BRUTALNA PLJUSKA MILANOVIĆU: ‘Pljunuo je na mrtve!’ Branitelj pred slomom otvorio dušu

Autor: Dnevno

Na izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je u Jasenovcu kazao da HOS-ovu ploču koja je premještena u Novsku “treba maknuti, baciti negdje jer to nema veze s Domovinskim ratom”, reagirao je Borislav Barišić, predsjednika Saveza udruga dragovoljaca HOS-a. Za Večernji list poručio je da predsjedniku ova izjava nije trebala i da se mogao sudržati na provokaciju novinara.

“Milanović je time pljunuo na kompletnu legalnu postrojbu Hrvatske vojske, koja je dala veliki doprinos u Domovinskom ratu i koja se nije borila za Nezavisnu Državu Hrvatsku nego za suverenu, demokratsku članicu Europske unije i ako on misli drugačije, onda je on predsjednik NDH. Pljunuo je na HOS-ovce kojih je 700 pomrlo za ovu državu da bi on mogao biti predsjednik i sada mi je žao što je on predsjednik. Ovo je uvreda i pljuska svim braniteljima. Vrijeme je da nas ostave na miru, nikoga od nas ne zanima fašizam, mi smo u ratu dali svoj doprinos i počeli živjeti normalno. Pristali smo na kompromis i maknuli ploču iz Jasenovca da nikoga ne provocira, da nikoga ne vrijeđa i sada ni tamo ne treba biti nego ju treba baciti… kuda, u smeće? Bio je mir, čemu ovo sada? Ako nekome nije jasno da se mi nismo borili za nacističku Hrvatsku onda mora ići na psihijatriju”, kaže Barišić, pa potom poziva nevladine udruge da stanu iza njih i da zaštite HOS kao manjinu.

“To je suludo da netko od nas ima primisli na fašizam! Sada kada Hrvatskoj dobro ide u borbi s koronavirusom, sada se opet otvaraju teme o partizanima i ustašama i to preko HOS-a koji je nastao 1991. godine, kao odgovor na agresiju na Republiku Hrvatsku. Nikada u rat ne bih išao da nas nisu napali, htjeli nam pobiti obitelji i srušiti kuće. Nas to ne zanima. Ako nekome nije jasno da se mi nismo borili za nacističku Hrvatsku onda mora ići na psihijatriju. Živim u Ćepinu gdje u centru stoji partizanski spomenik kojeg ni u ratu nitko nije srušio, nikome ne smeta. Pa što ta ploča smeta? To su momci koji su dali svoje živote. Ovo nije vrijedno naših živaca, naše žrtve i svega što smo podnijeli za Hrvatsku. Neće ostati na tome, probat ćemo mi Milanovića diskreditirati. Njega treba baciti. Poslat ćemo mu kopiju ploče neka si stavi u dnevni boravak. Neka pročita ta imena i njihov životopis”, kaže Borislav Barišić, dodajući da ga nakon izjave predsjednika Milanovića zovu suborci iz cijele Hrvatske.

“Ali, što da im kažem? Njegovo je demokratsko pravo reći što hoće ali to nije ni ljudski ni kulturno ni povijesno opravdano. Osjećam se strašno. Popio sam četiri tablete za smirenje. Imam PTSP, ali ovo je pakao. Umiru mi prijatelji s 50 godina, treba li nama ovo”, kazao je na kraju razgovora Borislav Barišić.