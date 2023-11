Brutalna svađa u Saboru, pale nezamislive riječi: ‘Sram te bilo, u krčmi se tako ponašaj’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Sjednica Sabora se nastavlja raspravom o Prijedlogu zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske da podnese Hrvatskome saboru izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor.

Predlagatelj je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a objedinjeno se raspravlja o Izvješću o stanju ilegalnih migracija koje je predstavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a na što se redaju burne reakcije zastupnika.





Butalna svađa izbila je između zastupnika Darija Hrebaka i Mire Bulja i to zbog ideje zastupnika Mosta da bi se građani trebali lokalno organizirati u sustav straže zbog prolaska ilegalnih migranata. Bulj je Hrebaku iz klupa dobacivao uvrede, zbog čega su pale teške riječi, a intervenirao je i Jandroković.

U Saboru je napeto od ranog jutra do poslijepodneva, Most i Suverenisti tvrde da je hrvatska granica propusna, dok ministar Božinović smatra da policija odlično radi svoj posao te da su ilegalne migracije u Hrvatskoj pod kontrolom.

“Jesmo li mi punopravna članica ili neka banana država? Imamo li pravo nekog odlučivanja u toj EU, da kažemo da ovo nije dobro. Nitko ne kritizira rad policije, pa valjda imate u toj Europskoj komisiji svoj stav?”, pitao je Pavliček Božinovića.

“Kako funkcioniraju europske institucije, to je poseban kolegij. Hoćete politički napasti Vladu, u redu, ali ne možete napadati politiku da ne štiti granicu i da to implicite ili eksplicite ne znači kritiku hrvatskoj policiji. Oni koji su dan noć na granici tu ti koji štite Hrvatsku”, odgovorio je Božinović.

Mlinarić Ćipe: Kad mlada osoba ide u rat, ide sama, kada bježi, vodi ženu i djecu

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe ministru je rekao da postoji rješenje ako snagama policije nedostaje ljudstva za kontrolu granice. Mnogi su zastupnici tvrdili da su neke europske zemlje ipak stavile svoju vojsku na ulice.

“Kad mlada osoba ide u rat ide sama, kada bježi, vodi ženu i djecu sa sobom, no to nije razlog da vojska dođe na granice, ako vam fali sposobnih momaka, uzme se bojna od vojske pa se prevede u policiju”, rekao je Ćipe, a Božinović mu odgovara zašto neke zemlje angažiraju vojsku.

“Nekoliko desetljeća Schengen postoji, puno je zemalja, kao i Njemačka, koje su mislile da im nikad više neće trebati granična policija, oni to rade jer nemaju graničnu policiju, a mi imamo najjaču graničnu policiju. Kada kažete da je netko angažirao vojsku, koji su u Schengenu od početka, nemaju više graničnu policiju. Pustimo vojsku”, poručio je Božinović.









Raspudić: Tražimo ostavku Božinovića, dolaze nam vojno sposobni muškarci

Dalija Orešković ministra Božinovića je tražila da točno kaže, kako bi smirili građane, da kaže jesu li migranti u Hrvatskoj radili kaznena djela.

“Danas raspravu imamo jer je desnica nametnula temu straha od migranta, strah uvijek pada na plodno tlo, loše adresirate taj problem, mislim da ste građanima trebali dati jači osjećaj sigurnosti i pojasniti da straha nema jer nema kaznenih djela koja čine migranit, mogli ste navesti postoji li struktura kaznenih djela koje rade migranti, rade li problem, koje su strukture tih djela…”.

Božinović odgovara: “U izvješću Ministarstva pravosuđa imate pokazatelje po kaznenim djelima, koliko je policija kaznenih prijava podnijela i kako su riješene. Kada govorimo o desnici i ljevici prije godinu dana, pred ulazak u Schengen, da je bila rasprava, bili bi suočeni s ljevice s neutemeljenim optužbama za nasilje na granicama, govorom koji je bio copy/paste što se govorilo u Europskom parlamentu, pisale se knjige da Hrvatska ne smije u Schengen, to nije radila desnica”.

