BROD UŽASA: Ova tragedija otkrila je jezivu istinu o jedrenjaku Atlantia

Autor: Dnevno

Na jedrenjak Atlantia, na kojem su se otrovali Talijani, a jedan od njih i umro, neki turisti imali su pritužbi još prošle godine.

Jedan kanadski turist koji je u ljeto 2018. godine zajedno s još sedam osoba iznajmio Atlantiju za krstarenje Dalmacijom na stranici Tripadvisor prepričao je svoja negativna iskustva.

“Shvatili smo da je Atlantia stari brod pa nismo očekivali iskustvo 5 zvjezdica, ali ni takvo razočaranje na putovanju. Komunikacija među stranama u Hrvatskoj je bila grozna.”

On i njegovi suputnici bili su razočarani razinom ponude i lošom komunikacijom – od nejasnoća oko mjesta za ukrcaj do nepostojanja dogovora oko ponude hrane i plaćanja pića. Između ostalog, neki od putnika ne jedu ribu i o tome su unaprijed obavijestili posadu, a neki su čak alergični na školjke, no ispostavilo se da nitko o tomu nije vodio računa, piše RTL.

‘Kako netko tako može voditi posao u današnje vrijeme’, pita se Kanađanin.

Što se tiče broda, gost je u svojoj kritici napomenuo da je, iz onog što su doznali, brod promijenio vlasnika prije nekoliko godina i da je plovilo potpuno zanemareno što se tiče održavanja.

‘Spremnici otpadnih voda nekoliko puta su se prelili i ispunili kabine užasnim smradom koji navodi na povraćanje, očito je da ih se mora isprazniti jer su prepuni fekalija. U dvije kabine odvod u zahodskim školjkama uopće nije funkcionirao. Ledomat ne funkcionira ako brod nije spojen na struju s kopna, budući da brodski agregat očito nema dovoljno snage, pa je nemoguće dobiti više od dvije kockice leda. Aparat za kavu ne radi dobro i potrebno mu je 30 minuta za napraviti pola šalice. Tuševi imaju toplu vodu u samo tridesetak posto slučajeva, pa se pripremite za tuširanje hladnom vodom. Pogodio nas je i jaki pljusak pa je voda prodrla u jednu od kabina, izlijevala se kroz svjetla na stropu. Sve na policama potpuno se smočilo. Uglavnom, toliko toga nije funkcioniralo da ne mogu sve ni nabrojati’, napisao je ovaj turist.

U svojoj kritici na TripAdvisoru gost je istaknuo da su dva jarbola pokazivala znakove truljenja.

‘Oštećenja su prebojana, ali teško je utvrditi u kakvom su stanju. Ukoliko bi se slomili, pali bi ravno na palubu’, dodao je.

Da ne bi sve bilo crno, Kanađanin je napisao da se posada stvarno trudila i da ih ne mogu kriviti zbog neugodnosti.

‘Posjetili smo mnoga mjesta i pokušali izvući najbolje iz ove situacije’, napisao je Kanađanin dodajući da odgovornima smatra vlasnika i kompaniju koja je dala brod u najam.

Kako se može utvrditi iz kasnijih upisa, za neugodnosti na putovanju kojega su planirali punih godinu dana agencija im je vratila iznos od 700 dolara.

Na tu je kritiku reagirao vlasnik broda, u ime obitelji Bauk, koji je 31. siječnja 2019. na engleskom napisao komentar:

‘My Atlantia ima novog vlasnika od 2019. i jako nam je žao da ste imali takvo iskustvo s Atlantijom. Kako bismo pružili našim gostima čudesan odmor, poduzeli smo sljedeće korake: My Atlantia za 2019. ima novu posadu, vrlo dobro osvježenje unutrašnjosti broda i vanjske strane te su svi tehnički detalji unaprijeđeni.