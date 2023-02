BRUTALNA SVAĐA SABORU ‘VI STE NEPOGODA’! Penava žestoko udara, Jandroković eksplodirao: ‘Klevetnice jedna, prestanite govoriti’

Autor: M.P.

Nastavlja se sjednica Hrvatskoga sabora, a popodnevni termin počeo je vatreno

Naime, prvi put otkako je u listopadu 2016. preuzeo premijersku dužnost, Sabor raspravlja o opozivu Andreja Plenkovića.

Događa se to na prijedlog 33 oporbena zastupnika. Pitanje povjerenja Plenkoviću inicirao je Domovinski pokret koji je, u suradnji s ostalom oporbom, prikupio potrebne potpise da se taj prijedlog nađe u saborskoj proceduri. Oporba navodi da su brojni razlozi za premijerov opoziv – od afere Janaf, preko milijardu kuna izvučenih iz Ine i zatvaranja sisačke Rafinerije, izostale obnove i zdravstvene reforme do afere ‘sms’. Ovo je prvi takav pokušaj oporbe, otkad je premijer Plenković preuzeo kormilo vlade 2016. godine, nakon odlaska Tihomira Oreškovića.





Sjednicu pratimo iz minute u minutu

15:40 Vidović Krišto i Jandroković se svađaju

“Korupcija ima svoje zakonitosti, u Hrvatskoj je Sabor blokiran, svjedočimo raspodjeli plijena. Jandroković kontrolira Hrvatsku Poštu”, rekla je Karolina Vidović Krišto.

“Uporno me prozivate, a ne dajete argumente, a to je kleveta, dajte dokažite”, rekao joj je Gordan Jandroković.

“Vi ste nepogoda za Hrvatsku”, odgovorila mu je Vidović Krišto.

“Klevetnice, prestanite govoriti”, rekao joj je Jandroković, na što mu je Selak Raspudić rekla da ne zna kako će mu Plenković oprostiti što je maknuo fokus sa sebe.

15:34 ‘Uplašio se Plenković’









“Uplašio se Plenković, pokušava se sakriti iza neradne nedjelje, nikad nismo imali tako autoritarnog cenzora”, primijetila je Marija Selak Raspudić.

15:30 Jeckov traži povredu poslovnika

“Moram znati s kim razgovaram, s predsjednikom Domovinskog pokreta ili nezavisne liste Ivan Penava? Kada mi se na to odgovori, odgovorit ću na prozivke”, rekla je.









“Ja ću vam odgovoriti “draga Ana, javit ću vam se vezano za natječaj’, DORH bi se trebao baviti vama”, rekao je Mlinarić Ćipe Dragani Jeckov.