Replicirao je Nino Rapudić.

“Iznijeli ste skandaloznu izjavu da inzistiramo na temi jer su izbori, mi inzistiramo jer je ovo katastrofa, to su mahom muškarci u vojno sposobnoj dobi, u 10 mjeseci azil zatražilo više muškaraca vojno sposobne dobi nego ih je zajedno u Splitu, Šibeniku, Zadru i Dubrovniku, trebate dati ostavku”, poručio je ministru.









“Imamo posla s dvije krajnosti, zovite to ljevica ili desnica. Što se brojeva azilanata tiče, u mom mandatu nikad više od 1000 ljudi nije prespavalo noć u Hrvatskoj, govorimo o migrantima u prihvatilištima”, odgovara Božinović.

“Nije vam ljevica ili centar kriva za push backove, nema to veze s ljevicom i centrom u Hrvatskoj, imate li podatke o zanemarujućim prekršajima protiv javnog reda i mira?”, pitala je Urša Raukar Gamulin.

“Dat ćemo vam taj broj, zanemarivi su brojevi. Niste u pravu, nema teorije da u Europi netko nešto zna, a da ga netko odavde ne informira. Znamo koje nevladine organizacije su išle na hrvatske i međunarodne televizije i optuživale hrvatsku policiju s ciljem da Hrvatska ne uđe u Schengen u mandatu naše Vlade”, rekao je Božinović.

“Čudim vam se da tako nisko optužujete i branite se za vlastite prijestupe i kriva postupanja. Vanjska granica Hrvatske je i vanjska granica Europe, i drugi su kontrolirali kako vi to radite, dokazani su vam push backovi”, uporna je bila Gamulin Raukar.

Oni koji su snimali, vidjeli smo da su to bile montaže, rekao je Božinović o snimkama koje su svojevremeno prikazane na televizijama, a koje su navodno prikazivale nasilje policije nad migrantima.

Vatreno u Saboru: ‘Bulj bi seosku stražu, a tamo pet švercera duhana’

“Hrvatska neće biti nikakav hot spot za migrante”, rekao je Božinović na kraju predstavljanja izvješća, a odmah je reagirao Miro Bulj.

“Po zakonu o granicama stoji da se može aktivirati vojska, granica nam je šuplja kao švicarski sir, zašto je Slovenija zatvorila granice?” vikao je Bulj, a Željko Sačić se pridružio u kritici ministra unutarnjih poslova.

“Strašnu uvredu ste rekli, zastupnike proglasili izdajnicima!”, poručio je.

HDZ-ov Josip Borić je držao stranu vladajućih, obrušivši se na Most. “Most ima svoje statistike, seoske straže, čuli smo koliko je ljudi prošlo kroz kraj”, rekao je i dobio podršku Darija Hrebaka.

“Nisu mu straže dovoljne, on bi sada i vojsku, pet ljudi je na području Sinja nezakonito migriralo i to tako da su švercali duhan. Hoćete po Dinari hvatati švercere duhana?”, pitao je. Počnite raditi nešto u Sinju, bavite se EU projektima, prestanite šamare dijeliti policiji jer mislite da bi vojska bolje radila taj posao, dodao je Bulju.

Brutalna svađa Bulja i Hrebaka: Hoćeš ti prestati više?

Zatim su se dvojica zastupnika žestoko posvađala, pale su uvrede i teške riječi. Mikrofoni su im bili ugašeni, no moglo se čuti inače smirenog Hrebaka kako Bulju viče iz klupa: “Sram te bilo, tako se ponaša u krčmi!”.

Zatim je Jandrokoviću pred svima rekao:

“Bulj me provocira, neću javno reći što mi je rekao, to pristoji krčmi, možda bi u krčmi htio tako razgovarati, na osobnoj razini ste mi uvrijedili, rekli ste mi tako tešku riječ koja se može na ulici čuti, ili u krčmi”, vikao je.

