BRUTALANO NAPAO MILANOVIĆA: Plenković nazvao predsjednika ‘bandom’, uputio žestoke udarce prema Pantovčaku

Autor: Daniel Radman

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kojem su teme bile napad na Banske dvore te uhićenja građana zbog zbog objava na društvenim mrežama.

DORH je nakon malo više od godinu i pol dana podnio izvješće, a premijer je rekao je kako su se svi složili daje riječ o terorističkom i neprihvatljivom činu te stavio naglasak na stvaranje ozračja koji će smanjiti govor mržnje.

“Kad sam vidio izvješća, bilo je tu niz otvorenih pitanja koja za mene nisu bila odgovorena i to sam rekao i ovog ljeta glavnoj državnoj odvjetnici i ravnatelju policije i ministru unutarnjih poslova. Što se toga tiče, oni su danas rekli da na tom slučaju još uvijek rade“, izjavio je Plenković te dodao da je to “slučaj bez presedana u kojem u kojem je indoktrinirani mladić izvršio napad koji je imao elemente terorističkog akta”.

“Milanović naziva moje suradnike bandom”

“Ne znam ijednu državu gdje su institucije bile dostupne ovako kao kod nas do tog trenutka. Ovakav light pristup institucijama u smislu njihovog čuvanja kakav smo imali do tog događaja, nije bio nigdje”, osvrnuo se Plenković na uvođenje ograda na Trgu svetog Marka koje su postavljene nakon Bezukovog čina.

Prokomentirao je Plenković i Milanovićevu izjavu kako Vlada treba pasti.

“Možda je alergija, možda je jugo, možda je neki drugi simptom ili fenomen kojim je opterećen. Nije on taj koji će određivati kakva će Vlada biti, tko će raditi koji posao niti kakvu će potporu imati. Vlada je stabilna, a to što on igra igru oporbe, to je izvan svih dosadašnjih praksi predsjednika Republike. On naziva neke moje suradnike bandom, onda mogu i ja reći da je sigurno i on banda i sigurno i on laže”, oštro je uzvratio.