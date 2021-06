BRUTALNA SVAĐA U OTVORENOM! Benčić napravila show: Izrešetala Bandićevog Lovrića! Peternel: ‘Zar vi nemate svoje ljude za reviziju?’

U emisiji Otvoreno HTV-a tema je Tomislav Tomašević i njegov gradonačelnički mandat.

Gosti emisije su Davor Filipović, glavni tajnik zagrebačkog HDZ-a, Renato Petek, izabrani neovisni zastupnik u Skupštini, Ivica Lovrić, izabrani zastupnik Stranke rada i solidarnosti u Skupštini, Igor Peternel, član Domovinskog pokreta i blizak Škorin suradnik te Sandra Benčić, zastupnica platforme Možemo!.

Koordinatorica platforme Možemo! Sandra Benčić rekla je kako je i sam gradonačelnik rekao kako je financijska situacija teška, ali rješiva.

“Može se reći da postoji rješenje da se stabiliziraju financije i da se rebalansom proračuna na razini grada i gradskih ureda dovedu u red, nadamo se do kraja godine. S novim proračunom na razini grada stvari bi mogle početi funkcionirati normalno.”

Dugovi u gradu

“Što se tiče Holdinga i društava i vlasništvu grada Zagreba tu je situacija složenija. Minus holdinga je značajan, ne govorimo u dugu prema kreditnim institucijama nego o minusu. On je za 2020. iznosio 305 milijuna kuna, to je jedan od značajnijih dugova Holdinga u povijesti. Holding će trebati duži period racionalizacije i stabilizacije financiranja. Neki će se dugovi morati refinancirati. Situacija u gradu Zagrebu i Holdingu je loša, svi smo to znali, ali ona nije nerješiva i ona se neće prelijevati na leđa građana. Idemo u racionalizaciju upravljanja i troškova koje proizvodi sam grad”, rekla je Benčić

“Ivica Lovrić, izabrani zastupnik u Skupštini grada Zagreba (Stranka rada i solidarnosti), rekao je kako je stanje sukladno i primjereno vremenu u kojem živimo. Od potresa je prošlo malo više od godine dana, suočeni smo s Covid krizom i to je ostavilo posljedice na financije grada Zagreba kao i svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Sukladno tome stanje je dobro i zadovoljavajuće i nema razloga za širenje panike. Drago mi je čuti od Benčić da se neće prelijevati preko leđa građana i da neće poskupljivati komunalne usluge jer za to ne vidim razloga”, rekao je Lovrić.

Oko duga Holdinga rekao je da neka društva nisu radila po nekoliko mjeseci, tramvaju nisu vozili neko vrijeme a radnici su dobivali plaće, autobusni kolodvor , Zagreb parking i nije bilo priljeva prihoda i sve to slilo u taj dug. “Dug je posljedica potresa i covida”, rekao je Lovrić.

“Nije bio točan podatak”

Reagirala je Benčić.” 1,3 milijarde minusa koje je grad Zagreb napravio iz 2019. godine kada nije bilo pandemije i potres. Minut koji je iskazan za 2020. godinu je negdje oko 80 milijuna kuna, no uvidom u izvještaje vidjeli smo da nije potpuni podatak. Postoji dug Grada prema Holdingu, prema Zagrebačkim otpadnim vodama i prema ZETU koji je na razini 550 milijuna kuna koji se nije platio 2020. godine nego se prebacilo na 2021. godinu. Tu je i kredit od HBOR-a i kreditnih institucija 300 i nešto milijuna kuna i Covid pozajmica od Vlade veća od 400 milijuna kuna. Ako kredite ne brojimo, može se reći da je najveći dio minusa generiran iz 2019. kad nije bilo potresa i pandemije, zbog lošeg gospodarenja”, rekla je.









“Primjerice ureda gradonačelnika godišnje je trošio milijune kune na rezano cvijeće i vijence. Imao je nabavu vozila za najam vozila 4-5 milijuna kuna da bi se time vozili pročelnici i predsjednici vijeća gradskih četvrti koji su te automobile imali 24 sata na dan. Ne vidim niti jedan razlog da pročelnici imaju gradske automobile. Radi se o 1¸51 automobilu preko ureda gradonačelnika , to nije čitav vozni park”, rekla je Benčić.

“To bi se anuliralo”

Reagirao je Lovrić rekavši da se on vraća u 2015. “Poreznim rasterećenjima Vlade od 2015. do 2019. proračun grada Zagreba izgubio je 5,1 milijardu kunu. To je refleksija onoga što se dogodilo u 2019. Da nije bilo potresa i pandemije 2020. to bi se anuliralo u 2020”, zaključio je Lovrić.

Posvađali se Lovrić i Benčić

Benčić je Lovriću rekla da ima 18 tisuća kuna plaće, a nitko ga ne želi.

“Gospodine Lovriću, tek kad sam ušla u politiku, upoznala sam ljude bez srama. To da vi postavljate pitanja budućem skupštinskom zastupniku, skupštine koja još nije konstituirana, o tome kako će izvršna vlast riješiti probleme, nakon što ste vi u toj izvršnoj vlasti desetljećima. Ne samo to, nego Lovriću, vi jedini od nas ovdje dobivate 18 tisuća kuna mjesečno da budete na mjestu savjetnika kojeg nitko tamo ne želi, ali po zakonu imate to pravo. Vi ste savjetnik, za 18 tisuća kuna recite vi nama, kako ćete vi to riješiti.









Lažete i difamirate

“Ja znam kako ću to riješiti, ali vama neću odgovarati. Ako me gradonačelnik bude pitao, reći ću mu. Namjerno pitam vas i Peteka, kao novu vlast u Zagrebu. I vas plaćaju hrvatski građani da lažete i difamirate. Radim savjesno i radim puno više nego što ćete vi ikad raditi. Vas građani plaćaju kroz nevladine udruge, samo blatite i difamirate”, rekao je Lovrić.

Peternel: “Mučno mi je gledati”

“Drago mi je prvi put nisam u svađi u vašoj emisiji, nego to sa strane gledam. Sve skupa mi je mučno gledati. Građani su entuzijastično vjerovali da će Možemo! riješiti probleme u Zagrebu. Što sad vidimo? Koliko je tko potrošio? Vidimo da se entuzijazam građana sad lagano gasi. Tu se već sad proziva tko je koliko potrošio, na automobile, na cvijeće…. Građani su vam dali bjanko povjerenje. Već se priča o tome da će se Zagreb agrokorizirati, spominju se vanjske revizije. Zar vi nemate stručnjake koji mogu to učiniti ovdje? Koliko će se novca potrošiti, hoće li se to odraditi transparentnije nego što se to u Hrvatskoj obično događa. Čini mi se da se gubi taj entuzijazam”, rekao je Peternel, a Benčić mu se čudila.