Brzi vlak izletio iz tračnica kod Milana, dvoje poginulih

U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Milana poginule su dvije osobe, javlja Daily Mail. Do nesreće je došlo nakon što je brzi vlak koji je iz Milana krenuo prema Bologni izletio iz tračnica. Ozlijeđeno je 28 putnika, a jedan od poginulih, neslužbeno se doznaje, je strojovođa vlaka.

Željeznički promet je u prekidu, a na mjestu događaja su brojne ekipe hitne pomoći i vatrogasaca.

BREAKING: At least 2 dead, 30 injured as a Frecciarossa high-speed train derails along the #Milan – #Bologna line in Italy. pic.twitter.com/LjjfdBpcRv

— News_Executive (@News_Executive) February 6, 2020