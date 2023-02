BROJ MRTVIH ZASTRAŠUJUĆE RASTE, OVO JE PAKAO NA ZEMLJI! Poginulo više od 11 tisuća ljudi, vani vlada jaka hladnoća. Neki su gnjevni zbog spore reakcije države

Spasioci očajnički traže preživjele u južnoj Turskoj i sjevernoj Siriji nakon dva snažna potresa u ponedjeljak.

Najmanje je 8700 žrtava, no postoje upozorenja da taj broj mogao nastaviti rasti. Potraga za preživjelima se nastavlja, a ekipe spasioca nalaze se u borbi s vremenom za izvuku ljude zatrpane pod ruševinama.

U Siriji, gdje su zdravstveni sustav i infrastruktura opustošeni tijekom 12 godina rata, novosti o broju mrtvih pristizale su sporije. Najmanje 1712 ljudi je poginulo, a više od 3749 je ozlijeđeno, prema podacima Ministarstva zdravstva i spasilačke organizacije Bijele kacige, koji broje žrtve u područjima pod kontrolom vlade odnosno opozicije.

Turski predsjednik Erdogan rekao je da je cilj njegove vlade obnoviti južnu regiju Kahramanmaras, epicentar smrtonosnog potresa u ponedjeljak, “u jednoj godini”.

“Nikad ne možemo dopustiti da naši građani ostanu na ulicama”, rekao je Erdogan u srijedu govoreći iz područja za pružanje hitne pomoći koje je uspostavila državna agencija za upravljanje katastrofama.

“Naša država koristi sve svoje resurse s AFAD-om (Turska agencija za upravljanje katastrofama) i općinama. Nastavit ćemo to činiti.” Predsjednik je rekao da vlada planira dati 10.000 turskih lira (oko 531 USD) za pomoć obiteljima pogođenim potresom, te je organizirala hotele u kojima će građani moći odsjesti, ako to žele.

12:50 Obitelji žrtava ogorčene zbog sporosti, Erdogan: Bilo je problema

Obitelji u nekim teško stradalim područjima rekle su da sporost spasilačkih napora znači da im nije bilo pomoći u kopanju po ruševinama kako bi pronašli članove svojih obitelji.

Nakon kritika da je turska država sporo došla do nekih od pogođenih područja nakon potresa koji su se dogodili u ponedjeljak, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da je bilo nekih problema u početnoj reakciji. Međutim, kaže kako se operacije sada vraćaju u normalu.

“U početku je bilo problema u zračnim lukama i na cestama, ali danas stvari postaju lakše, a sutra će biti još lakše”, kaže Erdogan. “Mobilizirali smo sve svoje resurse”, dodaje. – Država radi svoj posao.

12:45 Preživjeli suočeni s hladnoćom

Preživjeli stravičan potres u Turskoj i Siriji suočeni su i s jakom hladnoćom. U Gaziantepu, epicentru prvog potresa u Turskoj, bilo je ledeno, a temperatura se spustila na -1C.

Još je hladnije bilo sjevernije u planinskim predjelima gdje se termometar spuštao do -5C. Postat će još hladnije diljem južne Turske i sjeverne Sirije. Tijekom ostatka tjedna noćne temperature padat će do -7C u Gaziantepu. Još niže prema planinama.

12:20 Papa pozvao na potporu žrtvama potresa u Siriji i Turskoj

Papa Franjo uputio je u srijedu svoje molitve za tisuće žrtava potresa u Siriji i Turskoj i pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi podupirati napore spašavanja.

“Molim se za njih i htio sam reći da sam blizak ovim ljudima, obiteljima žrtava i svima koji pate zbog ove razorne katastrofe”, rekao je.

“Zahvaljujem onima koji nude pomoć i potičem sve na solidarnost s ovim zemljama”, od kojih je jedna već bila pogođene dugim ratom, dodao je Sveti Otac na kraju svoje tjedne audijencije u dvorani Pavla VI. u Vatikanu. Obitelji u južnoj Turskoj i Siriji provele su drugu noć na ledenoj hladnoći dok su preopterećeni spasioci vodili utrku s vremenom i izvlačili ljude iz ruševina dva dana nakon snažnog potresa u kojem je poginulo više od 9600 ljudi.

12:00 Novi podaci, broj poginulih se popeo na više od 11 tisuća

Erdogan je rekao da se broj poginulih u Turskoj popeo na 8574, čime se ukupni broj poginulih popeo na više od 11 tisuća. Teško je provjeriti broj u Siriji, ali njezini državni mediji i spasilačka skupina kažu da je poginulo oko 2500 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predviđa da bi se broj mrtvih mogao popeti na 20 tisuća.

11:00 Stigao Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sletio je u južnu pokrajinu Kahramanmaraş u Turskoj uoči svog putovanja u područja koja su teško pogođena smrtonosnim potresom od ponedjeljka, dok tlo još podrhtava nakon smrtonosne katastrofe.

Očekuje se da će Erdogan tijekom posjeta središtu grada Kahramanmaraşa svratiti do područja za hitnu pomoć sa šatorima, a zatim otići do grada Pazarcık -koji je pretrpio veliku štetu nakon potresa – objavila je državna agencija Anadolu. Kasnije bi trebao posjetiti provinciju Hatay.

10:20 Broj mrtvih u Turskoj i Siriji popeo se na više od 9500

Turska javlja da se broj poginulih u zemlji popeo na 7108. U Siriji ih je 2470 pa je ukupan broj poginulih sada 9578.

09:15 Novi potres u Turskoj

Jutros u 8:48 sati zabilježen je naknadni potres u Turskoj magnitude 4.9. EMSC navodi kako je epicentar bio na dubini od 40 kilometara te 26 km udaljen od grada Goksun; u kojem živi oko 34.200 stanovnika.

09:00 Očekuje se da će turski predsjednik Erdogan posjetiti područja pogođena potresom

Očekuje se da će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posjetiti područja pogođena snažnim potresom dok spasioci ustraju u svojoj misiji oslobađanja ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Njegov će posjet obuhvatiti grad Kahramanmaraş i pokrajinu Hatay u blizini epicentra snažnog potresa, prema uredu turskog predsjednika. Erdogan je ranije proglasio tromjesečno izvanredno stanje u 10 pokrajina.

08:20 Djevojčica iz Sirije spašena nakon 40 sati

Bijele kacige objavile su video spašavanja djevojčice iz ruševina. Djevojčica je spašena u sirijskom gradu Salqinu nedaleko od Idliba nakon što je 40 sati bila pod ruševinama.

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 8, 2023