Smirite se, pozivao je Jandroković. Na trenutak se učinilo da se sve smirilo, no onda je Hrebak opet vikao:

“Hoćeš ti prestati više?”.

“Hrebak nešto čuje, ako je uvreda, valjda burno reagira. Ako čujem da je stvarno degutantno, tražit ću da napusti sabornicu”, zaključio je Jandroković.

Prkačin dramatično: Europu očekuje ozbiljan sukob

Ante Prkačin uputio je dramatično upozorenje.

“Problem je složeniji, Europa nam treba pomoći, no moramo pomoći Europi, tu su trebali biti i ministar i premijer da ih poučimo, ja migrante dijelim na dobronamjerne i zlonamjerne, neki mrze Europu, imat ćemo ozbiljne ratne sukobe ovdje, Europu očekuje ozbiljan sukob s islamskom državom”, rekao je.

Nino Raspudić je rekao da smo u problemu jer je 2015. godine broj tražitelja azila u Hrvatskoj bio 210 tisuća, ove godine 60, a Europa će vraćati migrante u zemlje gdje su azil tražili prvi put. Hajdaš Dončić mu je rekao da je 2015. transport migranata bio organiziran.

Božinović: U 10 mjeseci imali smo više od 62 452 postupanja vezano za nezakonite prelaske

“Ovakve brojke bilježimo uslijed porasta nezakonitih migracijskih kretanja duž cijele zapadno-balkanske rute, to se odrazilo na hrvatsku granicu. Neću govoriti da migracije postoje od početka svijeta i vijeka, no ove godine je na područje EU nezakonito ušlo oko milijun nezakonitih migranata. Brojke koje iznosimo po pitanju RH je onda možda lakše percipirati. Kada govorimo u Hrvatskoj, velik dio ilegalnih migranata dolazi iz zapadno-balkanskog bazena, oni se već neko vrijeme nalaze tamo, njihove krajnje destinacije su uglavnom zemlje zapadne Europe. U 10 mjeseci imali smo više od 62 452 postupanja vezano za nezakonite prelaske, 70 posto više nego za isto doba prošle godine, najviše ima Afganistanaca, ljudi iz Turske, Maroka, Pakistana, Iraka i Bangladeša. Pritisak je rastao do kraja ljeta, s početkom jeseni pritisak je počeo opadati”, rekao je Božinović u Saboru.

Kaže, smanjio se pritisak.

“Kada uspoređujemo listopad ove godine, i prošle, ove godine je pad od 51 posto, bilo je 5939, a 2022. 12 102, jedina razlika je što onaj listopad nije bio razdoblje pred parlamentarne izbore, vjerojatno je to razlog što se danas inzistira na svim tim podacima.

62 452 nezakonito prelaska najviše u prva 4 mjeseca, tada je većina prelazaka bilo preko rijeke Save, 20 800, što je onemogućavalo sprječavanje nezakonitih prelaska, hrvatska policija se više angažirala na spašavanje od utapanja, nego ih je mogla spriječiti da prijeđu. Ako idete gurati te čamce prema obalama BiH, ti ljudi će se potopiti, a ako ih ne spašavate, nadam se da to nije poruka. Trenutno je najveći pritisak na područje PU karlovačke, pritisku na hrvatske granice pridonosi bezvizni režim koji provode Srbija, BiH i Crna Gora”, kaže Božinović te ukazuje na problem sa susjedima.

‘2015. nitko nije tražio vojsku na granicama, kako to?’

“BiH ima 1800 pripadnika na graničnim prijelazima, samo njih 100 štiti zelenu granicu preko koje prelaze migranti, kada to imate u vidu, najveći broj detekcija i sprječavanja kretanja migranta na ruti koja vodi prema nama provodi jedino hrvatska policija. Želimo istaknuti da je broj odvraćanja od nezakonitih prelazaka granice s unskog kantona više od 71 tisuća. Mađarska, koja očito služi kao primjer dijelu javnog prostora kada govorimo o odnosu prema migrantima, unatoč dvorednoj živi, u nju je ušlo 20 tisuća migranta nego u Hrvatsku.

