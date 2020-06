Brutalno privođenje muškarca bez maske na Glavnom kolodvoru je duboko nemoralno i medicinski neutemeljeno. To je proizvoljno pravna vratolomija

Nakon nemilog događaja od prije nekoliko dana na zagrebačkom Glavnom kolodvoru kada su trojica policijskih službenika na nehuman i agresivan način uhitili muškarca G.D. koji je odbio staviti zaštitnu masku jer kako je rekao “nošenje maski nije propisano zakonom i njegova je volja hoće li je nositi ili ne”, a da događaj bude još strašniji, činu privođenja bilo je nazočno njegovo dvogodišnje uplakano dijete, danas su se oglasili članovi Akcije koji su jučer lijepili plakate na kojima je pisalo ‘Koga vi radite budalom?’.

Oni smatraju kako je “brutalno privođenje G.D. duboko nemoralno, medicinski neutemeljeno te je to proizvoljno pravna vratolomija kojom se propagira podjela građana: na one koji bespogovorno slušaju jedno stranačko tijelo sakriveno iza javnih institucija te one koji pozivaju na poštivanje pravne države, znanstveno utvrđenih činjenica te zaštitu osnovnog ljudskog dostojanstva. U Hrvatskoj nitko ne smije biti izvučen, bačen na pod i lišen slobode protupravno”.

Priopćenje su potpisali članovi Akcije dr.sc. Alma Demirović dr.med i prof. Ivan Pokupec – predstavnici neovisne liste Marina Škibole, a pridružili su im se Žana Beber i Nedjeljka Lončar u ime Slobodne Hrvatske, Damir-Kristijan Rogina u ime neovisne liste Irene Franceković te dr. Srećko Sladoljev u ime koalicije Dosta pljačke.

Oni nadalje traže provođenje disciplinskog postupka protiv tri policijska službenika te svih koji u slučaju G.D. nisu postupali u skladu sa važećim zakonima Republike Hrvatske.

Od Stožera zahtijevaju da shvati svoje mjesto u ustavno-pravnom poretku te da postanu svjesni svoje odgovornosti i posljedica svojih odluka na: sve građane, djelatnike tvrtki koje se bave javnim djelatnostima, kronične bolesnike i ostale koji ovise o dostupnosti medicinskih usluga u javnom zdravstvu.

Odluke Stožera nemaju pravnu snagu zakona

“Stožer nije zakonodavno tijelo te je njegovo stavljanje u tu ulogu izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske. Niti jedna odluka Stožera, bila tekstualno formulirana kao preporuka ili obveza, nema pravnu snagu zakona već mu je uvijek podređena i kao takva se ne može primjenjivati neselektivno”, navode u priopćenju.

Uz to kažu kako “Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96) u točki II.: PRIJEVOZ PUTNIKA, čl. 5., jasno definira: Ugovorom o prijevozu putnika prijevoznik se obvezuje putnika prevesti do određenoga kolodvora, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti odgovarajuću naknadu za prijevoz”.

“Gospodin G.D. je svoj dio Ugovora ispunio plaćanjem putničke karte, a HŽ je izdavanjem postao ugovorna strana. U vlaku g. G.D. nije predstavljao bilo kakvu opasnost, nikoga nije vrijeđao, nikome nije prijetio i zapravo je pozivanjem policije od strane djelatnika HŽ-a počinjeno lažno prijavljivanje nepostojećeg prekršaja. Na snimci prikazanoj u medijima je jasno vidljivo da prilikom privođenja g. G.D. nosi masku, dok ju jedan od policijskih službenika koji sudjeluje u privođenju uopće ne nosi. Pravo na nošenje maske je, kao i pravo na nenošenje, individualno pravo svakog građanina te ne može biti predmetom obvezivanja niti pravnog progona. Niti jedan građanin u ostvarivanju svojih Ustavom i zakonima zajamčenih prava ne smije biti predmetom neselektivne i neproporcionalne represije i kažnjavanja na temelju bilo koje odluke Stožera – što je ovdje slučaj”, piše u priopćenju.

Prema medicinskim aspektima navodi se kako “službena brošura ECDC-a (Europski centar za prevenciju bolesti i kontrolu) pod imenom: UPOTREBA MASKI ZA LICE U ZAJEDNICI objavljena 9. travnja 2020., jasno navodi da medicinske maske za lice preporučuju se kao sredstvo za kontrolu izvora simptomatskim osobama kako bi se spriječilo širenje respiratornih kapljica nastalih kašljanjem ili kihanjem”.

“Gospodinu G.D. nije utvrđen niti jedan simptom oboljenja. Želimo naglasiti da ovo nije političko predizborno obraćanje usmjereno isključivo protiv HDZ-a, iako on jest javno prepoznat kao HDZ-ovo tijelo. Već za koji tjedan bi nam ovakve mjere mogli propisivati članovi neke druge, podjednako neuspješne i tragikomične stranke.

Mi zahtijevamo red, uvažavanje znanstveno utvrđenih činjenica, poštivanje ljudskih prava te Ustavom i zakonima svakom građaninu Hrvatske zajamčenih prava, dok HDZ putem stožera uvodi anarhiju u kojoj će, ako se ovako nastavi, uskoro netko stradati. Za to će izravno biti odgovorni oni, koji su na ulice donijeli nejasne, nelogične i proizvoljno donesene kriterije.

Sada smo u situaciji u kojoj su samoizolacija i nošenje maski poput poreza i zatvorskih kazni: vrijede samo za siromašne, ali ne i za političarsku kastu. Građani im moraju poslati jasnu poruku da je to nedopustivo!”, zaključuju, među ostalim, u priopćenju članovi Akcije.