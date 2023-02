BROJ MRTVIH RASTE, SPASIOCI U UTRCI S VREMENOM! Gotovo 8000 žrtava razornog potresa: ‘Preživjele ćemo tražiti tjednima’

Spasioci očajnički traže preživjele u južnoj Turskoj i sjevernoj Siriji nakon dva snažna potresa u ponedjeljak.

Broj žrtava bliži se 8000, piše BBC, no postoje upozorenja da taj broj mogao nastaviti rasti. Potraga za preživjelima se nastavlja, a ekipe spasioca nalaze se u borbi s vremenom za izvuku ljude zatrpane pod ruševinama.

U Siriji, gdje su zdravstveni sustav i infrastruktura opustošeni tijekom 12 godina rata, novosti o broju mrtvih pristizale su sporije. Najmanje 1712 ljudi je poginulo, a više od 3749 je ozlijeđeno, prema podacima Ministarstva zdravstva i spasilačke organizacije Bijele kacige, koji broje žrtve u područjima pod kontrolom vlade odnosno opozicije.

07:28 Hatay pretvoren u ruševinu, najmanje 872 ljudi umrlo

Šokantna snimka dronom otkrila je razmjere razaranja u najjužnijoj pokrajini Hatay, koja graniči sa Sirijom. Čitave zgrade su srušene, dok su druge pretvorene u ruševine. Dim se diže iz dijelova krhotina usred jezive tišine. Najmanje 872 ljudi umrlo je u Hatayu, prenosi BBC te se izvještava o nedostatku opreme za spasioce.

