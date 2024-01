Bujanec nakon zabrane udario još jače: ‘Gost je jedan od rijetkih koji se usudio doći’

Autor: Dnevno.hr

Velimir Bujanec, urednik i novinar emisije Bujica, oglasio se nakon što je u ponedjeljak ponovno bio na malim ekranima. Podsjetimo, Vijeće za elektroničke medije (VEM) zbog pozdrava “za dom spremni” u emisiji Bujica kaznilo je Z1 i STV televiziju četverosatnom zabranom emitiranja programa prošlog petka.

Bujanec je ugostio Igora Peternela, predsjednika zagrebačkog Domovinskog pokreta. Voditelj ga je u emisiju pozvao ponajprije zbog toga što se prije nekoliko godina, još dok nije ni ušao u politiku, tada kao građanski aktivist i istaknuti borac za ljudska prava, javno zauzeo za pravo novinara na slobodu govora.

Kada su Bujanca napali zbog HOS-ova pozdrava ‘ZDS’, Peternel je bio jedan od rijetkih koji se, unatoč političkim prijetnjama, usudio doći u studio Z1 televizije, bez obzira na posljedice. U emisiji je komentirao i optužnicu USKOK-a protiv Jurice Lovrinčevića i kulminaciju afere Mreža.

VIDEO! DR. IGOR PETERNEL U PRVOJ BUJICI NAKON ZABRANE, KOMENTIRAO USKOKOVU OPTUŽNICU PROTIV JURICE LOVRINČEVIĆA I… Objavljuje Velimir Bujanec u Ponedjeljak, 29. siječnja 2024.

Peternel: Mostovci rade za vlastiti probitak

“Pitanje je hoće li biti kaznenih postupaka i protiv Mostovaca, zasad imaju imunitet, to se odnosi na Grmoju i Troskota. Oni su glavni protagonisti afere i to u negativnom smislu, javnosti se predstavljaju kao moralni ljudi koji žele društvo liječiti od korupcije, a za vlastiti probitak spremni su je gledati i u njoj sudjelovati. Javnim novcem se financiraju mediji kako bi se pogodovalo ministru. Kolateralno Mostovci svjesno i planski sudjeluju kako bi u sklopu tog paketa dobili minute na televiziji i napadali političke protivnike. To je poanta svega”, rekao je Peternel.

Novinar Marin Vlahović se u emisiju javio uživo iz Velike Gorice. Također je komentirao optužnicu USKOK-a protiv Jurice Lovrinčevića.









“To je bio logičan slijed, iz priopćenja mislim da se nije išlo u šire radnje. Filipović i savjetnik su maknuti s funkcije, no model upravljanja ostaje. Što se tiče vezano uz Most što sam čuo, preispitivao sam odnos s njima, shvatio sam da sam možda bio i blag, pojavljuju se neke druge afere koje sam im napomenuo, o njima šute. Razotkrivaju mi se kao trgovci informacijama i političkim materijalima te da nisu ti kako se predstavljaju. Ja sam to iskoristio da proniknem u dubinu odnosa s javnim poduzećima, vjerujem da sam napravio uslugu hrvatskom društvu. Ovaj epilog nije dostatan da budem zadovoljan. Lovrinčević je jedan čovjek, ne bi se tako ponašao da iznad njega ne postoje ljudi koji ne čine isto”, rekao je Vlahović pa komentirao gostovanje Nikole Grmoje u Bujici.

Vlahović poručio Grmoji: Ili si riječ na p ili si magup

Novinar kaže da Grmoja nije želio govoriti o jednoj aferi koju mu je spomenuo.

“Sad papagajski ponavlja što sam mu rekao, on strahuje od uzvratnog udarca tih krugova, ili se boji ili su ga kupili, On nije beskompromisni borac, upušta se u neke stvari ako mu se čini oportuno, on je riječ na p. Jesi li mangup i fajter ili si p? Ako si p***a onda nemoj glumiti mangupa. Ako si mangup, onda prati te afere, ako ću te poklopiti, to je rizik posla”, zaključio je Vlahović.