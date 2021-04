BUJANEC REAGIRAO NA OBJAVU MINISTARSTVA BRANITELJA: ’Izgleda da ih je jako zabolio dokument’

Autor: M.V.

Velimir Bujanec, urednik emisije Bujica reagirao je na priopćenje Ministarstva branitelja u kojem su se oni osvrnuli na najavu njegove emisije, koju je on i sam objavio na svom Facebook profilu, u kojoj govori kako donosi dokument koji dokazuje da je Vlada odbila financirati komemoraciju u Borovu Selu. Tvrdi kako je isti potpisao premijer Andrej Plenković, ali iz Ministarstva navode kako je Vlada Republike Hrvatske prihvatila pokroviteljstvo nad obilježavanjem 30 godina od ubojstva 12 redarstvenika u Borovu Selu te da je tvrdnja da se navedene obljetnice nisu sufinancirale od strane Vlade netočna.

“VJEROVALI ILI NE: Redakcija Bujice dobila je reagiranje na emisiju koja još nije ni počela! Kako su Plenković i Medved saznali za sadržaj?! Ministarstvo hrvatskih branitelja na čijem je čelu Tomo Medved, zamjenik Andreja Plenkovića, je u 17:42 redakciji Bujice i direktorici programa Z1 televizije, gospođi Mireli Matković poslalo reagiranje na emisiju koja počinje tek u 20:05! Dakle, dva sata prije početka Bujice, oni “reagiraju“ na nešto što još nije ni emitirano! Kako ne vjerujemo da je Tomo Medved u ministarstvu zaposlio ‘Vidovitog Milana’, možemo samo pretpostaviti na koji je način njegova press služba saznala što bi mogao biti sadržaj emisije”, govori Bujanec pa dodaje: “Izgleda da ih je jako zabolio dokument koji je procurio iz Plenkovićeve Vlade, a na kojem jasno piše da Vlada RH prihvaćanjem pokroviteljstva nad komemoracijom za dvanaest hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu ’ne prihvaća nikakve financijske obveze’…”.

Tvrdi potom i kako se iz ministarstva izmotavaju, ali on to isto neće prihvatiti kao argument, rekao je. “Od nadležnih institucija ćemo zatražiti da nam objasne na koji je način vlast došla do informacije o sadržaju emisije koja još nije emitirana”, zaključio je.

Reagirala i krovna kuća

Na priopćenje ministarstav potom je reagirala i sama Z1 televizija. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Teško je reagirati na zahtjev koji se odnosi na budući događaj; na TV emisiju BUJICA, koja se tek treba emitirati – večeras 30. 04. 2021. g. u 20:05 h. Osim što se radi o vanjskoj produkciji, sasvim očito se radi o odgađaju koji se još nije dogodio! Kako i otkud ovakav, u svijetu medija nikad viđen zahtjev? Da televizija reagira na nešto što se još nije dogodilo? Analizira li u Ministarstvu branitelja emisije koje se još nisu dogodile netko vidovit? Ili se neke, očito tajne službe, bave sadržajem emisija naše vanjske produkcije? Ili je ovo neki SF uradak po uzoru na film „MINORITY REPORT“ kojim se unaprijed sankcioniraju još nepočinjena nedjela, po vašem mišljenju? Pokušali smo shvatiti o čemu se ovdje radi pa smo uočili jednu neobičnu pojavu.

Jedino što se ranije zna, prije emitiranja, o večerašnjoj emisiji je na FB profilu objavljena odluka Hrvatske vlade URBROJ 50301-29/23-21-5, od 14. travnja 2021.g. iz koje je razvidno da Vlada RH, niti njezino Ministarstvo branitelja nisu inicirale obilježavanje 30 godina od ubojstva 12 redarstvenika u Borovom selu, nego da je to učinila Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata, te da Vlada RH ne preuzima nikakve financijske obaveze.

Dopustite da napišemo da su obje informacije u svakom pogledu šokantne i gotovo sasvim nevjerojatne.

Želi li dopis vašeg Ministarstva Z1 Televiziji i cijeloj javnosti poručiti da je ta odluka falsifikat? Ili da se Ministarstvo branitelja ne slaže s odlukama Vlade koje je dio? Ili, pak, želi poručiti da Ministarstvo branitelja misli da je takva skandalozna odluka Vlade RH u redu?









Molimo Vas da nam na ova pitanja odgovorite. Sukladno Zakono o informiranju, dakako, stojimo vam na raspolaganju za demanti, ovisno o tome kakvi su vaši odgovori na navedena pitanja”, naveli su.