Ove godine imamo 62 tisuće, 2015. smo imali 10 puta više, gotovo 700 tisuća, nitko nije tražio vojsku na granicama. Koja je razlika? Vjerojatno se i to može povezati s političkim kalendarima. Dodatni argument je da u okolnostima u kojima se nalazi Europa i Hrvatska, agresiji na Ukrajinu, situaciji koja prijeti da eskalira na Bliskom istoku, Hrvatsku vojsku treba pustiti da se bavi ustavnom zadaćom, da se oprema i uvježbava, a ne ju koristiti da za nešto za što nema ovlasti i sve što može logistički pomoći druga javna poduzeća. Policija može odraditi ovaj posao, to je jedna od najsposobnijih graničnih policija u Europi, u samom smo vrhu po parametrima sigurnosti. Državu s takvim stanjem sigurnosti proglašavati nesigurnom ne misli dobro, posebno kada čujemo prijedloge da se treba organizirati narod u neke oružane straže i to u područjima gdje imamo 1,5 posto od ukupnih migracija. Što bi trebale druge županije koje imaju veći broj, valjda bi morale koristiti oružje zadnjega dana da bi se tome suprotstavili? Pretpostavljam da ni to nema veze s političkim kalendarom.

Velika većina ljudi koji su podnijeli zahtjev za međunarodnom zaštitom napusti Hrvatsku, to je činjenica. 97 posto njih ne ostaje u Hrvatskoj. Kada bi to bilo, imali bismo drugu situaciju. Što se tiče Dublinskog sustava, on godinama ne funkcionira i to zbog dugotrajnih sudskih postupaka migranti kada dođu u Njemačku koriste sve pravne mogućnosti da izbjegnu vraćanje u zemlje prve registracije. Jasno je da je Hrvatska tranzitna zemlja”, rekao je Božinović.

Burno na početku sjednice

Očekivano, prije predstavljanja izvješća, pljuštali su zahtjevi za stankama, prvi se javio Mostovac Marin Miletić i vladajuće pozvao da zaštite građane RH i podignu nacionalnu sigurnost na najveću razinu.

Miletić: Plenković sebi podigao ogradu, a pušta da ilegalni migranti ulaze u dvorišta

“Imamo dvostruke kriterije, Plenković je podigao željeznu ogradu na Markovom trgu, a pušta da ilegalni migranti ulaze u dvorišta građana. Gotovo 65 tisuća ljudi od početka godine, ne znamo kakve su im namjere i što žele, a vidimo što se događa u Europi. Imamo pravo reći da želimo da Hrvatska ostane sigurna, hvala policiji, ali nije dovoljno, zato smo tražili da vojska dođe na ključne točke i spriječi ilegalni prolazak migranata”, rekao je Miletić pa izazvao odgovor Hrvoja Zekanovića.

“Miletić negira teroristički akt na Markovom trgu, netko je kalašnjikovom pucao po Vladi, vi ste mogli biti tamo i smrtno stradati, ta ograda nije bez veze”, poručio mu je na što se uključio Nikola Grmoja.

“Podržavate mlitavu politiku vlade i pucanje na hrvatsku policiju, bitno vam je samo da ste vi zaštićeni i dio vladajuće većine”. Zekanović se nastavio obračunavati, spuštajući Mostovcima kako su izletjeli iz koalicije s HDZ-om.

“Kod javnog bilježnika neće koalirati s HDZ-om, pa onda koaliraju. Ja sam svojom voljom ušao u tu kompoziciju, a vi ste protiv svoje volje izbačeni ‘tajnice, pripremite dokumentaciju’. Ja sam jedini ukazao na vrijeme na problem s ilegalnim migracijama”.

