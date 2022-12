BUJANEC ODRŽAO ŠKOLICU STANKOVIĆU! Ne dirajte mu Modrića i Lovrena jer neće prešutjeti: ‘Treba li HTV-u voditelj koji se opušta uz Let 3?!’

Autor: Dnevno.hr

Aleksandar Stanković jučer je u dramatičnom Facebook statusu objasnio zašto hrvatski nogometaši nisu njegovi ambasadori pa na koncu zaključio da mu “ne trebaju ambasadori koji se opuštaju uz Za dom spremni”.

“Luka Modrić unatoč tome što je izvrstan u jednoj igri nije moj predstavnik, a nekako se nadam da nije ambasador ni one Gandijevske skupine domoljuba koji me zbog toga s isukanim sabljama već danima jure po internetu. I za kraj priznajem, pogriješio sam. Prije 5 godina docirao sam i svijet pokušao krojiti prema mjeri vlastitog idealizma, a to ne ide. Nogometaši su tvoji najbolji ambasadori, moji nisu”, zaključio je voditelj emisije “Nedjeljom u dva” nakon podulje “balade”.

A na njegov detaljan osvrt reagirao je i voditelj “Bujice” Velimir Bujanec koji je u nešto kraćem statusu upitao “Treba li HTV-u voditelj koji se opušta uz Let 3 i ‘Smrt fašizmu – sloboda narodu’?!”.





“S obzirom na to da na fejsu imam više followera nego Babić i Stanković zajedno, na tu dvojicu nesretnika, koji su nakon uspjeha Vatrenih u Kataru – još nesretniji, ne želim trošiti previše riječi…Sva sreća da Hrvatska nogometna reprezentacija nema navijače i igrače poput Stankovića – zato i jesmo u svjetskom vrhu!”, započeo je Bujanec.

“Televiziji koja se želi zvati HRVATSKOM definitivno ne trebaju voditelji koji se opuštaju uz Let 3 i ‘Smrt fašizmu – sloboda narodu’…

Ako HTV ikada pronađe bolje od Stankovića, znači – one koji se mogu identificirati s Modrićem i Lovrenom, možda i YUtel krene s tranzicijom u istinski HRVATSKU televiziju pa dosegne svjetski vrh.

Babića neću posebno komentirati… On navija za Vijetnam”, poručio je voditelj za kraj.