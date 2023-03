BRNABIĆ SPOMENULA HRVATSKU TELEVIZIJU! Oštro optužila Tadića, obrušila se na ‘ponos zbog Srbije’. Stigao odgovor: ‘Propagandno izvučene laži’

Autor: Dnevno.hr

Premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je bivšeg predsjednika Borisa Tadića da je svojevremeno izjavio da nije ponosan na to što je predsjednik Srbije.

“BT je čovjek koji je izjavio da nije ponosan na to što je predsjednik Srbije. I to za HRT. I to je sve što trebate znati o njemu. Sporazume koji su tada “ispregovarani”, Priština je s oduševljenjem prihvatila, za razliku od ZSO. I to je sve što trebate znati o tim sporazumima”, napisala je Brnabić na Twitteru.

To je očito bio odgovor bivšem srbijanskom predsjedniku koji je ranije rekao kako se vlast deset godina hvali da je Srbija dobila zajednice srpskih samostalnih općina (ZSO) kroz Bruxelleski sporazum, a koje još nisu formirane.

“I sada imamo drugi sporazum i oni se opet hvale kako ćemo dobiti istu tu ZSO! Hvale se pobjedama, u kojima Srbija čitavo vrijeme tragično gubi”, rekao je Tadić, a što je očito isprovociralo Brnabić.

Tadić: Izjave ste izvukli iz konteksta, to su laži

No, Tadić je ubrzo odgovorio Brnabić, rekavši da je izjave propagandno izvukla iz konteksta.









“Gospođo Brnabić, vrlo rado ću s vama raspraviti i ove laži koje ste sada iznijeli i koje propagandno podupirete snimkom izjave izvučene iz konteksta. Nego umjesto da ovako na jednu laž odgovarate drugom, objasnite zašto ste lagali jučer u vezi s pogromom”, napisao joj je Tadić.

I zaista, snimka je izrezana tako da se čuje samo jedna Tadićeva rečenica, bez da se može čuti pitanje ili kontekst u kojem su razgovarali Boris Tadić i urednik i voditelj HRT-a Aleksandar Stanković.