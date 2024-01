Bujanec posjeo Grmoju u ‘vruću fotelju’, frcaju iskre: ‘Došli ste kao drumski razbojnik’

Autor: Dnevno.hr

U večerašnju emisiju Bujica na Z1 televiziji stigao je neočekivani gost.

Naime, saborski zastupnik i glavni tajnik Mosta, Nikola Grmoja, ipak je prelomio pa odučio doći u emisiju Velimira Bujanca.

Bujanec je sve potvrdio na svom Facebooku, rekavši da su se uoči emisije pojavile brojne glasine da se Mostovcu sprema ‘klopka’, što je demantirao.

Burno već na početku: Tko je gurnuo Troskota da pomogne Tomaševiću?

Već je na početku postalo burno, Grmoja je inzistirao da se predstavi.

“Tu se o meni svašta govorilo četiri godine, to nije ista osoba. Poštovao bih da djelujete iz uvjerenja, nažalost ponašate se kako šef ove televizije, za koga je on, tako vi gurate. Škoro vam je bio doktor u jednom trenutku, a nakon izlaska iz DP-a ste ga blatili”, rekao je na početku Mostovac, na što mu je Bujanec odgovorio da nije on taj koji je gurnuo Troskota da pomogne Tomaševiću da uvjerljivo pobjedi.

“Zašto ste ga kandidirali? Koliko je dobio?”, pitao ga je Bujanec.

“Možda samo trebali medijatora zvati, samo dajte, slični ste Plenkoviću. Kada Plenković proziva novinare, dignu se svi ljevičari pa i Maja Sever, kada Grmoja prozove nekoga za koga misli da je vlasnik televizije, tko je stradalnik i ratnik, to je užas”, rekao mu je Bujanec.









“Koja je razlika u odnosu prema novinarima bez obzira s koje televizije dolaze? Zašto ste novinara Z1 izvrgnuli lažima da nije na presicama postavljao pitanja vama kao Plenkoviću? Napisali ste na Facebooku da sam vas zvao u 13 sati, nikad nisam imao taj termin”, kaže mu Bujanec.

“Ne zovete me ovdje, a pričate da negdje često gostujem. Čim su mi prijatelji javili da vrijedi vaš poziv uživo, rekao sam da dolazim. I sada se bojim da neće biti nekog kašnjenja, vidim da ste prestrašeni od samog početka”, kaže mu Grmoja.

“Upiškio sam se od straha….”, ironično je rekao Bujanec.









“Na samom ulazu me zaštitari pretresli, to je pokušaj psihološkog pritiska”, opet je ubacio Grmoja, odjeven u kožnu jaknu.

“Kad ste došli kao drumski razbojnik”, rekao mu je urednik emisije.

Grmoja opet optužuje da je Z1 u vlasništvu Marija Radića, dok ga Bujanec suočava s izvatkom sa sudskog registra, vlasništvo je transparentno: “Vlasnik je Hrvoje Milas”, rekao je.

Grmoja: Šešelj je imao bolji tretman u emisiji

No, Grmoja ne odustaje: “Imao je bolji tretman Vojislav Šešelj u vašoj emisiji nego ja”.

“Hasanbegović me molio da vas pitam, da u Vladi Karamarka ste vi inzistirali na ostanku i zadržavanju Borisa Miloševića na mjestu pomoćnika ministra?”, pitao ga je Bujanec, no Grmoja na to direktno ne odgovara već i dalje inzistira na tezi da je Radić vlasnik Z1.

Pale teške optužbe: Most je stajao iza Pokrovca

Milenko Bilić, jedan od vođa prosvjeda seljaka u Slavoniji, u prilogu koji je pušten u emisiji je iznio je ozbiljne optužbe na račun Mosta. Rekao je da je Nikola Grmoja stajao iza Tomislava Pokrovca, to je rezultiralo svađom Pokrovca i Kristine Bakule.

“Napao ju je zašto ne dolazi na punkt, iza svega je stajao novac, s nekih desetak tisuća eura je Most podržao Pokrovca, ono što ne znate je da je podvala Grmoje i Mosta išla u drugom smjeru da neka druga stranka bude optužena i da Pokrovcu bude isplaćen kredit. Pozivam Grmoju, iskreno kažem, Nikola Grmoja i Most, kako vas nije sram. Došli ste tamo kupiti političke poene i ne za sebe, nego za HDZ”.

“Ovo su tako smiješne priče”, odbacio je optužbe Grmoja.

O izborima

Koliko mandata očekuje na izborima, pitao je Bujanec.

“Minimum 20”, rekao je Grmoja.

“Ja vam dam 30, tko će u toj varijanti biti premijerski kandidat? Hoće Raspudić biti premijer?”. Grmoja je rekao da će o tome odlučiti hrvatski narod i da Plenković neće sastaviti Vladu. Zatim je odbacio da će manjinski podržati lijevu Vladu.

Bujanec mu je zatim pokazao poruke Mosta, odnosno Grmoje, o glasanju o Istanbulskoj konvenciji.

“Imamo neke vaše poruke kako su se dogovorili da bi dio bio za Istanbulsku, a dio ne bi. Zašto niste bili jedinstveni oko Istanbulske, podržavao sam vas kada ste bili protiv”, rekao mu je Bujanec.

Grmoja je na to odgovorio da je to bilo prije nego se Most pročistio te da oni stoje na poziciji desnog centra ili desnice. Također je rekao da se nije posvađao s novinarem Vlahovićem te da mu on nije pisao pitanja.