Svađa svih sa Zekanovićem: Nisi ti svojevoljno ušao u većinu, nego smo te mi izbacili

Sa Zekanovićem se onda zakačio Suvernist Marko Milanović Litre.

“Niste svojevoljno ušli u vladajuću većinu nego samo vas mi izbacili. Shvatili ste da nemate kamo, a vladajući da im treba ruka i da im treba još netko za udaranje”. Svađa se nastavila:

“Vi ste mojom voljom ušli u Sabor, ja sam potpisao vašu listu, s 19 glasova ste ušli, da nije bilo mene, ne bi. A ni nećete kasnije”, rekao je Zekanović, dobio treću opomenu i zabranu govora po ovoj temi.

‘Pa, pa”, vikali su mu iz klupa dok je odlazio.

Pavliček: Četiri migranta jučer na zaustavnoj traci autoceste

Marijan Pavliček kritizirao je HDZ i premijera zbog načina na koji se pristupa problemu ilegalnih migracija.

“Slogan HDZ-a ‘Sigurna Hrvatska’ je pao u vodu, migranti šetaju, ne znamo gdje su, u prvih 10 mjeseci oko 60 tisuća ljudi je ilegalno prešlo granicu, na autocesti između Broda i Okučana na zaustavnoj traci sam vidio 4 migranta, pitam odakle su, svi muški, iz Turske. Je li tamo rat? Šetaju autocestom, nazvao sam policiju, toga ima sve više. S jedne strane ograđujete premijera i Vlade, a ne želite staviti vojsku na kritične točke i ogradu na granici prema BiH i prema Srbiji? Nećete time dijeliti Hrvate jer oni iz BiH idu preko graničnih prijelaza”, rekao je Pavliček.

“Volio bih vidjeti kako oni hodaju uz zaustavni trak pa vi s njima ‘dobar dan, odakle ste'”, našalio se Jandroković, na što mu je Pavliček rekao da će mu bez problema pokazati snimku.

Orešković zapalila desnicu: Migranti Hrvatskoj nisu prijetnja

Dalija Orešković svojim je zahtjevom za stankom izazvala negodovanje s desnice.

“Za razliku od desnog političkog spektra, smatram da Hrvatskoj migranti nisu prijetnja, tužno je slušati kako se podrivaju strahovi građana pred izbore, prava prijetnja je drugdje. Plenković se jučer hvalio da je jedan od najutjecajnijih članova Vijeća EU, što radi premijer? Niti jučer niti danas nismo čuli ništa o tome kako će se riješiti problem na izvoru nastanka, ništa o planovima Eu kako će postupati s migrantskom krizom koja buja”, rekla je.

Njezinim se riječima uvrijeđen našao Željko Sačić.

“Kolegica je izjavom uvrijedila narod i zastupnike koji brinu o nacionalnoj sigurnosti, prvo put smo čuli da ilegalne migracije nisu prijetnja, bravo, to recite Francuzima, Nijemcima, ostat će u čudu”.

Hajduković: Što će vojska, pucati po ljudima?

Daniel Spajić policiji je poručio da budu oštri i čuvaju granicu, kao dosad. Domagoj Hajduković upozorio je da migrantska kriza nije od jučer.

“Imamo puno zamjerki na rad policije, no granična policija uživa naše povjerenje. Ljudi koji nam čuvaju granicu su potplaćeni, a zazivanje vojske na granicu tim ljudima govori da ne rade posao kako treba. Što će vojska raditi, pucati po ljudima? U Mađarskoj je broj zahtjeva za azilom je veći od 40”, izjavio je Hajduković pa isprovocirao Pavličeka.

“Nitko nije rekao da policija ne radi posao, imate 6000 policajaca na 1000 km granice, kako da ta 1,5 osoba brani granicu?”. Miro Bulj dodao je da nam je granica ‘šuplja ko sir”, a Jandroković je zatim odredio stanku od 10 minuta.