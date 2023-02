BROJ MRTVIH RASTE, SPASIOCI U UTRCI S VREMENOM! Više od 9500 žrtava razornog potresa: Djevojčica spašena nakon 40 sati pod ruševinama

Spasioci očajnički traže preživjele u južnoj Turskoj i sjevernoj Siriji nakon dva snažna potresa u ponedjeljak.

Najmanje je 8700 žrtava, no postoje upozorenja da taj broj mogao nastaviti rasti. Potraga za preživjelima se nastavlja, a ekipe spasioca nalaze se u borbi s vremenom za izvuku ljude zatrpane pod ruševinama.

U Siriji, gdje su zdravstveni sustav i infrastruktura opustošeni tijekom 12 godina rata, novosti o broju mrtvih pristizale su sporije. Najmanje 1712 ljudi je poginulo, a više od 3749 je ozlijeđeno, prema podacima Ministarstva zdravstva i spasilačke organizacije Bijele kacige, koji broje žrtve u područjima pod kontrolom vlade odnosno opozicije.

10:20 Broj mrtvih u Turskoj i Siriji popeo se na više od 9500

Turska javlja da se broj poginulih u zemlji popeo na 7108. U Siriji ih je 2470 pa je ukupan broj poginulih sada 9578.

09:15 Novi potres u Turskoj

Jutros u 8:48 sati zabilježen je naknadni potres u Turskoj magnitude 4.9. EMSC navodi kako je epicentar bio na dubini od 40 kilometara te 26 km udaljen od grada Goksun; u kojem živi oko 34.200 stanovnika.

09:00 Očekuje se da će turski predsjednik Erdogan posjetiti područja pogođena potresom

Očekuje se da će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posjetiti područja pogođena snažnim potresom dok spasioci ustraju u svojoj misiji oslobađanja ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Njegov će posjet obuhvatiti grad Kahramanmaraş i pokrajinu Hatay u blizini epicentra snažnog potresa, prema uredu turskog predsjednika. Erdogan je ranije proglasio tromjesečno izvanredno stanje u 10 pokrajina.

08:20 Djevojčica iz Sirije spašena nakon 40 sati

Bijele kacige objavile su video spašavanja djevojčice iz ruševina. Djevojčica je spašena u sirijskom gradu Salqinu nedaleko od Idliba nakon što je 40 sati bila pod ruševinama.

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 8, 2023