbog toga često kradu snimke, vijesti i ekskluzive koje redovito objavljujemo.





Naš narod voli reći; tko laže, taj i krade – a u ovom slučaju vrijedi i obrnuto; TKO KRADE, TAJ I LAŽE! Zbog toga, nemojte vjerovati onima koji kradu naše snimke, baš kao ni ženi koja puši Drinu bez filtera😂

#bujicatim🇭🇷 SNIMKA BUJICE/Z1: SANDRA BENČIĆ NEŠTO MOTA U RIZLU (Snimku smo objavili jučer, kao dio šireg šaljivog video-izvještaja sa skupa YUljevice na Trgu sv. Marka, u što se možete uvjeriti – ako otvorite prethodni post!) Posted by Velimir Bujanec on Sunday, 18 February 2024

Bujanec: Snimku su maznuli HDZ-ovci

Snimku je na društvenim mrežama objavio TV voditelj Velimir Bujanec uz natpis “Kažu lijevi zgubidani da su jučer na Trgu sv. Marka prosvjedovali protiv korupcije i krađe… Zbog toga molimo njima sklone, YUganske medije – da ne kradu snimku ekipe Bujice, koja je uhvatila drugaricu Benčić kako nešto poskrivečki “mota”, dok Krešo Blaupunkt pred ekstremnom ruljom s pajserima, urla DOSTA!

Snimku su prvi maznuli HDZ-ovci i proširili je njihovim WhatsApp grupama, prethodno odstranivši logo Bujice i Z1 televizije! OK, njih lijevi zgubidani ionako optužuju da su lopovi i to je svima jasno, al’ kako to da sada i drugovi što vrište “Drž’te lopova!” – KRADU?!”

‘Ima nas na tisuće’

Podsjetimo, prosvjed pod nazivom “Dosta je! Odmah na izbore” organiziralo je 11 lijevo-liberalnih oporbenih stranaka, koje su zatražile zaustavljanje korupcije, kriminala, pljačke i HDZ-ove uzurpacije vlasti te da se odmah raspišu parlamentarni izbori.

Lijevo-liberalnu oporbu ujedinilo je i dignulo na noge imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom, za kojeg navode da je „HDZ čovjek” koji se ‘druži s kriminalnim miljeom’, da laže i da je ‘odavao informacije iz istraga osobama kojima to nije smio’.

Sandra Benčić bila je prva govornica: “Ima nas na tisuće, to govori koliko toga se može promijeniti u samo tjedan dana, zamislite što možemo napraviti u narednim mjesecima. Neću danas govoriti o Plenkoviću, Turudiću i HDZ-u. Pročitat ću poruku jedne sugrađanke”, rekla je pa krenula čitati.

“Dolazim na prosvjed jer su mi sestre i brat morali tražiti sreću vani, brata nisam vidjela pet godina, najstariju sestru četiri. Ministar koji ubije čovjeka dobije posao na fakultetu, a žena koja prodaje povrće završi u zatvoru jer nema papire”, pročitala je Benčić.