15:11 Ivan Penava u ime predlagatelja

“Točno je, mi iz 12 oporbenih stranaka smo se našli na istoj strani. Hvala svima iz oporbe na podršci. Krenut ću od ključne stvari, stvaranje koruptivnog ozračja u RH, posljedice ima na svekoliki život u RH, počevši od najgorih stvari, demografski slom kojem svjedočimo, do pada standarda koji iz dana u dan više opterećuje građane i tome nema kraja. Mislim da je suština prijedloga jasna u kojem smjeru treba ići, suludo bi bilo nabrajati afere pojedinačno. Krećem od tvrtke INA, za koju će Plenković 2016. reći da će Vlada pokrenuti proces otkupa. U prosincu 2017. Ćorić, po nalogu Vlade, pisano je potvrdio NO Ine da bi zatvaranje sisačke rafinerije bilo protivno interesima RH. Trasnfer našeg crnog zlata usred krize i rekordnih cijena energenata u Mađarsku, kako drugačije nazvati nego izdajom. Postoji li druga riječ za to? Zašto je odgovornost na Vladi? Ima ključan utjecaj na poslovanje te tvrtke. Ta ista Vlada i predsjednik Vlade snose najveću odgovornost za ovaj skandal. Mi u svojoj državi ne možemo ništa, čemu onda naša država, zakoni? Druga afera koja nažalost zabavlja javnost u režiji SDSS-a i HDZ-a, Boris Milošević bio je prva žrtva zabog popisa tvrtki koje trebaju dobiti naše novce, to je dio koalicijskog paketa. Sada je kolegica Jeckov razmjenjuje poruke s 20-ak tvrtki. Trebamo se praviti da Pupovac i Plenković o tome ništa ne znaju, kako državna odvjetnica zamišlja te sastanke koalicije? Dolazimo do afere softver. Prvo, pojam najbržeg prsta nije pojam kojeg jedna demokratska država smije imati, do asocira na divlji zapad. Stvorili ste okruženje divljeg zapada u kojem cvijeta korupcija. Kada europski javni tužitelj pokuca, vidimo da to nije tako. Kako nam je poznato, a vidim i nekim novinarima, bar 5 sastanka sa Žalac, koju ste uvodili na sporedne ulaze, obećavali ste joj zaštitu od kaznenog progona zbog namještanja natječaja. Pitam se, tko će to prvi potvrditi europskom javnom tužitelju, vi ili ministrica? Stranka ne može biti talac svog člana”, rekao je Penava.

“Ljudi koji obnovu čekaju u kontejnerima, uzalud se nadaju da će dobiti pomoć. Nerpovođenje zdravstvene reforme žalosna je činjenica, cijeli zdravstveni sustav žive u suglasju da puno toga nije dobro, a mi bilježimo sedam i osam milijardi kuna gubitaka u zdravstvu. Kroz neučinkovit zdravstveni sustav ne uspjevamo produljiti život naših sugrađana, liječnici su prepušteni sami sebi, rad im počiva isključivo na doboljublju. Dokle? Neprocesuiranje ratnih zločina. Nirnbeški procesi, osuđeni su glavni, ne oni pijani, nego glavna ekipa jer je stvar političke higijene i poruke. Mi tu poruku nismo poslali jer nema dovoljno hrabrosti, da se stradalnicima zahvali. Svaki ljudski život zaslužuje kaznu ako je nasilno otet.

Zatim kršenje prisege, pri stupanju na dužnost Plenković je prisegnuo da će časno izvršavati dužnost, no nije bio dosljedan prisezi. Vi ste stvorili koruptivno ozračje neviđenih razina koje nadmašuje period vladavine Ive Sanadera, mislio sam da je to nemoguće. Stvorili ste sustav u kojem stradavaju pošteni ljudi. Iz svega navedenog, vidljivo je da je politika koju promovirate pogubna za standard građana, društvenu sigurnost. Odbijate preuzeti odgovornost za nemjerljive štete koje je vaša vladavina nanijela. Po tome se vidi da Hrvatsku vodite u kolaps, no vi nam niste više tema, tema ste vas 77 koji ovdje sjedite jer imate priliku, recite dosta kriminalu, nemojte udariti pečat na korupciju kao u slučaju Sanadera”.

15:10 Zekanović brani premijera

“Brojne afere postoje i u SDP-u, ključna afera koja muči SDP je’ GP’, Peđa Grbin, gdje su pare, 50 tisuća kuna si uzeo iz proračuna”, rekao je Hrvoje Zekanović Grbinu.

15:07 Grbin traži stanku

“Istina je da je Hrvatska pri dnu što se tiče ljestivce EU, a pri vrhu je po korupciji u koju je direktno upleten AP i njegova svita, moramo razgovarati kako se Hrvatska vodi, a kod glasanja, svatko po savjesti”, poručio je Grbin.

15:00 Plenković dolazi s ministrima

Očekuje se da će u Sabor doći premijer Plenković s ministrima svoje Vlade. Danas će mu u obrani od oporbe pomagati Oleg Butković, Davor Božinović, Anja Šimpraga, Tomo Medved i Branko Bačić.