Bujanec Pernaru dao ponudu kakva se ne odbija da bi ‘roštiljao’ Tomaševića: Sve se odigralo na večeri

Autor: Dnevno.hr

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar našao je novi politički cilj – udarati na zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kojem sad već redovito upada na press konferencije, prekida ga i postavlja mu pitanja.

Čini se da mu je cilj rušenje aktualne zagrebačke vlasti jer je već pozvao ljude da mu se pridruže na konferencijama za medije u što većem broju.

Sada je otkrio da je bio na večeri s novinarem i urednikom Velimirom Bujancem, koji mu je dao ‘ponudu kakva se ne odbija’.





Bujanec mu ponudio novinarski angažman

“Ponudio mi je da me Z1 angažira preko ugovora plus press akreditacija kako bi ga roštiljao s pozicije novinara. Međutim, meni to ne treba jer bi onda Tomašević na svako pitanje odgovorio – vi to mene pitate jer vas Bujanec plaća, vi ste njegov plaćenik i slično.

Meni to ne treba, puno više mu čupa živce kad zna da mene i druge ljude koji mu postavljaju pitanja nitko ne plaća, da se radi o građanskom otporu njegovoj nesposobnosti i promašenim potezima, a ne o plaćenoj kampanji od njihovih političkih protivnika. Zato ja uvijek pozivam građane da mi se pridruže u postavljanju pitanja i naravno, za taj aktivizam, za razliku od ljevičarskog neće dobit novac iz proračuna grada, države, EU fondova ili stranih fondacija”, napisao je Pernar na Facebooku.

Dodaje, ovo je građanski bunt protiv osobe koja je ‘nesposobna i nekompetentna za posao koji obavlja’.









“Tu je ujedno i naša najveća snaga jer ljudi znaju da se ne radi o plaćenim provokatorima, nego običnim građanima”, napominje Pernar.