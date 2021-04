BUJANEC KOMENTIRAO IZJAVE DA SU TEZE U NJEGOVOJ EMISIJI ‘JAKO OPASNE’: ‘Možda je sve posljedica nekog novog, jugoslavenskog virusnog soja’

Autor: Dnevno

Zbog tužbe Velimira Bujanca, News bar nedavno je ovršen. Domagoj Zovak, koji je ranije surađivao s News barom, a zbog čijeg teksta je sada News bar ovršen, u N1 Studiju uživo kazao je kako ovo nije kraj, te da će na presudu slijediti žalba.

Zovak je komentirao da im je Bujanec tema bio i kasnije, a i dalje je.

“Njegov utjecaj u društvu je velik, no ne mislim da je on dobar, teze koje se povlače kroz njegovu jako gledanu emisiju su jako opasne, jer su neznanstvene – bilo da su to teme koje se tiču povijesti, Drugog svjetskog ili Domovinskog rata, ili pitanje epidemiologije, gdje on isto širi nebuloze. To se ne smije odšutjeti, o tome se mora pričati i ljude treba upozoravati na to što iza toga stoji”, rekao je Zovak.

Bujanec mu nije ostao dužan

No, na taj komentar nije ostao šutjeti sam Bujanec, koji je za Dnevno kazao da nije gledao “što je dotični izjavio”, no ipak, imao je komentar na samog autora tog spornog teksta

“Nisam gledao što je dotični izjavio, ali i inače mi lik djeluje kao da se cijepio. Ja zaista ne znam od čega i koliko je doza primio. No, čini mi se da je dobio neke čudne nuspojave, zato ga za sada ne bih komentirao”, kratko je poručio Bujanec.

“Možda je sve posljedica nekog novog, jugoslavenskog virusnog soja, ali ne tako opasnog”, zaključio je voditelj i urednik emisije Bujica, Velimir Bujanec.